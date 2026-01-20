Hà Nội rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm cập nhật các định hướng phát triển mới của Thủ đô trong dài hạn, qua đó, tạo cơ sở cho việc tổ chức không gian hai bên sông theo hướng đồng bộ, bền vững và an toàn…

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở (gồm các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân - thành phố Hà Nội).

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trải dài 40km theo hướng tây bắc, đông nam đi qua khu vực đô thị trung tâm thành phố, với diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 11.000ha.

Theo định hướng của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/12/2024, khu vực nghiên cứu lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thuộc khu vực đô thị trung tâm. Tính chất, chức năng là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm.

Về cơ cấu sử dụng đất, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị có các chức năng sử dụng đất, gồm: đất nhóm nhà ở; đất hỗn hợp; đất dịch vụ công cộng đô thị; đất trường trung học phổ thông; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị; đất cây xanh chuyên dụng, đất di tích, tôn giáo; đất an ninh, quốc phòng; mặt nước; đất đường giao thông; đất hạ tầng kỹ thuật...

Trên cơ sở đó, định hướng chính là tổ chức không gian hai bên sông Hồng thành trục không gian đặc trưng hành lang xanh. Trong đó, cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm, có chức năng làm công trình công cộng, công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch. Song song việc phát triển không gian, đồ án cũng chú trọng hình thành vùng không gian thoát lũ đặc biệt, đặc trưng, phù hợp với đặc điểm cảnh quan bãi sông và chức năng phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, hệ thống giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật cũng được phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, đảm bảo tính hệ thống, liên hoàn trong kết nối hạ tầng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống đường trục và hệ thống mạng lưới đường ven sông; cầu nối kết đô thị hai bên sông, kết nối giao thông đường bộ và đường thủy, đường sắt đô thị. Qua đó, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực và Thành phố, đảm bảo thích ứng sinh thái và phù hợp với định hướng an toàn phòng chống lũ. Riêng khu vực nội đô lịch sử, hạ tầng giao thông yêu cầu phải gắn kết với thiết kế đô thị để nâng cao giá trị cảnh quan.

Đồng thời, đồ án định hướng tái thiết mạnh mẽ cấu trúc dân cư hiện có tại khu vực, kết hợp chỉnh trang tại một số điểm ổn định phù hợp; xác định các khu vực phát triển “đô thị tái định cư”, tạo quỹ nhà, đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân sau tái thiết. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu, đề xuất các khu vực phát triển đô thị phù hợp tại khu vực hai bên sông Hồng, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công cộng và phù hợp định hướng phát triển văn minh, hiện đại.

Dự báo sơ bộ dân số khu vực này đến năm 2045 khoảng 300.000 - 350.000 người. Quy mô dân số và lao động được xác định trên cơ sở cân đối chỉ tiêu dung nạp của đất dân dụng theo quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được duyệt, khả năng tái thiết đô thị đáp ứng yêu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Quy mô dân số dự kiến theo Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được phê duyệt năm 2022 khoảng 300.000 người, quy mô dân số dự kiến bổ sung cho phần quỹ đất xây dựng mới phục vụ tái thiết đô thị, nhu cầu tái định cư, di dân cho khu vực và thành phố khoảng 50.000 người. Tuy nhiên, quy mô dân số cụ thể sẽ được xem xét trong quá trình nghiên cứu lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.