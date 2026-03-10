Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Thế giới

Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh

An Huy

10/03/2026, 09:48

Giá dầu thế giới “bốc hơi” trên 10% trong sáng nay (10/3), sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Iran liên quan tới eo biển Hormuz...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Miami, Florida ngày 9/3/2026 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Miami, Florida ngày 9/3/2026 - Ảnh: Reuters.

Cùng với đó, các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á tiếp tục phục hồi mạnh, nối tiếp phiên đảo chiều ngoạn mục vào đêm qua tại Phố Wall.

Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 10,3% so với đóng cửa phiên ngày 9/3, còn hơn 88,7 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 10,3%, giao dịch ở mức 84,94 USD/thùng.

Phiên ngày 9/3, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tiến sát mốc 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh eo biển Hormuz đóng cửa và chiến sự leo thang khiến các quốc gia Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

“Nếu Iran làm bất kỳ điều gì để chặn dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz, họ sẽ bị nước Mỹ giáng một đòn mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã bị tấn công đến thời điểm này”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trước khi xung đột nổ ra, giá dầu Brent ở mức 72,5 USD/thùng và giá dầu WTI ở mức hơn 67 USD/thùng.

“Đây sẽ là một món quà từ nước Mỹ gửi tới Trung Quốc, và tất cả những nước sử dụng eo biển Hormuz nhiều. Hy vọng là cử chỉ này sẽ được trân trọng”, ông Trump viết trong bài đăng nói trên.

Trong cuộc trao đổi với một phóng viên của kênh CBS News ngày thứ Hai, ông Trump nói “chiến tranh đã gần xong rồi”. Thông tin này được người phóng viên đó chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump nói cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran sẽ “sớm kết thúc” và giá dầu sẽ giảm.

“Họ chẳng còn hải quân, không còn liên lạc, cũng không còn sở hữu không quân… Chúng tôi đã quét sạch hoàn toàn các lực lượng của họ”, ông Trump nói và cho biết thêm Mỹ “đã tiến rất xa” so với kế hoạch ban đầu của ông là chiến dịch sẽ kéo dài trong 4-5 tuần. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố tàu bè vẫn đang di chuyển qua eo biển Hormuz và ông “đang nghĩ đến việc giành quyền kiểm soát” eo biển chiến lược này.

“Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn để đạt tới mục tiêu quân sự của chúng tôi”, ông Trump nói sau 9 ngày Mỹ cùng Israel khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.

Khi được hỏi liệu chiến tranh có kết thúc trong tuần này hay không, ông Trump đáp “không”, nhưng nói thêm rằng “sẽ rất sớm thôi”.

Ông Trump cũng nói nguồn cung dầu cho thế giới trong dài hạn sẽ trở nên đảm bảo hơn nhờ cuộc chiến này, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu sự tấn công mạnh mẽ hơn nếu nước này cố tình ngăn dòng dầu chảy ra thị trường. “Chúng tôi sẽ đánh họ mạnh đến mức họ hay bất kỳ ai khác cũng đều không thể giúp họ phục hồi”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc khi Iran không còn khả năng dùng vũ khí để chống lại Mỹ, Israel và các đồng minh khác của Mỹ trong một thời gian dài.

Khi được một nhà báo đề nghị giải thích về việc ông Trump nói chiến tranh sắp kết thúc và việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gần đây nói rằng chiến tranh mới chỉ bắt đầu, ông Trump nói rằng cả hai đánh giá đó đều đúng. “Đó là sự khởi đầu của việc xây dựng một đất nước mới”, ông nói.

Nhận định về phản ứng của thị trường về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump, Chủ tịch Bob McNally của công ty Rapidan Energy Group nhận định thị trường đang lạc quan. “Ngày hôm nay, giá dầu đã sụt giảm sau những tuyên bố của Tổng thống”, ông McNally nói, gọi những gì ông Trump nói là “sự can thiệp bằng lời nói”.

Theo ông McNally, thị trường vẫn đang cố gắng đánh giá mức độ gián đoạn nguồn cung dầu do giao thông ở eo Hormuz bị siết lại. Ông lưu ý rằng trong suốt nhiều thập kỷ qua, các nhà giao dịch trên thị trường dầu lửa đã quen với việc cho rằng không một quốc gia nào có thể đóng cửa eo Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất trong hoạt động vận tải dầu lửa bằng đường biển trên toàn cầu.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 5 phiên trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 5 phiên trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Việc đóng cửa eo Hormuz rốt cục đã xảy ra “hoàn toàn là một thảm họa không được lường trước”, ông McNally nói, nhấn mạnh rằng ngay cả trong những đợt căng thẳng hồi thập niên 1980, eo biển này cũng không bị chặn lại hoàn toàn.

Ông McNally cho rằng đến hiện tại, thị trường dường như đang đặt cược rằng sự gián đoạn ở eo Hormuz sẽ không kéo dài và lưu thông qua đoạn đường biển này sẽ sớm trở lại bình thường.

Giá dầu giảm đã đưa tâm lý lạc quan trở lại với thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay. Trước đó, thị trường đã thoát đáy vào chiều hôm qua khi giá dầu lùi về mốc 100 USD/thùng sau tin nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) sắp thảo luận về việc phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược.

Sắc xanh phủ khắp các thị trường chủ chốt trong khu vực, nối tiếp sự đảo chiều mạnh mẽ từ đỏ sang xanh của chứng khoán Mỹ vào đêm hôm qua.

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng gần 3,1%; ASX 200 của Australia tăng hơn 1,3%; Hang Seng của Hồng Kông tăng gần 1,3%; Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục tăng hơn 0,4%; Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 5%.

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

22:23, 09/03/2026

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

18:29, 09/03/2026

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

15:12, 09/03/2026

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới nhà giàu đang rút lui mạnh mẽ khỏi Vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran diễn ra căng thẳng...

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây ở Trung Đông...

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 vừa qua, và kim ngạch xuất khẩu của nước này cũng vượt xa kỳ vọng...

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

