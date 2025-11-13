Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nền công nghiệp Đức gặp nhiều khó khăn

Trọng Hoàng

13/11/2025, 13:45

Trong khi Mỹ và Trung Quốc tăng tốc với chiến lược hỗ trợ công nghiệp và năng lượng xanh, Đức - trung tâm sản xuất của châu Âu - lại đang loay hoay trước chi phí năng lượng cao, thiếu hụt nhân lực và rào cản hành chính.

Nhà máy ô tô Volkswagen. (Ảnh:Rainerhaufe)
Nhà máy ô tô Volkswagen. (Ảnh:Rainerhaufe)

Sự tụt dốc về năng lực cạnh tranh của lĩnh vực công nghiệp Đức đang trở thành phép thử lớn cho sức bền kinh tế của cả Liên minh châu Âu (EU).

Hơn 1/3 doanh nghiệp công nghiệp Đức đang đánh mất vị thế trên thị trường toàn cầu - con số cao kỷ lục kể từ khi được Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO (Đại học Ludwig Maximilian, Munich) bắt đầu theo dõi. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết khả năng cạnh tranh của họ suy giảm so với các nước ngoài EU đã tăng từ 24,7% vào tháng 7 lên 36,6% vào tháng 10.

Điều đáng lo ngại là xu hướng này không chỉ diễn ra ở thị trường quốc tế mà lan rộng ngay trong nội khối EU - nơi các doanh nghiệp Đức vốn có lợi thế truyền thống. Trong cùng kỳ, tỷ lệ doanh nghiệp cảm thấy yếu thế hơn đối thủ châu Âu tăng gần gấp đôi, từ 12% lên 21,5%.

Theo IFO, tình trạng này xuất hiện ở mọi lĩnh vực công nghiệp - từ hóa chất, điện tử, quang học đến cơ khí chế tạo. Ngành hóa chất bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 50% doanh nghiệp mất thị phần quốc tế, trong khi lĩnh vực điện - quang học ghi nhận 47% doanh nghiệp sụt giảm năng lực cạnh tranh.

Ông Klaus Wohlrabe, Trưởng bộ phận nghiên cứu của IFO, cảnh báo: “Các chỉ số cạnh tranh của công nghiệp Đức đã chạm mức thấp nhất trong lịch sử. Nếu không có cải cách quy mô lớn, nước Đức có thể đánh mất vị thế công nghiệp dẫn đầu châu Âu.”

Nguyên nhân của sự suy yếu này đến từ nhiều phía. Sau khủng hoảng năng lượng 2022 do gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga, chi phí năng lượng tại Đức tăng mạnh, đặc biệt tác động đến các ngành tiêu thụ lớn như hóa chất và luyện kim. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sản lượng hoặc chuyển cơ sở sản xuất sang các quốc gia có giá năng lượng thấp và thủ tục hành chính đơn giản hơn.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao, dân số già hóa và sự chậm trễ trong quá trình cấp phép xây dựng - môi trường đang làm giảm khả năng đổi mới và thích ứng của các doanh nghiệp. Việc xin cấp phép một dự án mới tại Đức thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm - một rào cản đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Trong khi Đức vật lộn với chi phí cao và thủ tục phức tạp, các đối thủ lớn như Mỹ và Trung Quốc lại đang tăng tốc. Tại Mỹ, Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn cho sản xuất năng lượng sạch, pin và công nghệ mới. Còn tại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng vị thế trong lĩnh vực điện tử, thiết bị năng lượng tái tạo và pin lưu trữ - những lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống của Đức.

Hệ quả là nhiều tập đoàn Đức đang xem xét chuyển đầu tư ra nước ngoài, dẫn đến nguy cơ dài hạn: giảm việc làm, suy yếu cầu nội địa và tụt hậu công nghệ. Các chuyên gia cảnh báo: nếu không sớm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, hành chính và nhân lực, Đức có thể đối mặt với sự dịch chuyển trung tâm công nghiệp của châu Âu sang những quốc gia có chính sách linh hoạt hơn và chi phí thấp hơn - như Ba Lan, Hungary hay các nước Bắc Âu.

Từ khóa:

các ngành công nghiệp Đức chuyển đầu tư ra nước ngoài chuyển trung tâm công nghiệp châu Âu Đạo luật giảm lạm phát Mỹ khả năng cạnh tranh doanh nghiệp khủng hoảng năng lượng 2022 năng lượng tái tạo suy yếu công nghiệp Đức thiếu hụt lao động tay nghề Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO

Đọc thêm

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ của Trung Quốc dường như vừa tái khởi động đã chững lại...

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...

Ý tưởng cho vay thế chấp nhà 50 năm của Tổng thống Trump gây tranh cãi

Ý tưởng cho vay thế chấp nhà 50 năm của Tổng thống Trump gây tranh cãi

Khoản vay thế chấp 30 năm đã trở thành chuẩn mực trong việc mua nhà tại Mỹ từ thời kỳ Đại Suy thoái 1930...

“Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ tiếp diễn”

“Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sẽ tiếp diễn”

Xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới...

Nội bộ Fed chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất vào tháng 12 hay không

Nội bộ Fed chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất vào tháng 12 hay không

Giữa các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có sự chia rẽ về việc có nên giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Thế giới

2

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Dân sinh

3

Quốc hội cho phép chuyển nguồn từ cải cách tiền lương, bảo đảm mức lương cơ sở

Tài chính

4

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Thế giới

5

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy