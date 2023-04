IBC, HPX, AMD, GAB, SMA tiếp tục bị nhắc nộp báo cáo tài chính thường niên 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 đối với các công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC); Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD); Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX); CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã GAB); CTCP Thiết bị Sài Gòn (mã SMA) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã TMT).

Cụ thể: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải lập háo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố bảo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán”. Do đó, các công ty trên đã chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định nêu trên.



Đồng thời, HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên thực hiện công bố thông tin theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Được biết, HOSE đã lần lượt đưa các cổ phiếu vào diện cảnh báo do các tổ chức này đã quá hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2022. Cụ thể: IBC, HPX vào diện cảnh báo từ ngày hôm nay (25/4);



Cổ phiếu AMD và cổ phiếu GAB bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/04/2023.



Ngoài ra, cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 09 tháng và cổ phiếu này cũng đang trong diện đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định;

Đối với cổ phiếu SMA, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 403/QĐ-SGDHCM ngày 21/06/2022 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -11,34 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-ITĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, HOSE cũng nhắc nhở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB-HOSE) khẩn trương công bố báo cáo tài chính quý 1/2023.