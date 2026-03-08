Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định các lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện; trình tự, thủ tục và nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) được miễn thuế trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, các lĩnh vực ưu tiên gồm: công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao; công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng; cùng các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố như du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chiến lược gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp; công nghệ tài chính (fintech); khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự thảo quy định doanh nghiệp phải được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp phải có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực ưu tiên, có tính mới và khả thi theo đánh giá của Hội đồng hoặc được cấp Giấy công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phải đăng ký thành lập và hoạt động tại Đà Nẵng, có nhân sự làm việc trong lĩnh vực AI và có hoạt động đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động AI hoặc phát sinh doanh thu, sản phẩm đầu ra trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể sẽ được miễn thuế.



Đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự thảo yêu cầu tổ chức phải được thành lập hợp pháp, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng đưa ra tiêu chí xác định doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn. Theo đó, doanh nghiệp phải đăng ký thành lập và hoạt động tại Đà Nẵng, có đăng ký kinh doanh một trong các mã ngành liên quan như sản xuất linh kiện điện tử, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống hoặc dịch vụ công nghệ thông tin.

Đồng thời, doanh nghiệp phải có nhân sự làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và có hoạt động đầu tư trang thiết bị, dây chuyền phục vụ thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử hoặc có phát sinh doanh thu trong lĩnh vực này.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phải đăng ký thành lập và hoạt động tại Đà Nẵng, có ngành nghề thuộc danh mục kinh tế số theo Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ); có nhân sự làm việc trong lĩnh vực AI và có hoạt động đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động AI hoặc phát sinh doanh thu, sản phẩm đầu ra trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định tiêu chí xác định chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng và cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các cá nhân này phải có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, năng lực hành vi dân sự, phẩm chất đạo đức tốt và không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành các quyết định xử lý hình sự, hành chính.

Trong đó, chuyên gia, nhà khoa học phải có trình độ từ đại học trở lên và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp; người có tài năng là người có năng lực nổi trội, có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực liên quan. Cá nhân được xác định tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải là thành viên sáng lập, đồng sáng lập hoặc tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và có hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với cá nhân làm việc trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử tại doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, dự thảo yêu cầu phải tham gia trực tiếp vào các hoạt động chuyên môn, có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê chuyên gia hợp pháp và có tài liệu chứng minh việc tham gia các hoạt động này tại doanh nghiệp.