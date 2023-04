Thị giá hơn 79.000 đồng, FPT phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá chỉ 10.000 đồng

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty.

Theo đó, FPT dự kiến phát hành mới 1.820.000 cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/cp cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp cao trẻ do HĐQT phê duyệt, có thành tích đóng góp và tiềm năng xây dựng công ty trong tương lai, sẵn sàng cam kết cống hiến lâu dài cho sự phát triển của công ty.

FPT cho biết, số lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đồng thời, FPT sẽ tiếp tục phát hành 5.485.130 cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi chỉ 10.000 đồng/cp. Đối tượng được mua là cán bộ nhân viên có Level 4 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích đặc biệt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Danh sách nhân viên tham gia mua cổ phiếu đính kèm gồm 179 người và số lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, FPT sẽ phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 24/4 đến ngày 8/5/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT chốt phiên 24/4 đạt 79.100 đồng/cp. Như vậy, mức giá chào bán cho cán bộ chỉ tương đương 1/8 thị giá trị trên sàn.

Kết thúc quý 1/2023, trong 3 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 11.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS đạt 1.361 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,8% so với năm trước.

Qua đó, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" cho FPT do VCSC duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

Bên cạnh đó, VCSC nâng giá mục tiêu thêm 13% chủ yếu do chúng tôi nâng giá trị vốn CSH mục tiêu cho mảng Xuất khẩu Phần mềm (XKPM)/Giáo dục & các mảng khác lần lượt là 13%/30% (lần lượt chiếm 46% và 24% trong giá trị vốn CSH mục tiêu trước đây của chúng tôi cho FPT).



Cũng theo VCSC, định giá cao hơn cho mảng XKPM/Giáo dục & các mảng khác là do (1) chúng tôi tăng 2%/22% trong dự báo tổng LNTT giai đoạn 2023-2024 và (2) chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2024 so với cuối năm 2023 trong báo cáo trước đây.



Nhìn chung, VCSC điều chỉnh dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2023/2024/2025 lần lượt là -2%/+1%/+2% so với dự báo trước đây của chúng tôi.