Giá vàng miếng và vàng nhẫn sụt mạnh theo giờ

Ngày 10/6, giá vàng miếng và vàng nhẫn trên thị trường giảm liên tục theo giờ, đến 10h30, giá mua, bán vàng miếng thấp hơn tới 5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (9/6). Giá vàng nhẫn giảm từ 2,8 triệu đến 5 triệu đồng/lượng, tuỳ đơn vị...

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (9/6), thị trường vàng miếng SJC quay về xu thế giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay (10/6). Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh giảm.

Tính 10 giờ 30 phút ngày 10/6, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/6. Thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng tại 133,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 138,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 10/6, giá bán vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến quay về dưới sát ngưỡng 139 triệu đồng/lượng. Dù nhà đầu tư liên tục tranh thủ “bắt đáy”, phần lớn vẫn đang chịu thua lỗ. So với mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng được thiết lập vào đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 26,97% – 27,29%, tương đương mức thiệt hại từ 56,5 đến 57,1 triệu đồng mỗi lượng.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Tính 10 giờ 30 phút ngày 10/6, giá mua, bán vàng miếng tại hai doanh nghiệp này cũng giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Sau khi khi giảm 4,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng miếng tại hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết tại 134,4 triệu – 139,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đều niêm yết dưới ngưỡng giao dịch tại khu vực miền Bắc từ 400 nghìn đến hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Mi Hồng sau khi tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán đã quay đầu giảm trong phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này neo giá bán vàng miếng ở ngưỡng 137 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 134 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 7,2 triệu và 6,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết tại 134 triệu – 139 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 10/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát thị trường vàng miếng SJC, đà giảm tiếp tục bao trùm phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”. Giá mua, bán vàng nhẫn điều chỉnh giảm từ 2,8 triệu đến 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 141,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 2,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Dù giá vàng trong nước liên tục lao dốc nhưng chênh lệch giá mua, bán nới rộng bất thường. Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn thấp nhất thị trường thuộc về Ngọc Thẩm với 4,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại đều neo ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, tương đương so với vàng miếng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại 133,6 triệu – 138,6 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung mức điều chỉnh giảm trên, tại Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 133,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán trong phiên 9/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 130,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 135,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đây là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường, đi kèm chênh lệch giá mua, bán cũng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 4,5 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 10/6 so với 9/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

PNJ và Phú Quý mở cửa phiên sáng giảm 2,2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết tại 136,3 triệu – 141,3 triệu đồng/lượng.

Sau 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “9999” tại cả hai doanh nghiệp này tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút, cả hai doanh nghiệp này cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 134,4 triệu – 139,4 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 4,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều

DOJI cũng niêm yết giá bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,4 triệu trong khi giá mua neo tại 135,4 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,4 triệu đồng/lượng và 4,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp duy nhất neo giá vàng nhẫn cao hơn so với giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay.

Với ba nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136 triệu – 141 triệu đồng/lượng. So với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn gần 3 triệu đồng/lượng.