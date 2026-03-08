Bất động sản biển đang đứng trước cơ hội lớn

Trong bối cảnh khung pháp lý và quy hoạch không gian biển từng bước được hoàn thiện, thị trường bất động sản biển đang đứng trước cơ hội mở rộng và hình thành những mô hình phát triển mới…
Chia sẻ tại hội thảo mới đây, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
Việt Nam, cho biết với đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hàng nghìn hòn đảo
và hệ sinh thái biển phong phú, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển bất động
sản gắn với không gian biển.
HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO KHÔNG GIAN BIỂN
Đồng quan điểm, ông
Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng), đánh giá tại
Việt Nam, đường bờ biển dài và nhiều vũng - vịnh là nguồn lực quan trọng cho
phát triển kinh tế biển và thị trường bất động sản vịnh biển. Đặc biệt, những
năm gần đây, thị trường bất động sản ven biển phát triển rất nhanh, góp phần
thúc đẩy du lịch, dịch vụ và hạ tầng.
Tuy nhiên, sự phát triển của bất động sản
ven biển thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến bảo vệ môi trường,
thích ứng biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Trước yêu cầu này, Nhà
nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy hoạch nhằm quản lý hiệu
quả không gian biển và ven biển.
Trong đó, Luật Quy hoạch số
112/2025/QH15 quy định nội dung quy hoạch về không gian biển quốc gia và định hướng
bố trí, sử dụng không gian vùng đất ven biển, đảo, vùng biển và vùng trời; Luật
Đất đai năm 2024 (Điều 190) cùng Nghị định số 42/2024/NĐ-CP cũng đặt ra các
nguyên tắc, điều kiện chặt chẽ đối với hoạt động lấn biển.
Ngoài ra, Luật Biển Việt Nam năm
2012 và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã xác định rõ phạm
vi phát triển trên biển, đồng thời, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với
hoạt động khai thác, sử dụng không gian biển và ven biển; Luật Quy hoạch đô thị
và nông thôn năm 2024 cũng yêu cầu quy hoạch đô thị ven biển theo định hướng đô
thị xanh, thông minh, sinh thái và phải đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
đối với các khu vực ven biển, ven vịnh.
Bên cạnh hệ thống pháp luật, các
quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh tiếp tục lồng ghép nội dung định hướng
phát triển và kiểm soát không gian biển, ven biển. Trên thực tế, nhiều dự án lớn
đã hình thành, khai thác hiệu quả tiềm năng biển tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí
Minh), Cam Ranh (Khánh Hòa) hay Hạ Long (Quảng Ninh). Theo Hiệp hội Bất động sản
Việt Nam, năm 2025 nguồn cung bất động sản tăng khoảng 22%, dự kiến tiếp tục
tăng nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông như cao tốc ven biển và cảng du lịch.
Dù vậy, ông Vũ Anh Tú nhận định công
tác quy hoạch, quản lý vẫn tồn tại một số hạn chế. Đó là sự chồng chéo giữa quy
hoạch không gian biển và quy hoạch đô thị; việc thực thi của một số địa phương
chưa đồng bộ; chế tài đối với vi phạm môi trường vịnh biển chưa đủ mạnh. Mặt
khác, quy hoạch chưa tích hợp đầy đủ yếu tố môi trường – xã hội – quản trị
(ESG) và còn thiếu cơ chế giám sát dài hạn…
QUY HOẠCH BỀN VỮNG LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Theo đó, để đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững, đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc lưu ý cần tiếp tục rà soát, sửa đổi,
bổ sung nội dung quy định tại Luật Quy hoạch để tích hợp chặt chẽ hơn với quy định
tại Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.
Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất ban
hành chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng đối với các dự án xanh, dự án hướng tới
mục tiêu bảo vệ môi trường. Thúc đẩy các hình thức tổ chức triển khai hiệu quả,
trong đó có mô hình hợp tác công tư và tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung.
Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án phù hợp với điều kiện
và năng lực của từng cấp chính quyền, cơ quan quản lý. Việc xây dựng hệ thống
thông tin địa lý và cơ sở dữ liệu quốc gia cũng nên được triển khai, nhằm phục vụ
công tác giám sát hoạt động lấn biển và giao dịch bất động sản ven biển.
Đối với công tác quy hoạch đô thị
và nông thôn tại đô thị, các khu vực ven biển, ven vịnh, ông Vũ Anh Tú nhấn mạnh
quy hoạch phải đánh giá đầy đủ tác động môi trường, khả năng thích ứng biến đổi
khí hậu, nước biển dâng. Đồng thời, phân vùng chức năng cụ thể, bảo đảm liên kết
vùng, tối ưu hóa và đồng bộ hệ thống hạ tầng. Các giải pháp quy hoạch bảo đảm kiểm
soát chặt chẽ hoạt động lấn biển; đề xuất các dự án đầu tư xanh; kết nối hệ thống
giao thông, cao tốc, cảng, sân bay; ưu tiên không gian công cộng ven vịnh; hỗ
trợ tăng trưởng kinh tế mà không gây quá tải vịnh.
Đặc biệt, cần thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn ESG; công khai quy hoạch, ứng
dụng GIS cùng với việc có chế tài mạnh mẽ nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng hình thành dự án không thực sự được khai thác, sử dụng, qua đó, củng cố niềm tin
của thị trường.
Trong bối cảnh khung pháp lý và định
hướng quy hoạch cho không gian biển dần được hoàn thiện, TS. Trần Xuân Lượng, Viện
phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng đây
cũng là thời điểm mở ra cơ hội cho các mô hình bất động sản gắn với kinh tế biển.
Theo TS. Lượng, sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động
sản ven biển được giới chuyên gia ví như một “mỏ vàng xanh”, mang lại những giá
trị to lớn. Tuy nhiên, “tiềm năng này đến nay vẫn chưa được khai thác hết. Vì vậy,
để khai phá hiệu quả nguồn lực này, cần có những “bàn tay lớn” và “bộ óc lớn”
nhằm chế tác những “sản phẩm thô” thành các sản phẩm có giá trị cao”.
Việt Nam không còn “theo sau” trên thị trường bất động sản thương hiệu
15:53, 03/03/2026
Tái cấu trúc thị trường bất động sản bằng “trục dữ liệu” thống nhất
17:59, 27/02/2026
Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ
Thanh tra TP. Cần Thơ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý nhà, đất công, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí và thất thoát tài sản nhà nước…
Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng
Biệt thự ven sông đang trở thành điểm nóng đầu tư nhờ giá trị sản phẩm cao cấp kết hợp với nguồn cung hạn chế trên thị trường. Tại cửa ngõ Hà Nội, Centa Riverside nổi bật trong phân khúc biệt thự dưới 20 tỷ đồng – phân khúc đang ngày càng khan hiếm.
Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu
Thay vì dịch chuyển liên tục để tìm kiếm sự mới mẻ, họ khao khát một hệ sinh thái đa chiều, nơi mọi chức năng từ làm việc, vui chơi đến giải trí đều được tích hợp hoàn hảo trong cùng một tọa độ đô thị tiện nghi.
Dự án đô thị bền vững tiên phong Việt Nam hợp tác cùng quy hoạch huyền thoại Châu Âu
Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, huyền thoại tư vấn quy hoạch đô thị bền vững hàng đầu Châu Âu Sweco chọn hợp tác với chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi. Với tầm nhìn kiến tạo một khu đô thị sinh thái hướng tới phát thải ròng bằng 0, dự án sẽ thay đổi môi trường sống cho hơn 4.000 cư dân tại tỉnh Quảng Ngãi - cực tăng trưởng mới tại miền Trung.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: