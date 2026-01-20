Bộ đôi hạ tầng tỷ đô tiếp động lực cho Vùng lõi Vịnh Tiên trước vận hội thế kỷ

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang hướng về Cần Giờ, góp phần kiến tạo nơi đây thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM trong nửa thế kỷ tới. Trước cơ hội này, vùng lõi Vịnh Tiên đang dần định hình như một tọa độ chiến lược, mở lối cho phong cách sống trải nghiệm giá trị biểu tượng tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

HẠ TẦNG TỶ ĐÔ MỞ ĐƯỜNG CHO KỶ NGUYÊN BỨT PHÁ CỦA CẦN GIỜ

Khoảng 8 tỷ USD - con số tương đương gấp 5 lần kinh phí xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa - đang được đầu tư vào các công trình hạ tầng giao thông chiến lược hướng về khu vực Cần Giờ. Những dự án tầm cỡ này không chỉ thay đổi diện mạo của vùng đất phía Nam TP.HCM mà còn mở ra một cực tăng trưởng mới của “đầu tàu” kinh tế lớn nhất cả nước.

Cầu Cần Giờ là cầu dây văng lớn nhất TP.HCM và là biểu tượng kiến trúc mới tại khu vực phía Nam (Ảnh: Masterise Group).

Mới đây, khu vực này đã có thêm một công trình hạ tầng trọng điểm là cầu Cần Giờ chính thức động thổ. Với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng và chiều dài 6,3 km, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thay thế phà Bình Khánh, tuyến kết nối duy nhất giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ suốt nhiều năm qua, qua đó xóa bỏ thế giao thông “độc đạo”.

Không phải ngẫu nhiên, các doanh nghiệp lớn đồng loạt dồn nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối về Cần Giờ. Các lễ động thổ, khởi công diễn ra trong thời gian qua chính là những viên gạch đầu tiên cho quá trình tái định hình không gian đô thị, hiện thực hóa kế hoạch giãn dân quy mô lớn. Đây không chỉ đơn thuần là tâm huyết đơn lẻ của các tập đoàn tư nhân, mà là một chiến lược đã được hoạch định từ trước, mang tầm nhìn dài hạn tới nửa thế kỷ cho tương lai của TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 xác định Cần Giờ là cực tăng trưởng chủ lực, đóng vai trò mở rộng không gian đô thị và là cửa ngõ hướng biển của TP.HCM. Trong thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một đại công trình khác là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Với khả năng tiếp nhận những tàu trọng tải lớn nhất thế giới, siêu cảng được kỳ vọng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động.

Để đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư và việc làm, hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn đã được triển khai. Bên cạnh cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ cũng đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống chỉ còn 13 phút, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi hơn so với các tuyến đường nội đô.

Hạ tầng giao thông là điểm nhấn quan trọng trong trục giá trị tăng trưởng của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Khi rào cản về khoảng cách địa lý dần được tháo gỡ, Cần Giờ đang từng bước trở thành “vùng lõi mở rộng” của TP.HCM. Trong bối cảnh các trục kết nối chiến lược ngày càng hoàn thiện, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise nổi lên như điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư và động lực tăng trưởng liên vùng với quỹ đất gần 2.900 ha vươn ra biển lớn.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG “MỞ KHÓA” CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC CỦA VỊNH TIÊN

Tại “cửa ngõ” của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, tâm điểm Vịnh Tiên với hai phân khu Compound và Rowhouse do Masterise Agents giới thiệu được kỳ vọng đón đầu chu kỳ phát triển mới, mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn và trở thành một trong những tâm điểm của giai đoạn chuyển mình tại Cần Giờ.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là vị trí đắc địa. Sau khi cầu Cần Giờ hoàn thành, cư dân tại Rowhouse và Compound sẽ chỉ mất 40-50 phút di chuyển bằng phương tiện cá nhân và khoảng 13 phút di chuyển bằng Metro Bến Thành - Cần Giờ để vào trung tâm TP.HCM. Đồng thời tại Rowhouse, cư dân dễ dàng tiếp cận ga Depot 7, điểm cuối tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Nhờ đó, việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện, mang đến nhịp sống lý tưởng: sáng làm việc ở trung tâm, chiều thư giãn bên bờ biển. Dù là an cư lâu dài, sở hữu nhà nghỉ dưỡng hay khai thác cho thuê, kinh doanh, mọi mô hình đều trở nên khả thi nhờ nền tảng hạ tầng giao thông đồng bộ làm bệ đỡ.

Vị trí nằm gần ga Depot 7 sẽ là bảo chứng cho đà tăng giá trị bền vững của Vịnh Tiên.

Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, bất động sản quanh các nhà ga metro luôn có sức bật vượt trội. Theo Savills, tại Singapore, người mua sẵn sàng trả cao hơn 15% cho căn nhà cách ga dưới 400 m. Với Kuala Lumpur (Malaysia), những ngôi nhà nằm trong phạm vi bán kính 800m quanh nhà ga có giá cao hơn 30% so với mức bình quân toàn thành phố. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự tại TP.HCM với nhiều dự án dọc các tuyến metro ghi nhận mức tăng giá lên tới 35-70% so với thời điểm mở bán, thậm chí có nơi tăng gấp đôi. Khi tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành, phân khu Compound và Rowhouse tại Vịnh Tiên được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng giá tương tự.

Không chỉ vượt trội về hạ tầng, hai phân khu này còn kết nối trực tiếp với trục Tương Lai, trục đường “xương sống” của cả siêu đô thị, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các hệ tiện ích biểu tượng của toàn khu vực. Chỉ cần vài bước chân, cư dân đã có thể hòa mình trong những đêm nhạc hội tại nhà hát Sóng Xanh quy mô hàng đầu Đông Nam Á hay thư giãn tại bộ đôi sân golf 18 hố do các huyền thoại thế giới tư vấn thiết kế. Và cũng chỉ cách thềm nhà một đoạn đường đi bộ là quần thể giải trí 122 ha; công viên Safari; quảng trường Welcome Park; Vincom Mega Mall cùng chuỗi khách sạn - nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Sống tại Compound và Rowhouse là sống giữa tâm điểm trải nghiệm - kết nối.

Việc khởi công các siêu hạ tầng chiến lược đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành trục giá trị tăng trưởng mới tại Cần Giờ, đồng thời mở ra cơ hội để Vịnh Tiên từng bước trở thành tâm điểm phát triển của khu vực. Với tầm nhìn dài hạn, hai phân khu Compound và Rowhouse được giới thiệu bởi Masterise Agents không chỉ mang đến lựa chọn an cư ven biển khác biệt, mà còn được xem như tài sản đầu tư bền vững trong tương lai.