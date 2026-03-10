Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Giá dầu tăng mạnh làm gia tăng lo ngại
lạm phát có thể tăng tốc trở lại, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng
trung ương châu Âu sẽ phải duy trì lập trường cứng rắn hơn, thậm chí có khả
năng thắt chặt chính sách vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, sang phiên chiều, thị trường dần ổn định trở lại
khi giá dầu hạ nhiệt sau nhịp tăng mạnh trước đó, giúp giá trái phiếu phục hồi
nhẹ từ mức thấp nhất trong ngày. Thông tin các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước
công nghiệp phát triển (G7) sẵn sàng triển khai “các biện pháp cần thiết” để ứng
phó với đà tăng của giá năng lượng toàn cầu đã phần nào giúp thị trường bớt
căng thẳng. Tuy nhiên, các quan chức G7 vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể về việc
xả kho dầu dự trữ khẩn cấp.
Tại Mỹ, đà tăng giá dầu gần đây đang khiến thị trường điều
chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới
đầu tư hiện chỉ còn dự báo Fed sẽ giảm lãi suất một lần với mức 0,25 điểm phần
trăm trong năm nay, thậm chí một số ý kiến cho rằng cơ quan này có thể sẽ đợi đến năm 2027 mới tiếp tục hạ lãi suất.
Trong phiên thứ Hai, giá dầu Brent có lúc vọt lên 119,5
USD/thùng - mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 6/2022 - trước khi chốt phiên ở
mức 98,96 USD/thùng, tăng 6,8% so với phiên trước. Đà tăng này diễn ra khi xung
đột Iran khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Đây là tuyến vận chuyển huyết mạch trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu.
Ngoài ra, việc Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei - con trai
của lãnh tụ tối cao quá cố Ali Khamenei - làm lãnh tụ tối cao mới cũng gia tăng
áp lực lên giá dầu, bởi động thái này phát đi tín hiệu rằng phe cứng rắn vẫn tiếp
tục nắm quyền tại Tehran.
“Nếu giá dầu tiếp tục đi lên và làm gia tăng áp lực lạm
phát, dư địa để các ngân hàng trung ương toàn cầu nới lỏng chính sách sẽ bị thu
hẹp, nhất là với những cơ quan đang cân nhắc hạ lãi suất”, ông Chip Hughey,
giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Truist Wealth, nhận xét với hãng
tin Reuters.
Theo ông Hughey, tình hình căng thẳng hiện tại đã khiến thị
trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng đối với Fed, theo hướng giảm khả năng cắt giảm
lãi suất và lùi thời điểm nới lỏng chính sách tới cuối năm nay. Tại châu Âu,
tác động thậm chí còn lớn hơn khi triển vọng chính sách tiền tệ đang dịch chuyển
theo hướng thắt chặt.
Giới chuyên gia cho rằng lo ngại lạm phát nóng trở lại, cùng
nguy cơ các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm
chí tăng lãi suất trở lại, đang làm lu mờ vai trò trú ẩn an toàn vốn có của
trái phiếu trong giai đoạn bất ổn hiện nay.
Trong phiên thứ Hai, trái phiếu chính phủ tiếp tục bị bán mạnh,
khiến giá giảm và lợi suất tăng thêm, sau đợt biến động lớn tuần trước. Trái ngược
với diễn biến này, chứng khoán Phố Wall phục hồi sau nhịp giảm mạnh đầu phiên
và khép lại ngày giao dịch trong sắc xanh.
Thị trường hiện đang điều chỉnh mạnh kỳ vọng về lãi suất tại
châu Âu. Với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giới đầu tư hiện nghiêng về kịch
bản cơ quan này sẽ tăng tổng cộng khoảng 0,3 điểm phần trăm lãi suất vào cuối
năm nay. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với tháng 2, khi thị trường cho rằng
ECB có thể tiếp tục hạ lãi suất. Thậm chí, có thời điểm trong phiên ngày 9/3,
nhà đầu tư còn đặt cược vào khả năng ECB tăng lãi suất 2 lần.
Đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), giới giao dịch hiện
cho rằng lãi suất vào cuối năm 2026 sẽ gần như không thay đổi. Dù vậy, đây vẫn
là thay đổi lớn so với trước khi xung đột bùng phát, khi thị trường kỳ vọng BOE
sẽ giảm lãi suất ngay trong tháng này.
Anh là thị trường chịu tác động mạnh nhất trong phiên
9/3 khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm có lúc lên mức cao nhất
trong gần 1 năm, trước khi chốt phiên tăng 0,062 điểm phần trăm lên 4,04%.
Tại Đức, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm cũng có
lúc chạm 2,48% - mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 - rồi chốt phiên tăng 0,013 điểm
phần trăm.
Diễn biến này nối tiếp đà tăng mạnh lợi suất trái phiếu châu
Âu tuần trước. Giới phân tích cho rằng thị trường châu Âu dễ bị tổn thương hơn
trước làn sóng bán tháo do khu vực này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.
Lợi suất
trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên tăng 0,034 điểm phần trăm, lên
3,59%.
Ở nhóm trái phiếu dài hạn, áp lực bán trong phiên thứ Hai chủ
yếu tập trung tại Anh, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm lên mức
cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.
Thị trường cũng đang đổ dồn quan tâm tới phản ứng chính sách
của các chính phủ khi giá năng lượng tăng mạnh - yếu tố có thể nhanh chóng gây
sức ép với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tại châu Á, nhiều chính phủ đang khẩn
trương tìm cách giảm tác động với nền kinh tế và đời sống người dân. Trong khi
đó, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp ngắn hạn nhằm hỗ trợ
ngành công nghiệp trước áp lực chi phí gia tăng.
Theo đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings,
tình hình tài khóa của những quốc gia như Anh và Pháp - vốn đã chịu áp lực từ
thâm hụt ngân sách lớn - có thể càng thêm căng thẳng nếu các chính phủ phải
tung ra chính sách hỗ trợ năng lượng mới.
Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng phản ứng của thị
trường trái phiếu cũng là lời cảnh báo rằng nhà đầu tư cần thận trọng hơn với
các tài sản rủi ro.
“Diễn biến trên thị trường trái phiếu cho thấy nhà đầu tư
đang dần nghiêng về kịch bản giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng trong nhiều
tháng. Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, thị trường cổ phiếu nhiều khả năng sẽ
còn phải điều chỉnh mạnh hơn nữa”, ông Mohit Kumar, nhà kinh tế tại ngân hàng đầu
tư Jefferies, nhận định.