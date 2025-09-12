Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay
Lưu Hà
12/09/2025, 10:00
Khi các gia đình dành nhiều thời gian sum họp hơn, những ngôi nhà AI thông minh có thể nâng tầm những khoảnh khắc gắn kết, chăm sóc sức khỏe, tiện nghi hóa việc nhà và thậm chí trở thanh trung tâm kết nối xã hội…
Tại triển lãm Innovation For All (IFA) 2025 vừa qua, ông Cheolgi Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Ngành hàng
Thiết bị gia dụng của Samsung, cho biết: “Nhìn bao quát cả ngành gia
dụng và điện tử gia đình, chúng ta không chỉ hình dung về tương lai của AI, mà
còn thực sự tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên
mới – nơi công nghệ âm thầm hỗ trợ để người dùng tận hưởng cuộc sống trọn vẹn
hơn”.
Nghiên cứu của Samsung cho thấy 66% người tiêu dùng hiện quan
tâm đến ý tưởng một ngôi nhà được tích hợp AI, với nhiều người hình dung về việc
tối giản hóa các công việc thường nhật (44%) và tăng khả năng kiểm soát thông
qua điện thoại hoặc giọng nói (45%).
Với các lịch trình tự động từ SmartThings,
AI Home của Samsung đã bước đầu biến tầm nhìn đó thành hiện thực: tự động điều
chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, thậm chí đồng bộ rèm cửa với thời tiết để mang lại trải
nghiệm sống tiện nghi.
Đặc biệt, tiết kiệm năng lượng là một trong những lợi ích
hàng đầu mà người tiêu dùng kỳ vọng ở AI. 66% người tham gia khảo sát tin rằng
một ngôi nhà tích hợp AI có thể giúp họ theo dõi chi phí và tiết kiệm tiền. Chẳng
hạn với SmartThings Energy, AI Home có thể giảm tới 70% điện năng
tiêu thụ của máy giặt.
Tương tự, LG Electronics đang mở ra một kỷ nguyên mới
cho các thiết bị gia dụng thông minh trong "ngôi nhà AI" với nền tảng LG ThinQ AI. Nền tảng trí tuệ nhân tạo này cung cấp khả năng điều khiển
liền mạch, cá nhân hóa, quản lý chủ động các thiết bị
thông minh. LG sẽ bắt đầu triển khai nền tảng ThinQ AI tại các thị trường trọng
điểm ở châu Âu vào cuối tháng 9.
Yếu tố cốt lõi của nền tảng này là ThinQ UP, cho phép các
thiết bị tương thích có thêm các tính năng mới thông qua các bản cập nhật phần
mềm. Bổ sung cho điều này là ThinQ Care, cung cấp hỗ trợ chủ động và dự đoán
các lỗi hoặc sự cố tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Dựa trên dữ liệu sử dụng rộng
rãi, chẩn đoán thông minh có thể phát hiện ngay cả những sự cố nhỏ và cung cấp
cho khách hàng các giải pháp đơn giản.
Các tính năng tập trung vào sự tiện lợi bao gồm Fresh
Keeper, giúp ngăn ngừa nếp nhăn hoặc mùi hôi từ quần áo để lại trong máy giặt
và lời nhắc vệ sinh lồng giặt để duy trì vệ sinh. Các tính năng của tủ lạnh bao
gồm Night View, điều chỉnh độ sáng màn hình vào ban đêm và hệ thống Smart Fill,
cho phép máy làm nước rót chính xác. Người dùng thậm chí có thể cấu hình lại
máy làm đá tích hợp để hoạt động như một máy làm nước bổ sung, mang lại sự linh
hoạt hơn.
Trong khi đó, hãng Dreame Technology đã giới thiệu một
loạt các giải pháp nhà thông minh toàn diện được thiết kế để trao quyền cho người
dùng. Từ robot hút bụi leo cầu thang đầu tiên trên thế giới cho đến Máy rửa bát
tích hợp hoàn toàn DZ60 Pro, Lò nướng hơi nước tích hợp OZ60 Pro và TV Mini
LED 4K Aura S100, mỗi sản phẩm đều là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong cuộc sống thường ngày.
Đáng chú ý, Cyber X là sản phẩm đánh dấu một bước nhảy
vọt trong kỹ thuật robot: một hệ thống máy hút bụi được thiết kế để làm sạch tự
động nhiều tầng lầu. Có khả năng leo cầu thang cao tới 25 cm với tốc độ 0,2 m/s,
thích ứng linh hoạt với các độ rộng và hình dạng bậc thang khác nhau, Cyber X sử
dụng quy trình mới để làm sạch và loại bỏ hoàn toàn các thao tác thủ công.
Cũng liên quan đến vệ sinh nhà cửa, Dyson chính thức giới
thiệu Spot+Scrub AI, mẫu robot hút bụi lau nhà đầu tiên của hãng. Đây là sản phẩm
kế nhiệm robot hút bụi 360 Vis Nav nhưng được cải tiến toàn diện với thiết kế
tròn, chổi lau tự làm sạch, điều hướng Lidar cùng trạm sạc đa năng đầu tiên của
Dyson.
Điểm nhấn chính của thiết bị là khả năng phát hiện vết bẩn bằng
AI. Theo Dyson, robot có thể nhận diện gần 200 loại vật thể, chất bẩn khác
nhau. Khi camera tích hợp phát hiện vết bẩn, nó sẽ sử dụng tia laser xanh để
chiếu sáng khu vực đó, giúp camera "nhìn" rõ hơn. Từ đó, thiết bị có
thể xác định loại vết bẩn là khô hay ướt để đưa ra phương pháp làm sạch phù hợp,
lặp đi lặp lại chu trình cho đến khi vết bẩn biến mất.
Cũng tại triển lãm IFA 2025, hãng Hisense trình làng
các tích hợp AI vào thiết bị gia dụng. Chẳng hạn như tủ lạnh PureFlat Smart
Series sở hữu màn hình tương tác 21 inch, trở thành trung tâm căn bếp: vừa lập
kế hoạch bữa ăn với Kitchen AI, phát trực tiếp trận đấu qua VIDAA, vừa đăng tải
tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra. Thông qua nền tảng ConnectLife AI, các món đồ
gia dụng khác cũng giúp hộ gia đình tối ưu năng lượng, các thói quen sinh hoạt
sẽ được tái định hình.
Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (IFA) 2025 diễn ra
từ ngày 5/9 đến ngày 9/9. Sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới đến các sảnh
triển lãm khổng lồ của Messe Berlin, với hơn 1.800 đơn vị triển lãm toàn cầu. IFA 2025 ước tính thu hút hơn 215 ngàn du khách từ 139
quốc gia, vượt qua lượng người tham dự năm ngoái và củng cố thêm sức hấp dẫn quốc
tế của triển lãm.
Từ những gã khổng lồ trong ngành đến các công ty khởi nghiệp
sáng tạo đều đã giới thiệu các sản phẩm và công nghệ tiên tiến của mình, cùng 187
diễn giả đã trình bày về mọi khía cạnh công nghệ. Ngay từ trước khi triển lãm
khai mạc, dựa trên danh sách các công ty xác nhận sẽ tham gia, giới truyền thông đã dự đoán AI và các tính năng được hỗ trợ bởi AI sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi,
đặc biệt là trong các thiết bị gia dụng.
Ngay cả Apple – hãng công nghệ vẫn miệt mài tìm chỗ đứng
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - có vẻ như cũng đang chuyển hướng chiến lược sang các thiết bị gia dụng thông minh. Nổi bật nhất trong loạt sản phẩm mới
được đồn đoán là một “bạn đồng hành AI” dạng để bàn, trông như một chiếc iPad gắn
trên cánh tay robot có thể xoay linh hoạt để màn hình luôn hướng về phía người
dùng khi họ di chuyển trong nhà.
Thiết bị sẽ được tích hợp phiên bản Siri hoàn toàn mới, có
khả năng ghi nhớ thông tin, đưa ra gợi ý và trò chuyện. Apple dự kiến ra mắt sản
phẩm này vào năm 2027. Hãng cũng được cho là đang phát triển một mẫu hub gia
đình thông minh đơn giản hơn, không có tay máy, với kế hoạch ra mắt vào năm
2026. Thiết bị này sẽ giúp điều khiển phát nhạc, ghi chú, duyệt web và họp trực tuyến.
