Trọng tâm của CES 2026 tiếp tục xoay quanh AI

So với các năm trước, CES 2026 cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt khi AI không còn là xu hướng, mà đã trở thành một nền tảng xuyên suốt trong mọi lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tiêu dùng...

Triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới - CES 2026 - diễn ra từ ngày 6 - 9/1 tại Las Vegas, Mỹ với chủ đề “Sự xuất hiện của các nhà đổi mới”. Năm nay, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và robot vật lý (Physical AI) được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm của triển lãm.

Không chỉ là “sân khấu” trình diễn những công nghệ mới nhất, CES 2026 cho thấy một bước chuyển rõ rệt: từ phô diễn ý tưởng sang định hình các sản phẩm, dịch vụ sẵn sàng thương mại hóa ngay trong năm 2026. Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là trục xuyên suốt, thấm sâu vào mọi lĩnh vực - từ robot, y tế, di chuyển thông minh, thiết bị đeo, trò chơi điện tử cho tới sản xuất và sáng tạo nội dung.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và lãnh đạo trong ngành cho rằng kỷ nguyên tiếp theo của nhà thông minh không thể được xây dựng trên các hệ sinh thái khép kín. Khi người dùng ngày càng sử dụng nhiều thiết bị và dịch vụ đến từ các thương hiệu khác nhau, chỉ những hệ thống mở, cho phép các nền tảng phối hợp với nhau, mới có thể tạo ra trải nghiệm liền mạch và có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày.

CES 2026 cũng chứng kiến một loạt sản phẩm điện tử tiêu dùng mới, từ các thiết bị gia dụng thông minh tích hợp AI đến ti vi OLED ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên là khi Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn “Your Companion to AI Living” – AI như một bạn đồng hành trong đời sống hàng ngày.

Trung tâm của hệ sinh thái này là công nghệ VAC, cho phép TV hiểu ngữ cảnh sử dụng, đưa ra đề xuất về nội dung xem, âm nhạc, thậm chí cả công thức nấu ăn dựa trên thói quen của người dùng. Sản phẩm nổi bật mà Samsung trình làng tại CES 2026 là mẫu TV Micro RGB 130 inch siêu cao cấp, với màn hình lớn nhất từ trước đến nay, được tích hợp loạt công nghệ xử lý hình ảnh và AI tiên tiến, mang lại trải nghiệm nghe nhìn đồng bộ.

Ông Yoonho Choi, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kết nối Gia đình (Home Connectivity Alliance – HCA) kiêm Giám đốc Liên minh Chiến lược của Samsung Electronics, cho rằng Home AI phải được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và minh bạch. Theo ông, khả năng tương thích giữa các thương hiệu là điều kiện cần để ngôi nhà vận hành như một hệ thống thống nhất, thay vì tập hợp các tính năng rời rạc.

Tương tự, LG Electronics cũng ra mắt robot mới mang tên CLOiD, ứng dụng AI và được thiết kế như một trợ lý đặc biệt cho gia đình. Robot CLOiD có hai cánh tay và bàn tay 5 ngón, có thể thực hiện một số việc nhà, như cho quần áo vào máy giặt, mang nước uống cho gia chủ.

Thực tế, robot gia đình luôn là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi mùa CES. Nhiều ý tưởng về robot gia đình gấp quần áo tại CES trong những năm qua (hoặc dọn dẹp, cắt cỏ...), nhưng đây là một trong những mẫu đa chức năng đầu tiên đến từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn.

Theo công ty, CLOiD có thể xử lý các nhiệm vụ như "lấy sữa từ tủ lạnh, đặt bánh sừng bò vào lò nướng cho bữa sáng và gấp, xếp quần áo sau khi giặt", cũng như phối hợp với các thiết bị thông minh khác trong hệ sinh thái ThinQ của LG.

Trong khi đó, hãng công nghệ Razer giới thiệu ý tưởng về một thiết bị hỗ trợ để bàn dạng hình ảnh ba chiều động 5,5 inch có thể hỗ trợ chiến lược chơi game, năng suất, tổ chức công việc hàng ngày và thậm chí cả tư vấn cá nhân. Nó vừa là người bạn đồng hành trong game, vừa là trợ lý ảo hàng ngày. Trợ lý AI này có chuyển động sống động như thật, theo dõi mắt, khuôn mặt biểu cảm và khớp môi để tạo ra các tương tác chân thực.

Thương hiệu thiết bị gia dụng thông minh GoveeLife thì ra mắt máy làm đá thông minh để bàn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vận hành êm ái. Công nghệ AI NoiseGuard được cấp bằng sáng chế của công ty được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn khó chịu thường gặp ở các máy làm đá viên. AI phát hiện khi máy sắp bị đóng băng và phát ra tiếng ồn, từ đó tự động rã đông trước khi tiếng ồn trở nên lớn.

Cũng rất thiết thực, Vovo mang đến CES 2026 mẫu bồn cầu thông minh Vovo Neo được tích hợp khả năng gọi trợ giúp trong tình huống khẩn cấp. Không chỉ gửi cảnh báo đến người liên lạc nếu phát hiện bất thường trong quá trình sử dụng, thiết bị còn có thể phân tích nước tiểu nhằm hỗ trợ theo dõi sức khỏe.

Còn gương Longevity Mirror của NuraLogix sử dụng AI để phân tích sức khỏe người dùng chỉ trong vòng 30 giây. Thiết bị có thể cung cấp các chỉ số như tuổi sinh lý, mức độ căng thẳng và nguy cơ tim mạch. Sản phẩm được giới thiệu với mức giá khoảng 899 USD.

Ở nhóm điện thoại, hãng Honor tận dụng ngày đầu của CES 2026 để trưng bày sản phẩm Robot Phone – điện thoại gắn cánh tay robot chứa ống kính, đồng thời công bố kế hoạch bán vào tháng 3 năm nay tại Trung Quốc – một minh chứng rõ nét cho xu hướng kết hợp robot và thiết bị di động thông minh.

Thiên về giải trí, X3 Pro Project eSim của RayNeo được đánh giá là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực kính thông minh. So với các sản phẩm khác vốn phải phụ thuộc smartphone, kính này tích hợp eSim hỗ trợ 4G, cho phép gọi điện, kết nối Internet mà không cần ghép nối với thiết bị di động.

Kính thông minh của RayNeo cũng đem lại trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) liền mạch, khi cung cấp tính năng phát nhạc trực tuyến, dịch thuật thời gian thực sang 14 ngôn ngữ, tự động sao lưu ảnh/video lên đám mây tức thì. X3 Pro Project eSim dự kiến có giá 300 USD.

Tinh nghịch hơn, Lollipop Star được phát triển bởi Lava Tech, là một trong những sản phẩm thú vị nhất tại CES 2026. Đây thực chất là một chiếc kẹo mút tích hợp công nghệ dẫn truyền xương (bone conduction), cho phép âm thanh truyền thẳng vào tai trong của người dùng thông qua các rung động ở răng và xương hàm khi họ ngậm hoặc cắn nhẹ vào viên kẹo.

Về cấu tạo, thiết bị gồm phần kẹo mút ở trên và một tay cầm có nút bấm để kích hoạt âm nhạc. Điều thú vị là âm thanh này hoàn toàn mang tính cá nhân, chỉ người đang ăn kẹo mới có thể nghe thấy nhạc trong đầu mình. Lollipop Star ra mắt với sự hợp tác của các nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi hương vị kẹo sẽ đi kèm với những bản nhạc riêng biệt. Sản phẩm được định vị là một thiết bị giải trí độc đáo dùng một lần với mức giá 8,99 USD.