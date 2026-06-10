Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng vận hành cao tốc Bắc Nam trước ngày 15/7
Tuấn Khang
10/06/2026, 16:01
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu hoàn thành các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trước ngày 15/7/2026, đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng giai đoạn 2026 - 2030...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 tháng đầu năm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã hoàn thành với kết quả tích cực. Trong đó, Bộ Xây dựng hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, nghị định, thông tư theo chương trình được giao; hoàn thành toàn bộ 5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính; đưa vào khai thác thêm 34 km đường bộ cao tốc, góp phần hoàn thành thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Bộ cũng đã hoàn thành kết nối, chia sẻ 8/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin của Chính phủ; đồng thời là bộ đầu tiên tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
TĂNG TỐC ĐÓN CHU KỲ PHÁT TRIỂN MỚI
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn rất lớn, đặc biệt khi khu vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 14,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng và Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương rà soát, cập nhật và trình kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng năm 2026. Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ cũng phải xây dựng phương án tăng trưởng riêng nhằm đóng góp vào mục tiêu chung của toàn ngành.
Liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng và trình ban hành kịp thời các nghị định, thông tư hướng dẫn luật; đồng thời triển khai ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Xây dựng đang rà soát, sửa đổi chính sách theo hướng chuyển mạnh tư duy phát triển nhà ở, trong đó nhà ở cho thuê được xác định là một phân khúc chiến lược. Việc phát triển nhà ở sẽ theo cơ chế thị trường có sự quản lý và định hướng của Nhà nước, đồng thời huy động đa dạng nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.
Đối với Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, đến hết tháng 5/2026, cả nước đã khởi công thêm 34 dự án với quy mô gần 29.900 căn hộ và hoàn thành hơn 11.200 căn.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án vẫn chậm tiến độ.
Người đứng đầu ngành xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân hằng ngày, hằng tuần. Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ hoặc thành tích.
Đáng chú ý, sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đưa vào khai thác toàn tuyến, Bộ trưởng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại, sớm hoàn tất thủ tục bàn giao để Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thu phí.
“Các hạng mục giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC), hệ thống kiểm tra tải trọng xe và trạm dừng nghỉ phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo. Riêng hai đoạn tuyến Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau được phép hoàn thành sau do một số nguyên nhân khách quan.
Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát phương án đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.
Một số nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được giao thực hiện trong thời gian tới như hoàn thiện nghiên cứu đầu tư đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội; đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án cao tốc ngay sau khi hoàn thành; tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các dự án thuộc mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
HẠ TẦNG MỞ ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN HAI CON SỐ
Theo báo cáo của ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, năm 2026 Bộ dự kiến khởi công 5 dự án và hoàn thành 27 dự án. Đến nay đã có 2 dự án được khởi công gồm cầu Ninh Cường và cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện; đồng thời hoàn thành Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến tránh thành phố Cao Bằng.
Các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Riêng trong lĩnh vực đường bộ cao tốc, 5 tháng đầu năm đã đưa vào khai thác thêm 286km, trong đó riêng tháng 5 bổ sung 34km mới. Công tác chuẩn bị mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam có quy mô 4 làn xe cũng đang được nghiên cứu hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.
Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm trên tổng kế hoạch vốn hơn 137.000 tỷ đồng được giao. Nếu không tính hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn lại đạt trên 20%.
Bên cạnh lĩnh vực đầu tư xây dựng, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. So với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách trong tháng 5 tăng gần 18% về lượng vận chuyển và gần 14% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng gần 14% về khối lượng và gần 16% về luân chuyển.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng và vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó 8 cơ sở dữ liệu đã đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
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