Giá vàng miếng bất động, giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng nhẹ

Trong phiên sáng 20/1, các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (19/1). Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng nhẹ từ 300 đến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều…

Sau khi tăng hơn 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (19/1), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị giữ xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay (20/1).

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 19/1, giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp này vẫn không thay đổi.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 20/1, Bảo Tín Mạnh Hải neo giá mua vàng miếng ở mức 163,1 triệu trong khi giá bán vàng miếng giữ nguyên ở mức 165 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/1, giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay đối với giá vàng miếng. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua ở mức 163,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 165 triệu đồng/lượng cho đến gần hết buổi sáng.

Phú Quý vẫn là thương hiệu ghi nhận mức chênh lệch mua-bán cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay, lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 20/1, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này niêm yết ở mức 162 triệu và giá bán vàng miếng niêm yết ở mức 165 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 20/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại hầu hết các hệ thống lớn đều ghi nhận diễn biến tăng so với phiên hôm qua (19/1). Riêng chỉ có 3 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng như vàng nhẫn trơn PNJ niêm yết ở mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 20/1, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 19/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại 2 doanh nghiệp trên giữ nguyên.

Tương tự, tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng và không đổi so với chốt phiên 19/1.

Tại SJC, giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/1, đặt giá giao dịch ở mức 150 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên giữ nguyên.

Dù cũng điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều nhưng giá bán của các loại nhẫn bé hơn như 0,5 chỉ và 0,3 chỉ vẫn cao hơn, niêm yết ở mức 162,6 triệu và giá mua ở mức 160 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu lúc mở cửa phiên cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 161,8 triệu – 164,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Khoảng cách chênh lệch giá mua-bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ở mức phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 20/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Trong khi đó, giá bán ra đối với các sản phẩm này chỉ tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua tăng mạnh hơn, ở mức 300 nghìn đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua – bán đối với các dòng sản phẩm này tiếp tục giảm xuống 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mở cửa phiên sáng giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 vẫn duy trì ở mức 161,5 triệu/lượng và 164,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 161,8 triệu – 164,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại đây cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch các dòng sản phẩm trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn vàng Kim Gia Bảo 999.9 từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, loại vàng trang sức 999,9 hiện đang giao dịch ở 159,8 – 161,3 triệu đồng/lượng, còn loại 99,9 hiện giao dịch ở mức 159,7 – 161,2 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết lần lượt ở mức 160,3 triệu và 163,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Khác với các doanh nghiệp trên thị trường, dòng vàng trang sức tại Phú Quý đều tăng mạnh hơn so với và nhẫn “4 số 9”, ở mức 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, giá giao dịch vàng trang sức tại thương hiệu này vẫn thấp hơn so với giá vàng nhẫn gần 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng trang sức 999,9 niêm yết ở mức 158,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng. Trong giá vàng trang sức 999 niêm yết ở mức 158,4 triệu – 162,4 triệu đồng/lượng.