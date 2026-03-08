Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bất động sản biển đang đứng trước cơ hội lớn

Thanh Xuân

08/03/2026, 11:42

Trong bối cảnh khung pháp lý và quy hoạch không gian biển từng bước được hoàn thiện, thị trường bất động sản biển đang đứng trước cơ hội mở rộng và hình thành những mô hình phát triển mới…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chia sẻ tại hội thảo mới đây, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết với đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng hàng nghìn hòn đảo và hệ sinh thái biển phong phú, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển bất động sản gắn với không gian biển.

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO KHÔNG GIAN BIỂN

Đồng quan điểm, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng), đánh giá tại Việt Nam, đường bờ biển dài và nhiều vũng - vịnh là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế biển và thị trường bất động sản vịnh biển. Đặc biệt, những năm gần đây, thị trường bất động sản ven biển phát triển rất nhanh, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và hạ tầng.

Tuy nhiên, sự phát triển của bất động sản ven biển thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững. Trước yêu cầu này, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy hoạch nhằm quản lý hiệu quả không gian biển và ven biển.

Trong đó, Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 quy định nội dung quy hoạch về không gian biển quốc gia và định hướng bố trí, sử dụng không gian vùng đất ven biển, đảo, vùng biển và vùng trời; Luật Đất đai năm 2024 (Điều 190) cùng Nghị định số 42/2024/NĐ-CP cũng đặt ra các nguyên tắc, điều kiện chặt chẽ đối với hoạt động lấn biển.

Ngoài ra, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã xác định rõ phạm vi phát triển trên biển, đồng thời, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng không gian biển và ven biển; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 cũng yêu cầu quy hoạch đô thị ven biển theo định hướng đô thị xanh, thông minh, sinh thái và phải đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực ven biển, ven vịnh.

Bên cạnh hệ thống pháp luật, các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh tiếp tục lồng ghép nội dung định hướng phát triển và kiểm soát không gian biển, ven biển. Trên thực tế, nhiều dự án lớn đã hình thành, khai thác hiệu quả tiềm năng biển tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), Cam Ranh (Khánh Hòa) hay Hạ Long (Quảng Ninh). Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2025 nguồn cung bất động sản tăng khoảng 22%, dự kiến tiếp tục tăng nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông như cao tốc ven biển và cảng du lịch.

Dù vậy, ông Vũ Anh Tú nhận định công tác quy hoạch, quản lý vẫn tồn tại một số hạn chế. Đó là sự chồng chéo giữa quy hoạch không gian biển và quy hoạch đô thị; việc thực thi của một số địa phương chưa đồng bộ; chế tài đối với vi phạm môi trường vịnh biển chưa đủ mạnh. Mặt khác, quy hoạch chưa tích hợp đầy đủ yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) và còn thiếu cơ chế giám sát dài hạn…

Du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều cơ hội và tiềm năng - Ảnh Vietnamtourist.
Du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều cơ hội và tiềm năng - Ảnh Vietnamtourist.

QUY HOẠCH BỀN VỮNG LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc lưu ý cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Luật Quy hoạch để tích hợp chặt chẽ hơn với quy định tại Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng đối với các dự án xanh, dự án hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Thúc đẩy các hình thức tổ chức triển khai hiệu quả, trong đó có mô hình hợp tác công tư và tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung. Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án phù hợp với điều kiện và năng lực của từng cấp chính quyền, cơ quan quản lý. Việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý và cơ sở dữ liệu quốc gia cũng nên được triển khai, nhằm phục vụ công tác giám sát hoạt động lấn biển và giao dịch bất động sản ven biển.

Đối với công tác quy hoạch đô thị và nông thôn tại đô thị, các khu vực ven biển, ven vịnh, ông Vũ Anh Tú nhấn mạnh quy hoạch phải đánh giá đầy đủ tác động môi trường, khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đồng thời, phân vùng chức năng cụ thể, bảo đảm liên kết vùng, tối ưu hóa và đồng bộ hệ thống hạ tầng. Các giải pháp quy hoạch bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển; đề xuất các dự án đầu tư xanh; kết nối hệ thống giao thông, cao tốc, cảng, sân bay; ưu tiên không gian công cộng ven vịnh; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà không gây quá tải vịnh.

Đặc biệt, cần thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn ESG; công khai quy hoạch, ứng dụng GIS cùng với việc có chế tài mạnh mẽ nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng hình thành dự án không thực sự được khai thác, sử dụng, qua đó, củng cố niềm tin của thị trường.

Trong bối cảnh khung pháp lý và định hướng quy hoạch cho không gian biển dần được hoàn thiện, TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng đây cũng là thời điểm mở ra cơ hội cho các mô hình bất động sản gắn với kinh tế biển.

Theo TS. Lượng, sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển được giới chuyên gia ví như một “mỏ vàng xanh”, mang lại những giá trị to lớn. Tuy nhiên, “tiềm năng này đến nay vẫn chưa được khai thác hết. Vì vậy, để khai phá hiệu quả nguồn lực này, cần có những “bàn tay lớn” và “bộ óc lớn” nhằm chế tác những “sản phẩm thô” thành các sản phẩm có giá trị cao”.

Việt Nam không còn “theo sau” trên thị trường bất động sản thương hiệu

15:53, 03/03/2026

Việt Nam không còn “theo sau” trên thị trường bất động sản thương hiệu

Tái cấu trúc thị trường bất động sản bằng “trục dữ liệu” thống nhất

17:59, 27/02/2026

Tái cấu trúc thị trường bất động sản bằng “trục dữ liệu” thống nhất

Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026

13:52, 25/02/2026

Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026

Từ khóa:

bất động sản biển du lịch nghỉ dưỡng kinh tế biển

Đọc thêm

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Thanh tra TP. Cần Thơ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý nhà, đất công, chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí và thất thoát tài sản nhà nước…

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Biệt thự ven sông đang trở thành điểm nóng đầu tư nhờ giá trị sản phẩm cao cấp kết hợp với nguồn cung hạn chế trên thị trường. Tại cửa ngõ Hà Nội, Centa Riverside nổi bật trong phân khúc biệt thự dưới 20 tỷ đồng – phân khúc đang ngày càng khan hiếm.

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Thay vì dịch chuyển liên tục để tìm kiếm sự mới mẻ, họ khao khát một hệ sinh thái đa chiều, nơi mọi chức năng từ làm việc, vui chơi đến giải trí đều được tích hợp hoàn hảo trong cùng một tọa độ đô thị tiện nghi.

Dự án đô thị bền vững tiên phong Việt Nam hợp tác cùng quy hoạch huyền thoại Châu Âu

Dự án đô thị bền vững tiên phong Việt Nam hợp tác cùng quy hoạch huyền thoại Châu Âu

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, huyền thoại tư vấn quy hoạch đô thị bền vững hàng đầu Châu Âu Sweco chọn hợp tác với chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi. Với tầm nhìn kiến tạo một khu đô thị sinh thái hướng tới phát thải ròng bằng 0, dự án sẽ thay đổi môi trường sống cho hơn 4.000 cư dân tại tỉnh Quảng Ngãi - cực tăng trưởng mới tại miền Trung.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Tài chính

2

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

3

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Bất động sản

4

Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Hạ tầng

5

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy