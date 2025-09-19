Nghị quyết 07/2025: Cụ thể hoá các chính sách vì con người trong cải cách bộ máy hành chính
Dũng Hiếu
19/09/2025, 20:16
Nghị quyết 07/2025/NQ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý để thực hiện các chính sách, chế độ đối với các đối tượng chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ngày 1/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 183-KL/TW khẳng định quyết tâm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và phường, xã). Đây là bước cải cách lớn, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả điều hành, trao nhiều quyền hơn cho cấp phường, xã. Việc sắp xếp bộ máy dẫn tới những xáo trộn không nhỏ trong nhân sự khiến một sô người phải nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc hoặc thay đổi vị trí công tác…
TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỤ THỂ
Nghị quyết 07/2025/NQ-CP quy định cụ thể chế độ, chính sách dựa trên nền tảng Nghị định 178/2024/NĐ-CP (về chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy) và Nghị định 67/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 178). Theo đó, Nghị quyết xác định 5 nhóm đối tượng được hưởng chính sách khi nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đó là: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ từ cấp xã trở lên đã nghỉ hưu hoặc đang hưởng mất sức, bệnh binh; người lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm ngoài biên chế tại các Hội; cán bộ công đoàn chuyên trách.
Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của những cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công đoàn, cán bộ các Hội quần chúng, ngày 17/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2025/NQ-CP để thực hiện chính sách theo Kết luận 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần công bằng, công khai, minh bạch.
Các đối tượng đều có khung chính sách áp dụng riêng phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang quy định tại Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành, hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm này bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 và đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nghỉ việc ngay do chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Những người có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống ở khu vực này thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng. Người có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.
Đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bệnh binh được hưởng trợ cấp một lần nếu làm việc ở khu vực tương tự nhóm trên thì cũng được hưởng trợ cấp theo chính sách như vậy, tối đa không quá 24 tháng lương hiện hưởng.
Đối với người lao động theo hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập, nếu tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu thì áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo Điều 7 và Điều 10 của Nghị định 178/2024 (sửa đổi tại Nghị định 67/2025). Nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu thì hưởng chế độ như các nhóm trên.
Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp cho các trường hợp trên thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).
Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, huyện (trước 1/7/2025): Được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định, tối đa 24 tháng lương hoặc thù lao; đồng thời được bảo lưu thời gian đóng BHXH, hoặc nhận BHXH một lần; hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn chi từ ngân sách địa phương.
Cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng (trước 15/1/2019): Có chính sách đặc thù, phân theo số năm còn lại trước tuổi nghỉ hưu (dưới 2 năm; 2–5 năm; 5–10 năm). Mỗi nhóm có công thức tính riêng: Hưởng trợ cấp hưu trí một lần (ví dụ: 0,8 tháng lương cho mỗi tháng nghỉ sớm); Nếu đủ điều kiện BHXH để hưởng lương hưu thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.
Ngoài ra còn có trợ cấp bổ sung theo số năm đóng BHXH (3 tháng lương cho 15 năm đầu, từ năm 16 trở đi 0,5 tháng/năm).
Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, họ được trợ cấp thôi việc (0,6 tháng lương × số tháng công tác, cộng 1,5 tháng lương/năm công tác). Nguồn chi từ tài chính công đoàn.
CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÔNG TÁC TẠI VÙNG ĐỘC HẠI, KHÓ KHĂN
Nghị quyết 07/2025/NQ-CP cho thấy cải cách bộ máy không tách rời chính sách nhân văn. Điều này chúng ta thấy rất rõ chính sách ưu tiên cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn. Không phải mọi công chức đủ tuổi nghỉ hưu đều được hưởng trợ cấp bổ sung, mà chỉ những người có quá trình công tác đặc thù, chịu nhiều hao mòn sức khỏe. Đây là điểm nhấn vừa nhân văn vừa bảo đảm công bằng và tập trung nguồn lực đúng đối tượng.
Việc tính toán trợ cấp cũng thể hiện tính công bằng, rõ ràng, minh bạch. Các công thức trợ cấp được quy định rõ, có giới hạn tối đa (24 tháng lương), tránh tình trạng tùy tiện hoặc dàn trải. Những trường hợp đã nghỉ việc trước ngày 17/9/2025 mà chưa được hưởng, hoặc đã hưởng mức thấp hơn, sẽ được bổ sung hưởng chế độ theo Nghị quyết này.
Đảm bảo quyền lợi hưu trí, BHXH và bảo hiểm thất nghiệp. Người nghỉ việc được bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng BHXH một lần, hoặc bảo hiểm thất nghiệp tùy điều kiện.
Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng đó là việc phân định rõ nguồn kinh phí. Nhóm cán bộ công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định 178/2024 và 67/2025; người làm việc ở Hội dùng ngân sách địa phương; cán bộ công đoàn lấy từ nguồn tài chính công đoàn.
Từ Kết luận 183-KL/TW đến Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 và nay là Nghị quyết 07/2025 đã tạo thành một chuỗi đồng bộ chỉ rõ bắt đầu từ định hướng chính trị, đến hành lang pháp lý và đưa ra chính sách cụ thể. Điểm nổi bật của Nghị quyết 07/2025 là sự quan tâm đến cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang… đã cống hiến trong môi trường nặng nhọc, độc hại, vùng khó khăn. Nhờ những chính này việc cải cách bộ máy vừa tinh gọn, hiệu lực hơn lại vừa nhân văn hơn, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
19:00, 07/07/2025
Kết luận số 171-KL/TW: Về tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính
10:00, 28/06/2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia
Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề AIPA-46
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí về một số trọng tâm hợp tác thời gian tới, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác trong các vấn đề chiến lược; tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, logistics...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-46
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng một tương lai...
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển
Ngày 17/9/2025, trong không gian trang trọng và ấm áp tại thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…
Đề xuất thông tin tài chính, tín dụng là các dữ liệu nhạy cảm
Nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa một số nội dung trong Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: