Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế giao dịch để tránh rủi ro?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/4/2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số VN-Index giảm -6.51 điểm, đóng cửa 1034.85 điểm. Cùng chiều, HNX-Index -2.07 điểm, đóng cửa 204.69 điểm.



VN-Index có thể tiếp tục lùi xuống test ngưỡng hỗ trợ 1.030



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay đóng cửa tại mốc 1,034.85 điểm, giảm hơn 6 điểm so với hôm qua cùng thanh khoản thấp. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/19 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên Cơ bản có phiên giao dịch khá tích cực ngày hôm nay.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Nhịp điều chỉnh của VN-Index vẫn chưa kết thúc. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục lùi xuống test ngưỡng hỗ trợ 1,030.".

Trong ngắn hạn, VN-Index không thể tạo ra xu hướng tăng mà chỉ vận động swing không định hướng



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Đà giảm của thị trường tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay khi nỗ lực phục hồi của VN-Index không thành mặc dù chỉ số này đã chạm đường hỗ trợ của kênh tăng ngắn hạn. Kết thúc phiên VN-Index đóng cửa ở 1.034,85 điểm (-6,51 điểm, -0,63%), phiên giảm điểm hôm nay gần như kết thúc kỳ vọng về một đợt hồi phục tiếp theo. Với trạng thái hiện tại VN-Index đã thoát khỏi kênh tăng ngắn hạn và nằm dưới đường MA20, theo góc nhìn ngắn hạn VN-Index không thể tạo ra xu hướng tăng cụ thể mà chỉ vận động swing không định hướng. Trong ngắn hạn mặc dù xu hướng tăng khó tiếp tục diễn ra nhưng cũng không quá bi quan bởi thị trường vẫn đang duy trì được xu hướng tích lũy trung hạn chặt chẽ.

Xu hướng Trung- Dài hạn có thể thấy trên biểu đồ trạng thái vận động của VN-Index đang ngày càng chặt chẽ (VN-Index đang dần hình thành mô hình Nêm), điểm số của VN-Index kể từ đầu năm không có nhiều biến động và xoay quanh ngưỡng 1.050 điểm với biên độ giao động quanh trục 1050 ngày càng hẹp. Trạng thái tích lũy hiện tại có thể còn kéo dài do thị trường ngoài biến động hẹp thì khối lượng giao dịch cũng cạn dần và hình thành trạng thái tích lũy cạn kiệt và cuối quá trình tích lũy này có thể tạo ra một đợt Uptrend mới. Tình hình Vĩ mô trong giai đoạn hiện tại cũng không có nhiều điểm tích cực, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó dự đoán khi các thông số của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu đang không tích cực và thiếu ổn định, nền kinh tế trong nước cũng đang đối diện với nhiều nguy cơ giảm tốc độ tăng trưởng khi sức mua toàn cầu đã giảm đi, rủi ro thị trường BDS, Trái phiếu vẫn hiện hữu.... Do đó, chúng tôi nhận định xu hướng hiện mang tính chất tích lũy sẽ còn tiếp tục kéo dài trước khi thị trường có thể tạo ra một xu hướng (uptrend) thực sự mạnh mẽ.

Với nhận định thị trường như trên, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư ngắn ngạn nên tạm thời hạn chế giao dịch để chờ xác nhận thị trường hồi phục nhằm tránh rủi ro xu hướng tăng ngắn hạn bị thất bại. Thị trường hiện tại vẫn phù hợp cho mục tiêu giải ngân đầu tư nắm giữ trung - dài hạn (đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy), mục tiêu giải ngân đầu tư trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là giải ngân dần trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm".

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm điểm



(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)



“Sau những nỗ lực tăng điểm bất thành, VN-Index dần suy yếu và đảo chiều giảm điểm với biên độ mở rộng. Áp lực bán chủ động gia tăng về cuối phiên áp đảo bên mua khiến cho chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1038-1040, hiện đã đảo vai trò là ngưỡng cản gần. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm điểm trong phiên kế tiếp xuống các vùng hỗ trợ gần là 1030 và sâu hơn là 1015 nhằm tìm kiếm lực cầu bắt đáy. Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ một phần tỷ trọng trading đã mở quanh các nhịp hồi sớm”.



