Những xu hướng thiết kế nội thất sẽ định hình năm 2026

Việc trang trí, sắp xếp hay thậm chí thiết kế lại không gian sống có thể giúp bạn có được nguồn cảm hứng cho năm mới...

Việc “đập đi làm lại” toàn bộ không gian sống mỗi khi xuất hiện một xu hướng nội thất mới rõ ràng là điều hơi… quá đà. Tuy nhiên, dành thời gian nhìn lại những xu hướng thiết kế nội thất được dự báo sẽ định hình năm 2026 vẫn có nhiều giá trị.

Không chỉ mang đến nguồn cảm hứng cần thiết cho những ai đang cải tạo hay làm mới một căn phòng hay toàn bộ căn nhà, các xu hướng này còn phản chiếu bức tranh văn hóa rộng lớn hơn – cách chúng ta sống, những điều chúng ta coi trọng, và cảm xúc mà ta mong muốn khi thức dậy mỗi sáng hay trở về nhà sau một ngày dài.

Dưới đây là những xu hướng nội thất chủ đạo được dự báo sẽ định hình diện mạo không gian sống trong năm tới, theo tạp chí Vogue.

KHÔNG GIAN THỰC SỰ ĐƯỢC “SỐNG”

Những ngôi nhà mang cảm giác được sống thật sự, được yêu thương và sử dụng mỗi ngày đang trở thành một trong những tinh thần chủ đạo của năm.

“Tôi nhận thấy trên mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nhận thức rằng việc trang trí nhà cửa không nên chỉ để lên hình cho đẹp”, bà Lucy Hammond Giles, Giám đốc tại tập đoàn thiết kế nội thất Sibyl Colefax & Fowler, chia sẻ. “Ngày càng có nhiều người sẵn sàng chia sẻ không gian sống đúng như cách họ đang sống và sử dụng hàng ngày.”

Sophie Salata, Giám đốc thương hiệu của công ty nội thất Vinterior, cũng đồng quan điểm khi cho rằng xu hướng nội thất năm 2026 sẽ tập trung vào việc lựa chọn đồ đạc và kiến tạo không gian mang lại cảm giác “thực sự là nhà”.

Những nét chưa hoàn hảo, bày biện đồ đạc vừa phải và các đồ nội thất trông như được tích góp, hoàn thiện qua nhiều năm đang trở nên đặc biệt gần gũi và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bên cạnh đó, tính bền vững cũng là mối quan tâm hàng đầu của cả khách hàng lẫn giới thiết kế. “Chúng tôi chú ý nhiều hơn tới các nhà sản xuất nhỏ, làm việc gần địa phương, cũng như các cửa hàng đồ cũ – vốn được xem là cách mua sắm nội thất bền vững nhất”, bà Lucy Hammond Giles chia sẻ. “Tái sử dụng, làm mới, tái chế – những cách này mang lại cho đồ vật và nội thất một vòng đời hoàn toàn mới”.

GỖ TỐI MÀU

Theo bà Lauren McGrath, đại diện Studio McGrath - công ty dịch vụ thiết kế nội thất có trụ sở tại New York, Mỹ, các loại gỗ có tông màu trầm đang dần quay trở lại sau nhiều năm nhường “top” cho những gam gỗ sáng. Tuy nhiên, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở màu sắc, mà là “cá tính” của chất liệu.

Chuyên gia thiết kế nội thất Katie Harbison cho rằng xu hướng này ưu tiên những món đồ gỗ tái chế, vân gỗ burl độc đáo, sắc độ đậm hơn và các chi tiết gỗ cổ đã nhuốm dấu ấn thời gian — hoàn toàn phù hợp với trào lưu nội thất nhiều lớp lang, mang dấu ấn cá nhân và tạo cảm giác ấm áp, thân thuộc.

