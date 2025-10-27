Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

Ngày 27/10, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên Nhật (JPYC), được bảo chứng bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB)...

Stablecoin JPYC được neo theo giá đồng yên Nhật với tỷ lệ 1:1, hoạt động trên các blockchain phổ biến như Avalanche, Ethereum và Polygon.

Theo kế hoạch, công ty JPYC sẽ không thu phí giao dịch trong giai đoạn đầu để mở rộng cơ sở người dùng, đồng thời tạo doanh thu từ lợi suất của trái phiếu chính phủ Nhật Bản mà công ty đang nắm giữ.

Tuy nhiên, quá trình phổ cập stablecoin JPYC được dự báo sẽ cần thêm nhiều thời gian.

Ông Tomoyuki Shimoda, học giả tại Đại học Rikkyo và là cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, nhận định rằng sẽ phải mất ít nhất 2–3 năm trước khi stablecoin đồng yên có thể được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản.

Reuters đánh giá việc Nhật Bản có stablecoin đầu tiên neo theo giá đồng tiền pháp định nước này là rất đáng chú ý, trong bối cảnh Nhật Bản vẫn là quốc gia chuộng các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt và thẻ tín dụng.

Trong khi thế giới đang chứng kiến làn sóng quan tâm trở lại với tiền kỹ thuật số sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ lĩnh vực này, mở ra kỳ vọng đưa công nghệ blockchain vào sâu hơn trong hệ thống tài chính truyền thống.

Trung Quốc cũng đang xem xét cho phép phát hành stablecoin gắn với đồng nhân dân tệ. Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho phép các doanh nghiệp trong nước phát hành stablecoin gắn với đồng won. Điều này cho thấy xu hướng của các nước trong việc mở rộng sử dụng tiền kỹ thuật số được neo giá theo tiền pháp định, giúp giao dịch diễn ra nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

Theo tờ Nikkei, ba ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cùng nhau phát hành stablecoin. Nếu thành công, đây có thể là cú hích quan trọng giúp tài sản kỹ thuật số bước vào đời sống tài chính của người dân Nhật Bản vốn lâu nay quen dùng tiền mặt.

Số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho thấy, các stablecoin neo theo đồng USD hiện chiếm hơn 99% tổng lượng stablecoin trên toàn cầu.

Xét riêng trong khu vực châu Á, Nhật Bản là một trong những nước đi đầu về ban hành khung pháp lý cho phép phát hành stablecoin kể từ năm 2023.

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại rằng stablecoin có thể bị lợi dụng để chuyển tiền ngoài hệ thống ngân hàng được quản lý, hoặc làm suy giảm vai trò của các ngân hàng thương mại trong chuỗi thanh toán quốc tế.

Dù người dân Nhật vẫn nổi tiếng yêu thích tiền mặt, nhưng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt của nước này đã tăng mạnh từ 13,2% năm 2010 lên 42,8% vào năm 2024, theo số liệu của chính phủ. Điều này cho thấy xã hội Nhật Bản đang từng bước chuyển mình theo hướng số hóa.

JPYC đặt mục tiêu đạt quy mô phát hành 10 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 65,4 tỷ USD) trong vòng ba năm tới, đồng thời mở rộng sang nhiều blockchain khác và hợp tác với các doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, USDT, stablecoin lớn nhất thế giới hiện nay, hiện đang có nguồn cung lưu hành khoảng 183 tỷ USD.

Một số doanh nghiệp Nhật đã công bố kế hoạch tích hợp JPYC vào hoạt động của mình. Công ty phần mềm Densan System đang phát triển hệ thống thanh toán bằng stablecoin cho các cửa hàng bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử.

Công ty Asteria dự định thêm chức năng thanh toán JPYC vào phần mềm kết nối dữ liệu doanh nghiệp, hiện được hơn 10.000 công ty sử dụng. Ví điện tử HashPort cũng có kế hoạch hỗ trợ giao dịch bằng JPYC trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Ryozo Himino trong một phát biểu mới đây đã cho rằng stablecoin có thể trở thành lực lượng quan trọng trong hệ thống thanh toán toàn cầu, thậm chí có khả năng thay thế một phần vai trò của tiền gửi ngân hàng trong tương lai, đồng thời kêu gọi các cơ quan quản lý trên thế giới sớm thích ứng với thực tế mới này.