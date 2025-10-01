Nhà thông minh thay đổi phong cách sống của người Việt

Trong khuôn khổ Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2025 vừa qua, hơn 1.000 gian hàng đã giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực trang trí nội, ngoại thất, công nghệ xây dựng, vật liệu, thiết bị nhà bếp…

Trong đó, khu trưng bày về nhà thông minh được xem là điểm sáng, khi hầu hết gian hàng đều thu hút rất đông khách tham quan đến trải nghiệm. Năm nay, các thương hiệu nội địa đã mang tới những giải pháp có tính ứng dụng cao, vừa phục vụ nhu cầu tiện nghi của người dân, vừa thể hiện tiềm lực công nghệ của doanh nghiệp Việt.

GẮN VỚI HÀNH VI TIÊU DÙNG MỚI

Tại gian hàng của Công ty CP Lumi Việt Nam, khách tham quan được tiếp cận ứng dụng quản lý nhà thông minh sử dụng công nghệ giao diện 4D. Ưu điểm nổi bật là tốc độ phản hồi gần như tức thì, giảm độ trễ vốn thường gặp ở các giải pháp nhập khẩu trước đây. Việc điều khiển bằng giọng nói, bằng cảm biến chuyển động hoặc qua kịch bản cài đặt sẵn giúp người dùng tận hưởng sự thuận tiện vượt trội.

"Chủ nhân có thể hẹn giờ hoạt động, điều khiển bật/tắt các thiết bị điện như: Hệ thống đèn chiếu sáng, điều hoà, tivi, bình nóng lạnh, rèm cửa, tưới nước sân vườn,… chỉ bằng một chạm trên smartphone hoặc thông qua giọng nói," đại diện Công ty CP Lumi cho hay.

Một trong những giải pháp nhà thông minh của Công ty CP Lumi Việt Nam.

Trong khi đó, Ario – một thương hiệu Việt khác, tập trung giới thiệu giải pháp tích hợp toàn diện. Từ chiếu sáng, điều hòa, an ninh cho đến hệ thống kiểm soát cửa ra vào đều được vận hành trên một nền tảng duy nhất.

Điểm nhấn của Ario là khả năng “nội địa hóa” cao, với điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, giao diện thân thiện với nhiều dòng điện thoại phổ thông. Điều này giúp sản phẩm không chỉ hướng đến phân khúc cao cấp, mà còn tiếp cận rộng rãi hơn các hộ gia đình có thu nhập trung bình.

Còn tại gian hàng Hunonic, điểm khác biệt lớn của nhà thông minh nằm ở sự đồng bộ: các thiết bị liên kết với nhau để tạo nên những kịch bản thông minh. Khi mở cửa cuốn, đèn gara và camera tự động bật. Khi rời nhà, toàn bộ thiết bị có thể tắt chỉ bằng một thao tác… Tất cả được quản lý trên ứng dụng Hunonic với giao diện tiếng Việt thân thiện. Nhờ đó, Smarthome Hunonic không chỉ dừng ở “điều khiển từ xa”, mà thực sự trở thành trợ lý thông minh trong sinh hoạt hàng ngày.

Một điểm chung dễ nhận thấy năm nay là công nghệ chiếu sáng thông minh đã được tích hợp sâu hơn. Các hệ thống đèn có thể tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện ánh sáng tự nhiên, kết nối với cảm biến chuyển động... Ngoài chiếu sáng, các thiết bị gia dụng tiết kiệm điện cũng được giới thiệu. Có thể thấy, xu hướng điện tử tiêu dùng thân thiện với môi trường đang ngày càng rõ nét, gắn với hành vi tiêu dùng mới của người dân.

Một điểm chung dễ nhận thấy năm nay là công nghệ chiếu sáng thông minh đã được tích hợp sâu hơn.

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 4 mùa Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, ngoài lợi ích về an ninh và tiết kiệm, nhà thông minh còn góp phần thay đổi phong cách sống của người Việt.

Thói quen bật tắt thiết bị thủ công đang dần được thay thế bằng thao tác điều khiển qua điện thoại hoặc giọng nói. Người dân ý thức rõ hơn việc sử dụng hiệu quả năng lượng, hạn chế lãng phí. Sự thay đổi này không chỉ mang tính công nghệ, mà còn là bước tiến về văn minh đô thị.

PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG BỀN VỮNG

Tại Vietbuild Hà Nội 2025, xu hướng nhà thông minh gắn liền với mục tiêu tiết kiệm năng lượng cũng được thể hiện rõ nét. Các hệ thống quản lý năng lượng cho phép theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ điện theo thời gian thực.

Một số giải pháp còn tích hợp trí tuệ nhân tạo phân tích thói quen sử dụng điện của gia đình, từ đó đưa ra gợi ý tối ưu như: Hệ thống có thể tự động giảm công suất điều hòa vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, hoặc tắt các thiết bị chờ khi không có người trong phòng.

Theo đánh giá từ chuyên gia, những công nghệ tiết kiệm năng lượng được giới thiệu tại Vietbuild Hà Nội 2025 hoàn toàn có khả năng triển khai rộng rãi trong thực tế. Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ đô thị hóa, việc ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ khâu thiết kế, vật liệu cho tới thiết bị sử dụng sẽ là chìa khóa để giảm áp lực lên hạ tầng điện.

Đối với người tiêu dùng, lợi ích nhìn thấy rõ ràng nhất là tiết kiệm chi phí điện, chất lượng cuộc sống được nâng cao nhờ các giải pháp thân thiện với môi trường.

Các thiết bị liên kết với nhau để tạo nên những kịch bản thông minh.

Trước đó, tại Hội nghị đổi mới sáng tạo - Innovation Day, ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, nhận định tòa nhà thông minh là xu hướng ngày càng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Theo ông Đồng Mai Lâm, có 5 tiêu chí của tòa nhà thông minh gồm:

- Năng lượng: Năng lượng cần tích hợp với tự động hóa tất cả các hệ thống điện, quản lý tòa nhà và vận hành vi lưới - microgrid, giúp tối ưu hiệu suất và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Kết nối từ thiết bị đến đám mây: Mỗi cảm biến, căn phòng, hệ thống đều được liên kết thông minh, cho phép giám sát và điều khiển từ mọi nơi, tạo ra sự linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi cao cho người sử dụng.

- Sử dụng năng lượng sạch: Tòa nhà không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là nơi sản xuất, lưu trữ, thậm chí bán lại năng lượng sạch.

- Tối ưu chi phí: Tòa nhà cần được quản lý thích hợp với nền tảng dữ liệu và công cụ phân tích mạnh mẽ, mang đến khả năng dự báo, giám sát và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Từ đó, các đơn vị được giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

- Thiết kế và xây dựng thông minh: Công nghệ số đã được ứng dụng để tối ưu thiết kế, rút ngắn thời gian triển khai, đảm bảo công trình luôn sẵn sàng thích ứng và phát triển trong suốt vòng đời.

Thị trường nhà thông minh vẫn được dự báo tăng trưởng đầy khả quan trong những năm tới.

Ở góc độ của người dùng, bà Lê Khánh Ly, Quản lý phát triển Bền vững của CapitaLand Development, cho biết người thuê hoặc mua nhà hiện nay không chỉ tìm một không gian ở hay làm việc, mà còn tìm kiếm trải nghiệm sống và làm việc tốt hơn.

Người tiêu dùng yêu cầu không gian phải đảm bảo sức khỏe như hệ thống giám sát chất lượng không khí, tiết kiệm chi phí điện, nước, và tích hợp công nghệ thông minh cho phép điều khiển, giám sát từ xa. Như vậy, những tòa nhà thông minh là hướng đi tất yếu, đóng góp vào phát triển bền vững trong tương lai.

Mặc cho kinh tế toàn cầu biến động, thị trường nhà thông minh vẫn được dự báo tăng trưởng đầy khả quan trong những năm tới. Theo Statista, thị trường smarthome toàn cầu dự kiến đạt 250,6 tỷ USD vào năm 2029. Là một trong những nước phát triển nhanh về AI và IoT, ước tính thị trường nhà thông minh Việt sẽ đạt 378,5 triệu USD vào năm 2025 và 547,0 triệu USD vào năm 2029, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 9,64%.