VN-Index có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 1.030 điểm



(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức hỗ trợ 1,030 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong vài phiên tới và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 1,030 điểm. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào các chiến lược đầu cơ ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hoặc các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy cơ hội ngắn hạn tiếp tục thu hẹp và đây chưa phải là thời điểm phù hợp để mở rộng danh mục đầu tư.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp ở mức 30-40% danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong những phiên giao dịch tới để chờ điểm mua lướt sóng ngắn hạn của chúng tôi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chưa nên bán ra ở vùng giá hiện tại do thị trường có thể sẽ có nhịp hồi phục trong vài phiên tới”.

Thanh khoản thấp nên VN-Index khó có đột biến



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"Dù hồi phục trở lại khá tích cực vào đầu phiên sáng nhưng đà hồi phục không duy trì được lâu. VN-Index tiếp tục giảm dần và lại ghi nhận đóng cửa giảm điểm về cuối phiên. Áp lực giảm điểm phiên hôm nay đã có tín hiệu lan rộng khi một vài nhóm cổ phiếu nhỏ tăng tốt đã có tín hiệu “gục ngã”.

VN-Index tiếp tục một phiên giảm điểm với mẫu nến dạng Marubozu đi kèm giá đóng cửa thấp nhất ngày cho thấy đà giảm chiếm hoàn toàn ưu thế. Việc giảm điểm vẫn đi kèm thanh khoản ở mức thấp, cho thấy tín hiệu bán tháo không diễn ra. Xu hướng ngắn hạn hiện tại vẫn tiếp tục là sideway down và chỉ số đang hướng xuống vùng hỗ trợ dưới của khung đi ngang tích lũy nhiều tuần ở quanh khu vực 1015 – 1030 điểm.



Do việc thanh khoản giao dịch không ghi nhận mức đột biến nên chỉ số rất khó có thể biến động với biên độ lớn như tăng mạnh hay giảm mạnh. Đà giảm phiên hôm nay tập trung nhiều ở các cổ phiếu trụ và nhóm chứng khoán. Ngược lại, các nhóm ngành như may mặc, cảng biển và mía đường vẫn duy trì tăng điểm. Với áp lực nghỉ lễ sắp tới, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ đi ngang và giảm điểm nhưng vẫn kỳ vọng có phiên phục hồi để kiểm tra lại vùng cân bằng trước đó đã để mất.

Với xu hướng ngắn hạn đang là sideway down như hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế mua mới mà nên tập trung xử lý danh mục trước đó nếu có nhịp hồi phục trở lại".

Mở rộng biên độ dao động!



(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS)



“Với tâm lý nghỉ ngơi trước kỳ nghỉ lễ dài ngày chi phối nên thị trường cũng bỏ qua các thông tin hỗ trợ trong những ngày vừa qua. Thanh khoản giảm đi kèm với việc mở rộng biên độ dao động xuống phía dưới để tìm lực cầu cho thấy nhu cầu muốn thoát ra đang chi phối. Điều này cũng dễ hiểu khi phía trước là kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhà đầu tư thường giảm chi phí đi vay bằng cách giảm tỷ trọng cổ phiếu danh mục.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã giảm 50 điểm kể từ đỉnh tháng 4, tức giảm 4.54% - áp lực giảm chủ yếu đến từ nhóm bluechips Vn30 (-5.19%). Các ngưỡng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh hiện nay ở: 1,030; 1,023; 1,017 điểm”.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể đẩy mạnh đà hồi phục lên vùng mục tiêu gần là 1.070 điểm

Rủi ro của VN-Index trong ngắn hạn đã tăng lên



(Công ty chứng khoán Vietcombank - VCBS)



“Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đóng phiên tạo nến đó và chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Xét về khung đồ thị ngày, chỉ báo MA20 đã dần đi xuống, kèm theo đó là sự gia tăng của 2 chỉ báo DI – và ADX cho thấy rủi ro của thị trường trong ngắn hạn đã tăng lên. Thêm vào đó, việc mở xuống dưới của dải Bollinger band cũng cho thấy sự tiêu cực cũng tăng lên đáng kể. Nếu lực cầu không xuất hiện trở lại thì xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1020 là cần được tính đến.



Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động bán giảm những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, gia tăng tỉ trọng tiền mặt và chỉ giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý từ 20 – 30%”.

