Trang chủ Thị trường

Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường giao dịch hàng hóa và phái sinh

Chu Khôi

08/03/2026, 12:04

Từ năm 2026, Việt Nam dự kiến thí điểm giao dịch hàng hóa vật chất trên sàn đối với một số nông sản chủ lực, tích hợp các loại hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và phái sinh nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái giao dịch hàng hóa toàn diện...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vừa qua tại Hà Nội, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức “Phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Vương quốc Anh - Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam”.

Chương trình tập trung thảo luận định hướng xây dựng thị trường hàng hóa và phái sinh hiện đại, minh bạch và có khả năng kết nối quốc tế. Đây được xem là một cấu phần quan trọng trong lộ trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Vương quốc Anh được đánh giá là quốc gia có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này với các định chế tài chính được quốc tế công nhận như London Metal Exchange (LME), ICE Futures Europe và GMEX Group. Các mô hình quản trị và hệ thống thanh toán bù trừ của những tổ chức này được xem là chuẩn mực toàn cầu trong vận hành thị trường giao dịch hàng hóa và phái sinh.

Phía Anh khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bao gồm cả thành công và những bài học thách thức, nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ thị trường phù hợp với điều kiện trong nước cũng như thông lệ quốc tế.

Một bước tiến quan trọng trong quá trình này là việc Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 330/2025/NĐ-CP. Nghị định thiết lập khuôn khổ pháp lý mở và linh hoạt cho các sở giao dịch hàng hóa hoạt động trong Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Theo đó, danh mục sản phẩm giao dịch được mở rộng, bao gồm nông sản, năng lượng, kim loại (trừ vàng), tín chỉ carbon và một số tài sản số. Nghị định cũng làm rõ khái niệm hợp đồng giao ngay và hợp đồng phái sinh, đồng thời giới thiệu mô hình trung tâm thanh toán bù trừ độc lập nhằm tăng cường tính minh bạch và an toàn cho thị trường.Cập nhật⌘ + EnterXóa

Từ năm 2026, Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch hàng hóa vật chất đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực. Mô hình này sẽ tích hợp nhiều loại hợp đồng như giao ngay, kỳ hạn và phái sinh, qua đó hình thành hệ sinh thái giao dịch hàng hóa toàn diện.

Theo định hướng này, hệ thống sở giao dịch hàng hóa sẽ kết nối vùng sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến, logistics, kho bãi, ngân hàng và nhà đầu tư. Việc gia tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu được giao dịch thông qua sở giao dịch được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện giá bán, ổn định hoạt động xuất khẩu và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các lĩnh vực tài chính, logistics cũng như thị trường nội địa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Iain Frew - Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, Anh đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong quá trình nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế, rà soát khuôn khổ pháp lý và phối hợp với các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các cải cách quan trọng.

"Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực đối với hoạt động giao dịch hàng hóa và phái sinh", ông Iain Frew nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Vương quốc Anh cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và xây dựng thị trường hàng hóa, phái sinh theo chuẩn mực toàn cầu.

phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

1

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Tài chính

2

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

3

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Bất động sản

4

Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Hạ tầng

5

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dân sinh

