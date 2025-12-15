Thứ Hai, 15/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà

Một thương hiệu thiết kế nội thất sang trọng lĩnh vực F&B và Hospitality mới được ra mắt

Hoàng Anh

15/12/2025, 13:52

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng, đồng thời là diễn đàn kết nối các chuyên gia đầu ngành, chia sẻ quan điểm và tri thức chuyên sâu về thiết kế và vận hành trong lĩnh vực F&B và Hospitality - lưu trú...

Các diễn giả đã chia sẻ những triết lý trong quá trình thiết kế, vận hành dự án F&B và lưu trú xa xỉ.
Các diễn giả đã chia sẻ những triết lý trong quá trình thiết kế, vận hành dự án F&B và lưu trú xa xỉ.

Được xây dựng từ EuroStyle Studio, H2X STUDIO ra đời không chỉ như một sự tái định vị thương hiệu, mà còn là câu chuyện về triết lý mới trong thiết kế hospitality, nơi “Từ con người đến trải nghiệm” trở thành giá trị cốt lõi xuyên suốt hành trình phát triển trong tương lai.

Trong hành trình phát triển, H2X STUDIO định hướng chiến lược tập trung vào hai mảng: Hospitality & F&B – nơi vận hành trở thành trải nghiệm, và Luxury Residence – nơi không gian khơi gợi cảm xúc sống. Hai lĩnh vực này không chỉ định hình bản sắc thương hiệu H2X STUDIO, mà còn đặt nền móng cho việc mang tiêu chuẩn thiết kế quốc tế vào các dự án tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả là ông Gia Huy Michael, Đồng sáng lập và Giám đốc sáng tạo của  H2X STUDIO; ông James Oliver Burton, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á của Sunset Hospitality Group; ông Clive Randolph Gray, Giám đốc Thiết kế của Wilson Associate và đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của Randolph Gray Design và  ông Kenneth Ha, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế & Dịch vụ Kỹ thuật tại Accor. 

VnEconomy

Tại sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm, chiến lược giúp phát triển những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đồng thời nhấn mạnh những triết lý và thông điệp sâu sắc trong quá trình thiết kế, vận hành dự án F&B và lưu trú xa xỉ.

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

10:13, 22/11/2025

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

Chọn điểm nhấn cho nhà nhỏ đô thị

15:40, 14/11/2025

Chọn điểm nhấn cho nhà nhỏ đô thị

Công nghệ chiếu sáng nâng tầm không gian sống hiện đại

12:29, 05/11/2025

Công nghệ chiếu sáng nâng tầm không gian sống hiện đại

Từ khóa:

nội thất xa xỉ thiết kế F&B thiết kế hospitality tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, các không gian nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 mang phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ và thẩm mỹ hòa quyện tạo nên những trải nghiệm sống thượng lưu…

Lựa chọn máy lọc không khí nào cho gia đình?

Lựa chọn máy lọc không khí nào cho gia đình?

Theo số liệu từ trang IQAir.com, vào 14h ngày 9/12, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, nằm trong Top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí xấu nhất thế giới là tại Kolkata (Ấn Độ)...

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

Kể từ sau đại dịch, rất nhiều ngôi nhà đã biến đổi từ nơi ở đơn thuần trở thành nơi làm việc, học tập, trồng trọt, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí... Dường như, phần lớn hoạt động cơ bản của con người giờ đây đều diễn ra trong không gian ngôi nhà…

Chọn điểm nhấn cho nhà nhỏ đô thị

Chọn điểm nhấn cho nhà nhỏ đô thị

Để có một ngôi nhà đẹp trên một diện tích nhỏ hẹp đòi hỏi sự sáng tạo của kiến trúc sư cũng như cái nhìn cởi mở từ chính gia chủ. Ngoài việc đảm bảo một không gian chức năng tiện nghi, công trình cũng cần hài hòa với cảnh quan đồng thời có điểm nhấn riêng...

Công nghệ chiếu sáng nâng tầm không gian sống hiện đại

Công nghệ chiếu sáng nâng tầm không gian sống hiện đại

Trong xu hướng nhà thông minh, chiếu sáng đang dần trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm. Các hệ thống đèn LED kết hợp cảm biến, điều khiển tự động và kết nối IoT cho phép điều chỉnh ánh sáng theo thời gian thực, vừa nâng trải nghiệm không gian sống, vừa giảm tiêu thụ điện…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vietjet được vinh danh giải Vàng phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG

Đầu tư

2

CBAM: "Lằn ranh" mới quyết định vị thế của hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kinh tế xanh

3

Thị trường bình tĩnh lại, cổ phiếu phân hóa

Chứng khoán

4

Volkswagen lần đầu tiên phải đóng cửa một nhà máy ở Đức

Thế giới

5

Gạo thành có thể trở thành vấn đề trong đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy