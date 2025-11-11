Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) vừa tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Đồng tâm nâng tầm sức mạnh" (Better Together).

Gần 400 khách mời, bao gồmđại diện ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác trong ngành, đã tham dự, khẳng định cam kết sâu sắc và lâu dài của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) đối với Việt Nam.

Ông Andrew Kuo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng CUB (thứ ba từ trái sang). Ảnh: Cathay United Bank.

Kể từ khi gia nhập thị trường vào năm 2005 với chi nhánh đầu tiên tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, CUB đã không ngừng phát triển và củng cố sự hiện diện của mình. Năm 2022, CUB chuyển địa điểm chi nhánh từ Quảng Nam về TP. Hồ Chí Minh và đổi tên thành CUBHCM, đánh dấu bước chuyển chiến lược nhằm thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa. Việc nâng cấp và cải tạo môi trường làm việc tại Văn phòng đại diện Quảng Nam vào năm 2024 và văn phòng đại diện Hà Nội vào năm 2025 tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp lâu dài của CUB đối với thị trường Việt Nam.

Phát biểu về hành trình hai thập kỷ của CUB tại Việt Nam, ông Andrew Kuo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng CUB, chia sẻ: “CUB tự hào đã cùng lớn mạnh với nền kinh tế năng động của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Ngay từ ngày đầu tiên, sứ mệnh của CUB đã rõ ràng - hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam, kết nối các cơ hội và cung cấp các giải pháp tài chính đổi mới nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững.”

Ông Andrew Kuo cho biết thêm: “Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi kinh tế, chúng tôi đang đầu tư vào số hóa để cung cấp các dịch vụ an toàn và tiện lợi hơn. Việc tăng vốn vào Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong năm nay phản ánh cam kết dài hạn và sự tin tưởng của CUB vào thị trường này. CUB sẽ tiếp tục xem Việt Nam là quê hương thứ hai, qua đó đẩy mạnh hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng khu vực hàng đầu châu Á”.

Ông Andrew Kuo phát biểu tại tiệc kỷ niệm 20 năm của CUBHCM. Ảnh: Cathay United Bank.

Trong ba năm qua, CUBHCM đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng hai chữ số, phát triển mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận, cho thấy hiệu suất hoạt động vững chắc và trọng tâm chiến lược tại Việt Nam. Tính đến năm 2025, CUBHCM đã hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan, tham gia vào hơn 100 dự án cho vay hợp vốn, trong đó có gần 20 dự án với vai trò điều phối chính (lead arranger) - giúp củng cố vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng ngoại tại Việt Nam.

Đồng thời, CUBHCM tiếp tục đóng vai trò là cầu nối quan trọng cho việc mở rộng khu vực, chuyên biệt trong các lĩnh vực cho vay hợp vốn, tài trợ thương mại và dịch vụ tư vấn. Đối với tài chính bền vững, CUB đã khẳng định vai trò tiên phong khi trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng Nguyên tắc Xích đạo (Equator Principles). Đồng thời, ngân hàng đã triển khai các gói cho vay thương mại xanh (Green Loan) nhằm hỗ trợ các dự án được cấp chứng nhận LEED và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Trong sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đã chúc mừng cột mốc đáng nhớ này của CUB, ghi nhận ngân hàng là một đối tác tài chính chiến lược và đáng tin cậy trong suốt bảy năm hợp tác với Vingroup. Bà đánh giá cao chuyên môn của CUB trong các khoản cho vay hợp vốn phức tạp, tư duy đầu tư dài hạn, mạng lưới khu vực vững mạnh và cam kết đối với quan hệ đối tác bền vững.

Đáng chú ý, các nỗ lực của CUBHCM trong phát triển số hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đóng góp xã hội cũng đã mang lại những thành tựu nổi bật trong giai đoạn này. Năm 2024, CUBHCM đã ra mắt ứng dụng “CUB Vietnam”, đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Đến tháng 10 năm 2025, ứng dụng đã đạt 640.000 người dùng và 5 triệu lượt tải xuống, đưa CUBHCM trở thành ngân hàng có vốn đầu tư Đài Loan đầu tiên tại Việt Nam cung cấp nền tảng cho vay kỹ thuật số 100% online (end-to-end) hoàn chỉnh. Ứng dụng này đã giành được bốn giải thưởng quốc tế, thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực ngân hàng số.

Toàn thể đội ngũ CUBHCM đã cùng nhau kỷ niệm cột mốc 20 năm thành lập tại Việt Nam. Ảnh: Cathay United Bank.

Thêm vào đó, CUBHCM đã giành giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) tại HR Asia Awards 2025, phản ánh cam kết của ngân hàng đối với phúc lợi và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Với gần 200 nhân viên - 80% là người Việt Nam - và một đội ngũ công nghệ gồm 40 chuyên gia IT và dữ liệu, CUB dự kiến tăng trưởng lực lượng lao động hơn 25% vào năm 2026, nhằm tăng cường năng lực hoạt động tại địa phương.

Về trách nhiệm xã hội, CUB vẫn kiên trì thực hiện Chương trình "Kế hoạch ươm mầm đại thụ", một chương trình đã kéo dài 17 năm. Với khoản học bổng trị giá gần 13 tỷ Việt Nam đồng đã được trao cho hơn 22.000 học sinh xứng đáng, ngân hàng khẳng định niềm tin rằng giáo dục là kênh đầu tư mang lại giá trị cộng đồng lớn nhất.

Để hiện thực hóa các cam kết dài hạn, CUB luôn được hậu thuẫn bởi nguồn lực và kinh nghiệm dồi dào từ tập đoàn Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất tại Đài Loan. Cathay FHC đã có nền tảng vững chắc hơn 60 năm và không ngừng mở rộng sự hiện diện trên khắp châu Á, hiện đang vận hành 969 chi nhánh trong khu vực với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ USD.

Khi bước vào thập kỷ thứ ba tại Việt Nam, CUB vẫn kiên định với chiến lược tăng cường hiện diện tại địa phương, kết nối khu vực và tận dụng toàn bộ sức mạnh của Tập đoàn Cathay FHC để cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện xuyên biên giới, hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á”.

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Website:

https://www.cathaybk.com.tw/vn/hcmc/vi-vn/20th/

https://www.cathaybk.com.tw/vn/hcmc/vi-vn/