Nguồn lực tài chính lớn từ dòng vốn xuyên biên giới

Hạnh Vân - Minh Quang
14/05/2026, 20:30
Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) - Vietnam Connect Forum 2026, do Ban chính sách, Chiến lược Trung ương chỉ đạo nội dung; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trình bày bài tham luận với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam”. Những ý kiến từ đại diện UOB đã mang đến nhiều góc nhìn mới trong thu hút nguồn vốn FDI tại Việt Nam.
Ông Đinh Đức Quang đánh giá, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu vực: "So với Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines, Việt Nam đang sở hữu sức hút đầu tư rất ấn tượng. Nếu đặt cạnh các nền kinh tế có quy mô tương đồng như Malaysia, Thái Lan và Philippines, lượng vốn FDI vào Việt Nam đang vượt trội rõ rệt”.
Bên cạnh các kênh truyền thống như FDI và đầu tư gián tiếp (FII), ông Quang cho rằng vẫn còn một kênh dẫn vốn đang vận hành tích cực nhưng thường chưa được đề cập đầy đủ đó là dòng vốn xuyên biên giới thông qua hệ thống các định chế tài chính quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. “Riêng UOB, tổng hạn mức thu xếp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế cũng như tài trợ thương mại cho các định chế tài chính trong nước đã lên tới hàng tỷ USD”, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết.
Hiện Việt Nam có gần 50 định chế tài chính nước ngoài đang hoạt động, bao gồm 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và khoảng 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nếu thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức này với thị trường trong nước, đây sẽ là một nguồn lực tài chính rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: