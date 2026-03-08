Thứ Hai, 09/03/2026

Trang chủ Thị trường

Nâng tầm giá trị hàng Việt từ những sản phẩm bản địa

Song Hà

08/03/2026, 13:22

Chiều ngày 7/3, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 đã chính thức khai mạc...

Không gian trưng bày mở cửa liên tục từ ngày 7 đến 9/3/2026.

Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm thuần Việt chất lượng cao, mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa hàng nội địa chuyển mình từ diện “ưu tiên” sang lựa chọn tự tin của người tiêu dùng.

Tại không gian trưng bày mở cửa xuyên suốt từ ngày 7 đến 9/3, khách tham quan dễ dàng nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt trong việc làm chủ công nghệ và tư duy thẩm mỹ.

Không còn dừng lại ở những sản phẩm thô, nông sản Việt nay xuất hiện với diện mạo hiện đại, bao bì bắt mắt và hàm lượng giá trị gia tăng cao, đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, gia tăng giá trị và làm chủ công nghệ.

Một trong những điểm mới và thu hút nhất của chương trình lần này chính là phiên livestream trực tiếp trên kênh TikTok “Hello Vietnam” diễn ra từ 9h00 đến 12h00 ngày 8/3/2026. Với sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Hân và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (“Hoa hậu vỉa hè”), sự kiện kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là tới nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa kênh phân phối hiện đại.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết tiêu chí lựa chọn sản phẩm tham gia lần này rất khắt khe: ngoài nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đạt chuẩn, yếu tố “tính mới” và “giá trị gia tăng” luôn được đặt lên hàng đầu.

"Chúng tôi đang tham mưu đề xuất điều chỉnh thông điệp từ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sang “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Sự thay đổi này khẳng định người tiêu dùng hoàn toàn có thể tự tin và tự hào khi sử dụng sản phẩm nội địa. Việc dùng hàng Việt không còn là sự ưu ái mà là lựa chọn tự nhiên dựa trên chất lượng và giá trị thực tế", ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuấn, mỗi sản phẩm tại triển lãm không chỉ là hàng hóa đơn thuần mà còn là kết tinh của văn hóa, lịch sử và tâm huyết của người sản xuất. Trong tương lai, không gian triển lãm “Sức sống hàng Việt” dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ khoảng 2 tuần một số để liên tục kết nối cung - cầu và khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường.

Từ khóa:

hàng Việt chất lượng cao sản phẩm nội địa Sự kiện hàng Việt 2026 Triển lãm Sức sống hàng Việt xu hướng sản xuất xanh

Đọc thêm

