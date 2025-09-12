Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay

Khi các gia đình dành nhiều thời gian sum họp hơn, những ngôi nhà AI thông minh có thể nâng tầm những khoảnh khắc gắn kết, chăm sóc sức khỏe, tiện nghi hóa việc nhà và thậm chí trở thanh trung tâm kết nối xã hội…

Tại triển lãm Innovation For All (IFA) 2025 vừa qua, ông Cheolgi Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị gia dụng của Samsung, cho biết: “Nhìn bao quát cả ngành gia dụng và điện tử gia đình, chúng ta không chỉ hình dung về tương lai của AI, mà còn thực sự tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới – nơi công nghệ âm thầm hỗ trợ để người dùng tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn”.

Nghiên cứu của Samsung cho thấy 66% người tiêu dùng hiện quan tâm đến ý tưởng một ngôi nhà được tích hợp AI, với nhiều người hình dung về việc tối giản hóa các công việc thường nhật (44%) và tăng khả năng kiểm soát thông qua điện thoại hoặc giọng nói (45%).

Với các lịch trình tự động từ SmartThings, AI Home của Samsung đã bước đầu biến tầm nhìn đó thành hiện thực: tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, thậm chí đồng bộ rèm cửa với thời tiết để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi.

Mô hình nhà AI của Samsung tại IFA 2025.

Đặc biệt, tiết kiệm năng lượng là một trong những lợi ích hàng đầu mà người tiêu dùng kỳ vọng ở AI. 66% người tham gia khảo sát tin rằng một ngôi nhà tích hợp AI có thể giúp họ theo dõi chi phí và tiết kiệm tiền. Chẳng hạn với SmartThings Energy, AI Home có thể giảm tới 70% điện năng tiêu thụ của máy giặt.

Tương tự, LG Electronics đang mở ra một kỷ nguyên mới cho các thiết bị gia dụng thông minh trong "ngôi nhà AI" với nền tảng LG ThinQ AI. Nền tảng trí tuệ nhân tạo này cung cấp khả năng điều khiển liền mạch, cá nhân hóa, quản lý chủ động các thiết bị thông minh. LG sẽ bắt đầu triển khai nền tảng ThinQ AI tại các thị trường trọng điểm ở châu Âu vào cuối tháng 9.

Yếu tố cốt lõi của nền tảng này là ThinQ UP, cho phép các thiết bị tương thích có thêm các tính năng mới thông qua các bản cập nhật phần mềm. Bổ sung cho điều này là ThinQ Care, cung cấp hỗ trợ chủ động và dự đoán các lỗi hoặc sự cố tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Dựa trên dữ liệu sử dụng rộng rãi, chẩn đoán thông minh có thể phát hiện ngay cả những sự cố nhỏ và cung cấp cho khách hàng các giải pháp đơn giản.

LG Electronics mở ra một kỷ nguyên mới cho các thiết bị gia dụng thông minh với LG ThinQ AI.

Các tính năng tập trung vào sự tiện lợi bao gồm Fresh Keeper, giúp ngăn ngừa nếp nhăn hoặc mùi hôi từ quần áo để lại trong máy giặt và lời nhắc vệ sinh lồng giặt để duy trì vệ sinh. Các tính năng của tủ lạnh bao gồm Night View, điều chỉnh độ sáng màn hình vào ban đêm và hệ thống Smart Fill, cho phép máy làm nước rót chính xác. Người dùng thậm chí có thể cấu hình lại máy làm đá tích hợp để hoạt động như một máy làm nước bổ sung, mang lại sự linh hoạt hơn.

Trong khi đó, hãng Dreame Technology đã giới thiệu một loạt các giải pháp nhà thông minh toàn diện được thiết kế để trao quyền cho người dùng. Từ robot hút bụi leo cầu thang đầu tiên trên thế giới cho đến Máy rửa bát tích hợp hoàn toàn DZ60 Pro, Lò nướng hơi nước tích hợp OZ60 Pro và TV Mini LED 4K Aura S100, mỗi sản phẩm đều là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong cuộc sống thường ngày.

