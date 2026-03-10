Thứ Ba, 10/03/2026

Thế giới

Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump

Bình Minh

10/03/2026, 08:18

Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran có thể sắp kết thúc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô cũng thoái lui nhanh chóng, đóng cửa dưới mốc 100 USD/thùng, và tiếp tục giảm mạnh trong sáng nay (10/3) về vùng 90 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,83%, đạt 6.795,99 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 239,25 điểm, tương đương tăng 0,5%, đạt 47.740,8 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,38%, đạt 22.695,95 điểm.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên, Dow Jones sụt gần 900 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq giảm 1,5% mỗi chỉ số.

Trong cuộc trao đổi với một phóng viên của kênh CBS News ngày thứ Hai, ông Trump nói “chiến tranh đã gần xong rồi”. Thông tin này được người phóng viên đó chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Họ chẳng còn hải quân, không còn liên lạc, cũng không còn sở hữu không quân”, ông Trump nói và cho biết thêm Mỹ “đã tiến rất xa” so với kế hoạch ban đầu của ông là chiến dịch sẽ kéo dài trong 4-5 tuần.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố tàu bè vẫn đang di chuyển qua eo biển Hormuz và ông “đang nghĩ đến việc giành quyền kiểm soát” eo biển chiến lược này.

Sau những phát biểu này của ông Trump, giá dầu thô WTI giao sau tại Mỹ có lúc giảm về tới mức 81 USD/thùng. Trước đó, giá dầu WTI có lúc vượt 119 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022. Cùng với đó, giá dầu Brent cũng thoái lui về 84 USD/thùng, từ mức đỉnh xấp xỉ 120 USD/thùng.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent giao sau tại London tăng 6,27 USD/thùng, tương đương tăng 6,8% so với mức chốt của tuần trước, chốt ở mức 98,96 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,87 USD/thùng, tương đương tăng 4,3%, chốt ở mức 94,77 USD/thùng.

Sáng nay, giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh.

Lúc 7h50 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm gần 10% so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai, còn dưới 89,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm hơn 9,6%, còn 85,7 USD/thùng.

Phiên phục hồi ngày thứ Hai của chứng khoán Mỹ được dẫn đầu bởi cổ phiếu chip - một trong những nhóm bị bán mạnh nhất trong thời gian gần đây. Broadcom tăng hơn 4%, Micron và AMD đều tăng 5%, còn Nvidia tăng hơn 2%.

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2, diễn biến giá năng lượng đã trở thành một yếu tố chính chi phối giá cổ phiếu ở Phố Wall. Giá dầu đã leo thang dữ dội trong những ngày qua khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz và một loạt các nước Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Phát biểu ngày thứ Hai, người phát ngôn Esmail Baghaei của Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nên hết sức thận trọng. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Baghaei nói rằng “chừng nào tình hình còn bất ổn, tôi cho rằng tất cả tàu chở dầu đều phải rất cẩn trọng” khi di chuyển qua Hormuz.

Giá dầu tăng cao làm gia tăng rủi ro lạm phát, đặt nền kinh tế Mỹ trước nguy cơ rơi vào tình trạng đình lạm, đồng thời làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong năm nay.

Theo dự kiến, bộ trưởng năng lượng các nước thành viên nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) - gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ - sẽ có cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Ba để thảo luận về khả năng xả dự trữ dầu chiến lược nhằm tăng cung cho thị trường. Ngày thứ Hai, bộ trưởng tài chính các nước G7 đã bàn về vấn đề này nhưng chưa đưa ra quyết định.

Nhiều nhà đầu tư ở Phố Wall xem mức giá dầu 100 USD/thùng là một “điểm gãy” đối với nền kinh tế trừ phi xung đột nhanh chóng kết thúc và giá dầu giảm trở lại. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông Trump nói việc “giá dầu tăng trong ngắn hạn” là một “cái giá rất nhỏ phải trả” cho việc tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Bình luận về việc giá dầu tăng mạnh gần đây, nhà quản lý danh mục John Luke Tyner của công ty Aptus Capital Advisors nói với CNBC: “Tôi không cho rằng sự tăng giá dầu này đủ xấu hay sẽ kéo dài đủ lâu để đảo lộn xu hướng của thị trường… Trừ phi một phần lớn cơ sở hạ tầng dầu khí ở Vùng Vịnh bị phá hủy, giá dầu sẽ giảm trở lại và ổn định trong vùng 65-75 USD/thùng. Đó là mức giá hợp lý cho tất cả các bên”.

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

22:23, 09/03/2026

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

15:12, 09/03/2026

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

08:29, 09/03/2026

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

