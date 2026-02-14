Nghiên cứu cơ chế tài chính xanh hỗ trợ các đô thị dễ bị tổn thương
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến hướng dẫn cơ chế tài chính, phân bổ ngân sách cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong đô thị...
Ngày 13/2/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Chỉ thị số
04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển các
đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030.
Thời gian qua, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm túc Đề án 438/QĐ-TTg về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Nhiều giải pháp thiết thực đã được triển khai, tạo chuyển biến rõ nét và đạt kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị xanh, thông minh và phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, công tác phát triển đô thị ứng phó với biến đổi
khí hậu vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập: việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo
rủi ro đô thị (Atlats Đô thị và Khí hậu) còn gặp khó khăn về xây dựng hệ thống
cơ sở dữ liệu; các tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật chủ yếu tập trung
vào ứng phó với biến đổi khí hậu, còn thiếu các giải pháp tập trung vào giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính trong đô thị; nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ còn hạn
chế…
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH
Để tăng cường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng
Chính phủ chỉ thị Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số
190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với
các bộ, ngành và địa phương tiếp tục, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm
vụ đã được giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi
khí hậu giai đoạn 2021-2030" đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định của
pháp luật.
Theo dõi, giám sát nội dung phát triển đô thị ứng phó với biến
đổi khí hậu trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, bảo đảm tính
minh bạch, thống nhất, loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo, đáp ứng được yêu cầu
phát triển của thực tiễn và hội nhập.
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các địa
phương tiếp tục triển khai hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế chính sách, quy định,
quy phạm pháp luật về phát triển đô thị tăng trưởng xanh; phát triển hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đô thị xanh, thông minh; xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định
mức kinh tế kỹ thuật trong phát triển vật liệu xanh, công trình xanh, công
trình sử dụng năng lượng hiệu quả.
Cùng với đó thực hiện có kế hoạch, hiệu quả các nhiệm vụ đã
được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2018
về kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Quyết định
950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam
giai đoạn 2018- 2025 và định hướng đến năm 2030.
Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp
đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn
2025- 2030 và các giai đoạn tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm
cơ sở quản lý hiệu quả các nguồn lực của đô thị, hướng tới phát triển đô thị ổn
định, bền vững.
Xây dựng các khung hướng dẫn; sửa đổi, bổ sung hệ thống quy
chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về đô thị tăng trưởng xanh, công trình xanh, công
trình tiết kiệm năng lượng và quy định việc thực hiện bắt buộc đối với các công
trình sử dụng vốn đầu tư công; hoàn thành trong năm 2026.
Đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành và địa phương đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng lưới, đối thoại
chính sách về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng
xanh, phát triển đô thị thông minh nhằm hướng đến phát triển hệ thống đô thị Việt
Nam bền vững và bao trùm;
Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc rà soát,
điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật
đô thị tính toán giải pháp phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô
thị phát thải carbon thấp, tăng trưởng xanh và thông minh.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương
nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định
liên quan đến hướng dẫn cơ chế tài chính, phân bổ ngân sách cho các hoạt động
thích ứng với biến đổi khí hậu trong đô thị; nghiên cứu cơ chế tài chính xanh hỗ
trợ các đô thị dễ bị tổn thương.
Bộ này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành
liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án
và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch
đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy
hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được phê duyệt.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin, cập nhật kịch
bản biến đổi khí hậu quốc gia, dữ liệu khí tượng thủy văn, bản đồ ngập lụt, nước
biển dâng hỗ trợ công tác quản lý và phát triển đô thị; chủ trì, phối hợp các Bộ,
ngành tăng cường hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt.
Rà soát và xử lý các tồn tại trong công tác quy hoạch, đầu
tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu để đề ra
các giải pháp thực hiện hoặc tổ chức điều chỉnh quy hoạch; rà soát chương
trình, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị, hạn
chế tối đa phát sinh điểm ngập mới hoặc tái diễn kéo dài…
Tăng cường nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công
nghệ phù hợp với địa phương trong phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu,
tăng trưởng xanh như: tăng diện tích hồ điều hòa, không gian trữ nước, vùng ngập
tạm; phục hồi sông hồ, kênh rạch bị lấn chiếm và các giải pháp phù hợp khác.
Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn
và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá
trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng
xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo phù hợp với tình
hình kinh tế xã hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải phân công rõ
trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành hệ thống
hạ tầng kỹ thuật trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở;
tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn cộng đồng nâng cao ý thức,
kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai.