Thực tế, lượng tìm kiếm trên Google cho cụm từ ‘đồ nội thất gỗ burl’ đã tăng hơn 5.000% chỉ trong tháng vừa qua. Duggan cũng ghi nhận sự trỗi dậy song song của các món nội thất mang phong cách Brutalist cổ điển, dáng lớn, nặng khối, có lớp patina nhuốm màu thời gian và dấu ấn hiện diện rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở bàn ghế, giường ngủ cũng đang được “khoác áo gỗ”. “Chúng tôi thực hiện rất nhiều mẫu giường dáng sleigh, tạo cảm giác bao bọc, ấm áp nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ”, bà Lauren McGrath cho biết, phản ánh xu hướng ưa chuộng hình khối mềm mại, giàu cảm xúc, đặt trong sự tương phản hài hòa với chất liệu gỗ.

NHỮNG GAM MÀU TÔNG ĐẤT

Màu sắc luôn mang dấu ấn cá nhân sâu sắc và gắn liền với từng không gian sống, nhưng khi bước sang năm mới, một số gam màu đang cho thấy sức hút rõ rệt. Trong đó, các sắc xanh lam trầm, hơi phủ bụi xuất hiện ngày càng nhiều, thường được phối cùng những tông màu đậm và ấm hơn của bảng màu đất.

Ví dụ, sự kết hợp mới mẻ và dễ áp dụng nhất của tông màu đất phổ biến như nâu chocolate chính là sắc xanh nhạt, nhẹ như phấn – sự kết hợp mang lại cảm giác hài hòa, tinh tế và giàu chiều sâu cho không gian nội thất.

“Tôi đang sử dụng nhiều hơn các gam xanh đậm pha nâu, xanh rêu trầm, sắc caramel và vàng đất (ochre) cho đồ bọc nội thất, đồng thời áp dụng xu hướng ‘color drenching’ - phủ màu đồng nhất cho cả không gian - với những bảng màu này,” Katie Harbison chia sẻ.

Trong khi đó, Phoebe Hollond, nhà sáng lập Studio Hollond, cho biết ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng các cặp màu tương phản mạnh, đặc biệt khi áp dụng cho các chi tiết gỗ. “Cách phối này tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, giúp những đường nét kiến trúc như khung cửa sổ hay nẹp cửa trở nên nổi bật rõ rệt”.

Một gam màu đất khác cũng đang nổi lên là xanh atisô - sắc xanh dịu mắt và gần gũi với thiên nhiên, đủ để mang lại cảm giác thư thái mà không làm không gian trở nên nặng nề.

CHI TIẾT TRANG TRÍ ĐỘC ĐÁO

Theo Rose Hanson và Charlotte Tilbury từ công ty thiết kế nội thất Penrose Tilbury, các chi tiết trang trí - như tua rua trên giường, sofa, ghế hay gối tựa - là một trong những cách đơn giản nhất để nâng tầm chất liệu bọc, rèm cửa và các đồ vải nội thất.

Với vô vàn kiểu tua rua khác nhau, từ tua kim tuyến, tua hạt, tua chải mềm đến tua thắt nút, gia chủ có thể linh hoạt lựa chọn phong cách tinh tế hoặc cầu kỳ theo ý muốn.

“Đây là cách rất dễ để biến một tấm rèm hay chất liệu vải tưởng chừng đơn giản trở nên sang trọng rõ rệt,” Rose Hanson và Charlotte Tilbury nhận định.

Những chi tiết trang trí cầu kỳ khác cũng được dự báo sẽ quay trở lại mạnh mẽ. Phoebe Hollond cho rằng các loại tua rua mang tính tạo khối, giàu kết cấu sẽ dần thay thế những đường viền lượn sóng vốn đã xuất hiện dày đặc trên rèm cửa, bàn uống nước hay chao đèn trong vài năm gần đây - đến mức bắt đầu tạo cảm giác đại trà và lạm dụng.

Trái lại, những dải tua rua mang vẻ sang trọng đang dần khẳng định vị trí trên rèm cửa, đồ nội thất và gối trang trí. “Chúng mang tinh thần vui tươi nhưng theo cách tinh tế, không phô trương rất thanh lịch”, bà Phoebe nhận xét.