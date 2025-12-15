Một thương hiệu thiết kế nội thất sang trọng lĩnh vực F&B và Hospitality mới được ra mắt

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng, đồng thời là diễn đàn kết nối các chuyên gia đầu ngành, chia sẻ quan điểm và tri thức chuyên sâu về thiết kế và vận hành trong lĩnh vực F&B và Hospitality - lưu trú...

Được xây dựng từ EuroStyle Studio, H2X STUDIO ra đời không chỉ như một sự tái định vị thương hiệu, mà còn là câu chuyện về triết lý mới trong thiết kế hospitality, nơi “Từ con người đến trải nghiệm” trở thành giá trị cốt lõi xuyên suốt hành trình phát triển trong tương lai.

Trong hành trình phát triển, H2X STUDIO định hướng chiến lược tập trung vào hai mảng: Hospitality & F&B – nơi vận hành trở thành trải nghiệm, và Luxury Residence – nơi không gian khơi gợi cảm xúc sống. Hai lĩnh vực này không chỉ định hình bản sắc thương hiệu H2X STUDIO, mà còn đặt nền móng cho việc mang tiêu chuẩn thiết kế quốc tế vào các dự án tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả là ông Gia Huy Michael, Đồng sáng lập và Giám đốc sáng tạo của H2X STUDIO; ông James Oliver Burton, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á của Sunset Hospitality Group; ông Clive Randolph Gray, Giám đốc Thiết kế của Wilson Associate và đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của Randolph Gray Design và ông Kenneth Ha, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế & Dịch vụ Kỹ thuật tại Accor.

Tại sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm, chiến lược giúp phát triển những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đồng thời nhấn mạnh những triết lý và thông điệp sâu sắc trong quá trình thiết kế, vận hành dự án F&B và lưu trú xa xỉ.