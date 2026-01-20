Nha trang - Đô thị vịnh đáng sống, điểm đến yêu thích của du khách quốc tế

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Yến Minh
20/01/2026, 15:00
Trong những năm gần đây, Nha Trang – Khánh Hòa ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ trên cả ba trụ cột: du lịch, kinh tế và hạ tầng đô thị. Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự đầu tư đồng bộ, địa phương này đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á, đặc biệt thu hút dòng khách trung và thượng lưu quốc tế.
Không chỉ là trung tâm du lịch biển nổi tiếng, Nha Trang ngày càng được nhìn nhận như một đô thị vịnh đáng sống, nơi hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên nguyên bản, chất lượng sống cao và nhịp phát triển vượt trội.
Nha Trang được đánh giá là một trong những đô thị vịnh đáng sống hàng đầu Việt Nam nhờ sở hữu hệ sinh thái thiên nhiên hiếm có với sự giao hòa của biển – sông – rừng – núi. Với bờ biển dài hơn 6km ngay trung tâm, bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng khí hậu ôn hòa quanh năm – điều kiện lý tưởng cho cả du lịch, nghỉ dưỡng và sinh sống dài hạn.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Nha Trang còn được đánh giá cao về môi trường sống an toàn, con người thân thiện, chi phí sinh hoạt hợp lý so với nhiều đô thị biển trong khu vực. Theo nhiều khảo sát quốc tế, Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng nằm trong nhóm điểm đến có chi phí sinh hoạt cạnh tranh, phù hợp với cộng đồng chuyên gia nước ngoài, người nghỉ hưu và nhóm cư dân theo đuổi phong cách sống cân bằng, chú trọng sức khỏe.
Vị thế của Nha Trang không chỉ được khẳng định bằng cảm nhận, mà còn được chứng thực qua hàng loạt giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. Vịnh Nha Trang được UNESCO công nhận là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Thành phố cũng nằm trong Top 8 điểm nghỉ dưỡng biển dành cho người nghỉ hưu theo bình chọn của tạp chí Travel + Leisure, Top 5 địa điểm lặn biển hàng đầu châu Á theo Agoda.
Đáng chú ý, theo báo cáo của Viện Kinh tế Mastercard (Mỹ), Nha Trang xếp thứ 11 trong Top 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới mùa hè, vượt qua nhiều đô thị biển nổi tiếng trong khu vực. Cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Nha Trang đối với du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao và xu hướng lưu trú dài ngày.
Sức hút của Nha Trang cũng được thể hiện rõ nét qua các chỉ số tăng trưởng du lịch. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2025 địa phương đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,38% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt.
Tổng thu từ du lịch năm 2025 ước đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,84%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Đáng chú ý, cơ cấu khách quốc tế đến Nha Trang ngày càng đa dạng, với xu hướng lưu trú dài ngày và tỷ lệ quay lại cao – đặc điểm thường thấy tại các đô thị biển có chất lượng sống tốt, phù hợp để nghỉ dưỡng kết hợp an cư.
Một trong những yếu tố then chốt giúp Nha Trang duy trì đà tăng trưởng chính là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh hiện đang khai thác hàng chục đường bay quốc tế thường lệ, kết nối trực tiếp Nha Trang với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Singapore, Malaysia. Theo ghi nhận, nhiều đường bay quốc tế đạt tỷ lệ lấp đầy cao, đặc biệt trong các mùa cao điểm du lịch.
Bên cạnh hàng không, du lịch tàu biển quốc tế tại Nha Trang cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2025, địa phương đã đón hơn 24.000 lượt khách quốc tế từ các tàu du lịch biển hạng sang cập cảng. Riêng tàu Costa Serena (Italia) cập bến Ana Marina Nha Trang đã đưa khoảng 2.700 du khách quốc tế đến thành phố, trong đó hơn 1.300 khách lên bờ tham quan.
Ở quy mô liên vùng, các tuyến cao tốc như TP.HCM – Nha Trang, Vân Phong – Nha Trang đã chính thức thông xe, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Các dự án trọng điểm như cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và cao tốc Nha Trang – Đà Lạt đang được triển khai, mở rộng không gian phát triển kinh tế – du lịch và gia tăng khả năng kết nối vùng.
Sự cộng hưởng giữa đô thị đáng sống, dòng khách du lịch ổn định quanh năm và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang tạo nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản Nha Trang. Tuy nhiên, tại khu vực trung tâm ven biển, nguồn cung căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài, đặc biệt là các dự án phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe, vẫn còn rất hạn chế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chính sự khan hiếm này là yếu tố tạo nên giá trị tăng trưởng bền vững cho các dự án đạt chuẩn, có vị trí trung tâm và pháp lý rõ ràng.
Trong bối cảnh đó, Welltone Luxury Residence được xem là một trong số ít dự án căn hộ cao cấp phát triển theo định hướng wellness, đồng thời sở hữu pháp lý lâu dài hiếm hoi trên trục đường Trần Phú – cung đường ven biển giá trị bậc nhất Nha Trang.
Dự án tọa lạc tại thế đất “song thủy” độc đáo, nơi giao hòa giữa sông Cái và vịnh biển Nha Trang, mang lại tầm nhìn rộng mở, gió biển tự nhiên và môi trường sống trong lành. Theo các nghiên cứu về bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe, những yếu tố này có tác động tích cực đến thể chất, tinh thần và chất lượng sống dài hạn của cư dân.
Bên cạnh vị trí và pháp lý, Welltone Luxury Residence sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa tầng, không gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn, thương mại, giải trí chiếm mật độ lớn. Với 100m mặt tiền biển, 250m mặt tiền sông, 1.200m2 hồ bơi, 2.000m công viên nội khu, 1.800m2 phố đi bộ trên không, hơn 6.000m2 tiện ích chăm sóc sức khỏe – thư giãn cùng 12.000m2 khu thương mại dịch vụ. Tất cả được quy hoạch đồng bộ, phù hợp với xu hướng sống wellness đang ngày càng được ưa chuộng tại các đô thị biển.
Theo Ông Matthew Powell – Giám đốc Savills Hà Nội: “Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam sở hữu nhiều khu vực có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và đa dạng, mang đến các lựa chọn lưu trú đẳng cấp thế giới, từ siêu sang trọng đến 4-5 sao. Bên cạnh đó, còn có các phân khúc sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng du khách, tập trung tại các vị trí ven biển trọng điểm, bao gồm các thị trường truyền thống như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang.”
Có thể thấy, Welltone Luxury Residence không chỉ là lựa chọn an cư và nghỉ dưỡng chất lượng cao, mà còn là cơ hội đầu tư bền vững tại trung tâm Nha Trang – đô thị vịnh đáng sống đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch và bất động sản khu vực.
Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, nhu cầu về một không gian sống sang trọng nhưng vẫn đủ tinh tế đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế hệ cư dân hiện nay không còn tìm kiếm một mái nhà đơn thuần, mà hướng đến một không gian sống đảm bảo sự an lành, bền vững qua nhiều thế hệ.