Đáng chú ý, Cyber X là sản phẩm đánh dấu một bước nhảy vọt trong kỹ thuật robot: một hệ thống máy hút bụi được thiết kế để làm sạch tự động nhiều tầng lầu. Có khả năng leo cầu thang cao tới 25 cm với tốc độ 0,2 m/s, thích ứng linh hoạt với các độ rộng và hình dạng bậc thang khác nhau, Cyber X sử dụng quy trình mới để làm sạch và loại bỏ hoàn toàn các thao tác thủ công.

Robot hút bụi leo cầu thang Cyber X.

Cũng liên quan đến vệ sinh nhà cửa, Dyson chính thức giới thiệu Spot+Scrub AI, mẫu robot hút bụi lau nhà đầu tiên của hãng. Đây là sản phẩm kế nhiệm robot hút bụi 360 Vis Nav nhưng được cải tiến toàn diện với thiết kế tròn, chổi lau tự làm sạch, điều hướng Lidar cùng trạm sạc đa năng đầu tiên của Dyson.

Điểm nhấn chính của thiết bị là khả năng phát hiện vết bẩn bằng AI. Theo Dyson, robot có thể nhận diện gần 200 loại vật thể, chất bẩn khác nhau. Khi camera tích hợp phát hiện vết bẩn, nó sẽ sử dụng tia laser xanh để chiếu sáng khu vực đó, giúp camera "nhìn" rõ hơn. Từ đó, thiết bị có thể xác định loại vết bẩn là khô hay ướt để đưa ra phương pháp làm sạch phù hợp, lặp đi lặp lại chu trình cho đến khi vết bẩn biến mất.

Cũng tại triển lãm IFA 2025, hãng Hisense trình làng các tích hợp AI vào thiết bị gia dụng. Chẳng hạn như tủ lạnh PureFlat Smart Series sở hữu màn hình tương tác 21 inch, trở thành trung tâm căn bếp: vừa lập kế hoạch bữa ăn với Kitchen AI, phát trực tiếp trận đấu qua VIDAA, vừa đăng tải tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra. Thông qua nền tảng ConnectLife AI, các món đồ gia dụng khác cũng giúp hộ gia đình tối ưu năng lượng, các thói quen sinh hoạt sẽ được tái định hình.

Hãng Hisense cũng tích hợp AI vào thiết bị gia dụng.

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (IFA) 2025 diễn ra từ ngày 5/9 đến ngày 9/9. Sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới đến các sảnh triển lãm khổng lồ của Messe Berlin, với hơn 1.800 đơn vị triển lãm toàn cầu. IFA 2025 ước tính thu hút hơn 215 ngàn du khách từ 139 quốc gia, vượt qua lượng người tham dự năm ngoái và củng cố thêm sức hấp dẫn quốc tế của triển lãm.

Từ những gã khổng lồ trong ngành đến các công ty khởi nghiệp sáng tạo đều đã giới thiệu các sản phẩm và công nghệ tiên tiến của mình, cùng 187 diễn giả đã trình bày về mọi khía cạnh công nghệ. Ngay từ trước khi triển lãm khai mạc, dựa trên danh sách các công ty xác nhận sẽ tham gia, giới truyền thông đã dự đoán AI và các tính năng được hỗ trợ bởi AI sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong các thiết bị gia dụng.

Ngay cả Apple – hãng công nghệ vẫn miệt mài tìm chỗ đứng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - có vẻ như cũng đang chuyển hướng chiến lược sang các thiết bị gia dụng thông minh. Nổi bật nhất trong loạt sản phẩm mới được đồn đoán là một “bạn đồng hành AI” dạng để bàn, trông như một chiếc iPad gắn trên cánh tay robot có thể xoay linh hoạt để màn hình luôn hướng về phía người dùng khi họ di chuyển trong nhà.

Thiết bị để bàn điều khiển "ngôi nhà AI" được đồn đoán của Apple.

Thiết bị sẽ được tích hợp phiên bản Siri hoàn toàn mới, có khả năng ghi nhớ thông tin, đưa ra gợi ý và trò chuyện. Apple dự kiến ra mắt sản phẩm này vào năm 2027. Hãng cũng được cho là đang phát triển một mẫu hub gia đình thông minh đơn giản hơn, không có tay máy, với kế hoạch ra mắt vào năm 2026. Thiết bị này sẽ giúp điều khiển phát nhạc, ghi chú, duyệt web và họp trực tuyến.