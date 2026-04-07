Ngân hàng dè dặt với chứng khoán và bất động sản

Chỉ số Niềm tin Thị trường VIRA (MCI-VIRA) tháng 4/2026 giảm xuống 46,67 điểm, thấp hơn 1,54 điểm so với tháng trước và tiếp tục nằm dưới mức cân bằng của thang đo. Đáng chú ý, chứng khoán, bất động sản và mặt bằng giá cả là 3 nhóm có mức điểm thấp nhất trong khảo sát, tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên tâm lý thị trường…
Kết quả vừa được Hội Nghiên cứu Thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA) công bố cho thấy kỳ vọng của các đối tượng khảo sát đối với triển vọng thị trường liên ngân hàng 3 tháng tới tiếp tục suy yếu so với tháng trước.
Diễn biến trên thị trường tiền tệ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 có thể góp phần lý giải xu hướng này.
Sau nhịp tăng mạnh lên vùng 10 - 12%/năm vào cuối tháng 3, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tại các kỳ hạn dưới 1 tháng đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Trong phiên giao dịch ngày 6/4, mặt bằng lãi suất VND tăng mạnh trở lại ở các kỳ hạn ngắn, đưa lãi suất qua đêm lên 8,6%/năm và kỳ hạn 1 tuần lên 8,5%/năm.
Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 14.387 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở trong bối cảnh lượng vốn đáo hạn ở mức cao. Diễn biến này cho thấy thanh khoản VND ngắn hạn trong hệ thống vẫn eo hẹp. Kết quả khảo sát cho thấy kỳ vọng đối với các nhóm tài sản vẫn ở mức thận trọng.
Cụ thể, mức đánh giá đối với thị trường chứng khoán đạt 4,89 điểm, trong khi bất động sản ghi nhận 4,44 điểm. Cả hai đều thấp hơn mức cân bằng của thang đo, cho thấy các thành viên thị trường vẫn giữ tâm lý dè dặt đối với triển vọng của các kênh đầu tư này trong ngắn hạn.
Dù vậy, kết quả khảo sát cho thấy niềm tin thị trường chưa suy giảm trên diện rộng. Cấu phần kỳ vọng về hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đạt mức cao nhất với 5,39 điểm, trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế trong nước ghi nhận 5,28 điểm. Bên cạnh đó, đánh giá về rủi ro chính sách đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 5,06 điểm.
Các kết quả này cho thấy niềm tin của thị trường đối với năng lực điều hành chính sách tiền tệ cũng như nền tảng tăng trưởng trong nước vẫn được duy trì ở mức tương đối tích cực, qua đó góp phần hạn chế đà suy giảm của chỉ số chung trong tháng 4.
Ở chiều ngược lại, các yếu tố bên ngoài tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên tâm lý chung. Mức đánh giá đối với triển vọng kinh tế thế giới chỉ đạt 4,33 điểm, trong khi rủi ro địa chính trị toàn cầu ở mức 4,22 điểm. Đáng chú ý, mặt bằng giá cả nói chung là yếu tố có điểm thấp nhất, chỉ đạt 4 điểm, cho thấy các đối tượng khảo sát vẫn thận trọng với diễn biến giá cả trong 3 tháng tới.
So với các tháng trước, việc MCI-VIRA tiếp tục duy trì dưới mức cân bằng cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng về trạng thái thận trọng trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, diễn biến niềm tin thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào thanh khoản hệ thống, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng, hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước cũng như mức độ cải thiện của các thị trường tài sản trong nước.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
