Nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ y học cổ truyền

Một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg yêu cầu
các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt
Nam trong giai đoạn mới.
MỞ RỘNG QUY MÔ CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
Để phát huy hơn nữa vị
thế, vai trò của nền y học cổ truyền Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
gắn với phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế,
bất cập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các
cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.
Tiếp tục triển
khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 24-CT/TW, Kết luận số
86-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1893/QĐ-TTg và Quyết định số 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, phân công
nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền,
rõ trách nhiệm, rõ kết quả” và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện
phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án đã được
đề ra.
Bộ Y tế chủ trì, phối
hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ
thống cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của y học cổ truyền nhằm thúc đẩy
y học cổ truyền phát triển đúng với tiềm năng vốn có, tăng cường kết hợp y học
cổ truyền và y học hiện đại.
Nghiên cứu mở rộng phạm
vi sử dụng, thanh toán bảo hiểm y tế đối với các loại thuốc cổ truyền, thuốc dược
liệu, dược liệu, dịch vụ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đề xuất xây dựng
Luật về y học cổ truyền.
Đồng thời, Bộ Y tế phối
hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực
y học cổ truyền.
Thủ tướng Chính phủ cũng
yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở
rộng quy mô các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền phù hợp với quy hoạch mạng
lưới cơ sở y tế, và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Cùng với đó, chú trọng lựa chọn thứ
tự ưu tiên đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn đầu tư công để đầu tư đối với một số
cơ sở đang có yêu cầu cấp bách.
Tiếp tục xây dựng hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị, các quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp
y học cổ truyền với y học hiện đại, tập trung vào một số thế mạnh như châm cứu
và các phương pháp điều trị không dùng thuốc khác.
Bộ Y tế cũng được giao phối
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ
khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước để tập trung nghiên cứu một số
bài thuốc, nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu, thuốc cổ truyền...
Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế phù hợp
về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền theo yêu cầu của Nghị quyết
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học
công nghệ và đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với quy định
của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Nghiên cứu đề xuất cơ
chế phù hợp để chi ngân sách, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu lâm sàng, nghiên
cứu dinh dưỡng trong y học cổ truyền nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác phòng bệnh,
điều trị và phục hồi sức khỏe.
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VÙNG DƯỢC LIỆU
Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn toàn diện trong công tác phát triển nguồn dược liệu trong nước theo hướng công nghiệp; ban hành bản đồ quy hoạch vùng trồng dược liệu cấp quốc gia và địa phương; bảo tồn nguồn dược liệu quý hiếm, đặc hữu; chuẩn hóa các quy trình nuôi trồng, thu hái, bảo quản, chế biến dược liệu đảm bảo chất lượng và an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, gắn với việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số nhằm kiểm soát chất lượng, minh bạch hóa chuỗi cung ứng và phục vụ mục tiêu xuất khẩu.
Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền, nhất là nguồn nhân lực
chuyên sâu, chất lượng cao, tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sỹ y học cổ truyền
tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại để tăng chất lượng kết hợp y học cổ truyền
và y học hiện đại.
Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực y học cổ truyền, tập
trung số hóa các tài liệu, tư liệu quý về y học cổ truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về vùng dược liệu, các vị thuốc, cây thuốc, bài thuốc, thầy thuốc tiêu
biểu, công trình khoa học để dễ dàng bảo tồn và tra cứu; chỉ đạo các địa
phương, đơn vị đẩy mạnh chia sẻ thông tin về y học cổ truyền tại địa phương,
đơn vị.
Đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế
trong các diễn đàn, khuôn khổ song phương, đa phương, tập trung các lĩnh vực mà
Việt Nam có thế mạnh và đang có nhu cầu (giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm,
hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi nhân lực, thu hút đầu tư nước
ngoài...).
Bộ Y tế
chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng,
phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chương trình hợp tác với
các nước có nền y học cổ truyền phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ...;
chủ động triển khai các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, kế hoạch đã ký kết.
Tại Chỉ thị, Thủ tướng
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính trên cơ sở các nhiệm vụ được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính chủ trì,
tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền
quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu
tư công, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
Bộ Khoa
học và Công nghệ bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo đã được phê duyệt theo quy định, lưu ý xử lý kịp thời các vấn
đề đặc thù của y học cổ truyền; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo việc thực
hiện chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài thuốc, phương
pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.