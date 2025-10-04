Thứ Bảy, 04/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Stablecoin "lên ngôi" giữa lạm phát 229% tại Venezuela

Bạch Dương

04/10/2025, 15:14

Venezuela hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về sử dụng tiền điện tử, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch thường nhật, theo báo cáo từ Chainalysis mới đây...

Đô la Mỹ, USDT và bolívar.
Đô la Mỹ, USDT và bolívar.

Tính đến tháng 5/2025, lạm phát thường niên của Venezuela đã đạt khoảng 229%, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Chưa kể, đồng tiền quốc gia của Venezuela là bolívar đã mất giá trầm trọng. Chỉ trong vài tháng gần đây, đồng tiền này đã mất khoảng 30% giá trị và giảm tới 69% so với cùng kỳ (từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2025), khiến người dân đánh mất niềm tin để dùng trong giao dịch hằng ngày.

Theo CoinTelegraph, họ đang tìm kiếm phương tiện thanh toán mới, trong đó có stablecoin USDT. Điều thú vị là người dân Venezuela đang gọi USDT với cái tên thân thuộc là “dólares Binance”, đơn giản vì họ giao dịch USDT nhiều nhất qua nền tảng Binance P2P. 

“ĐÔ LA HÓA KỸ THUẬT SỐ"

Siêu lạm phát tái bùng phát tại Venezuela vào tháng 5/2025 với mức tăng 26% chỉ trong một tháng, đã đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm tại nước này quá 200%, khiến việc định giá hàng hoá bằng bolívar gần như trở nên vô nghĩa vì phải cập nhật liên tục.

Trong khi đó, USD tiền mặt ngày càng khan hiếm do cấm vận và dòng tiền dầu hạn chế.

Nhưng USDT lại dễ kiếm, dễ lưu thông và rẻ hơn khi chuyển nhượng. Theo một số nguồn tin quốc tế, giới chức Venezuela đang dần nới lỏng hoạt động giao dịch bằng tiền điện tử. 

Venezuela hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về sử dụng tiền điện tử, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch thường nhật, theo báo cáo từ Chainalysis mới đây.

Năm 2024, hoạt động on-chain tại nước này gần như tăng gấp đôi so với năm trước, và stablecoin chiếm khoảng 47% giao dịch có giá trị dưới 10.000 USD. Điều này đã minh chứng cho việc USDT trở thành công cụ thanh toán phổ biến của hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CÁCH USDT ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VENEZUELA 

Chẳng hạn trong hoạt động thanh toán, người bán tại Venezuela sau khi lập hoá đơn (theo đồng bolívar), sẽ làm mới tỷ giá USDT (chủ yếu dựa trên bảng giá Binance P2P được cập nhật liên tục), sau đó người mua chỉ việc quét mã QR chứa địa chỉ Tron (TRC-20) của người bán. Như vậy, giao dịch cũng chỉ mất vài giây.

Cách giao dịch này đang thực sự trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của người dân Venezuela tại các thành phố lớn. 

Mặc dù vậy, việc sử dụng USDT như một phương tiện thanh toán không diễn ra suôn sẻ tại đất nước này. 

VnEconomy

Một là, giá USDT trên các sàn P2P thay đổi liên tục trong ngày. Chỉ cần chậm một giờ, số tiền thanh toán có thể nhiều nhưng cũng có thể ít hơn nếu bolívar biến động mạnh. Thế nên, các điểm bán hàng thường ghi rõ thời gian trên hóa đơn để cập nhật giá mới và chốt sổ vào cuối ngày.

Hai là, nguy cơ mất điện thoại hay quên mật khẩu ví điện tử là chuyện có thật. Thế nên người dùng Venezuela thường cài đặt khóa PIN hoặc sinh trắc học, bật chế độ tự khóa ví và với số dư lớn thì chuyển sang ví lạnh (loại ví tiền điện tử không kết nối trực tiếp với Internet) hoặc ví có thể khôi phục nhờ bạn bè/người thân.

Ba là, USDT do một công ty quản lý và trong một số trường hợp có thể bị đóng băng. Vì thế, người dùng sẽ chỉ giữ số dư vừa đủ để xoay vòng, chia nhỏ tiền vào nhiều ví, tránh các giao dịch rủi ro và đảm bảo giao dịch. 

USD tiền mặt ngày càng khan hiếm do cấm vận và dòng tiền dầu hạn chế. Trong khi, USDT lại dễ kiếm, dễ lưu thông và rẻ hơn khi chuyển nhượng.

Quan trọng là dù chính quyền nước này dần chấp nhận USDT trên các sàn tư nhân, việc tự do giao dịch bằng tiền điện tử vẫn chưa được cơ quan quản lý Venezuela hợp thức hoá. 

Nhưng dù vậy, khi đồng nội tệ liên tục mất giá, còn USD giấy lại khan hiếm, đô la kỹ thuật số trở thành lựa chọn an toàn và tiện lợi nhất để thanh toán những khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày cho tới các giao dịch xuyên biên giới của người dân và doanh nghiệp nhỏ ở Venezuela. 

Có một thực tế làn sóng “đô la hóa kỹ thuật số" này cũng không phải chỉ diễn ra tại Venezuela. Ở các nước lạm phát cao như Argentina, stablecoin cũng đang dần trở thành công cụ thanh toán phục vụ hoạt động mua bán hằng ngày, chuyển tiền hay duy trì dòng vốn của người dân nước này.

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

07:14, 30/09/2025

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

07:18, 26/09/2025

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

07:32, 11/09/2025

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Từ khóa:

đô la hóa kỹ thuật số giao dịch P2P kinh tế số lạm phát stablecoin tiền điện tử USDT Venezuela

Đọc thêm

OpenAI vượt SpaceX trở thành startup giá trị nhất thế giới

OpenAI vượt SpaceX trở thành startup giá trị nhất thế giới

OpenAI đã đạt mức định giá 500 tỷ USD, vượt qua SpaceX để trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới...

Sau một năm đấu giá tần số 5G, tốc độ mạng của Việt Nam tăng 26 bậc

Sau một năm đấu giá tần số 5G, tốc độ mạng của Việt Nam tăng 26 bậc

Tốc độ tải xuống trung bình di động của Việt Nam đạt 152,17 Mbps – gần gấp ba lần so với 56,95 Mbps vào tháng 8 năm 2024, theo báo cáo tháng 8 năm 2025 của Ookla. Bước nhảy này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 16 toàn cầu, tăng 26 bậc…

Xu hướng công nghệ năm 2026 của doanh nghiệp: Chuyển từ bảo mật sang phát triển dữ liệu

Xu hướng công nghệ năm 2026 của doanh nghiệp: Chuyển từ bảo mật sang phát triển dữ liệu

Theo khảo sát mới được công bố từ Cộng đồng CIO Việt Nam, ưu tiên công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt trong một số lĩnh vực…

Huế triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Huế triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

UBND thành phố Huế đang tập trung triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, liên thông và phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

FPT tiếp tục giành “cú đúp” giải thưởng IR Awards

FPT tiếp tục giành “cú đúp” giải thưởng IR Awards

Ngày 2/10/2025, FPT được vinh danh ở cả hai hạng mục giải thưởng của Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2025 (IR Awards 2025).

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quảng Trị dồn lực hoàn thành các dự án trọng điểm, ưu tiên Cảng hàng không

Đầu tư

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/9-4/10/2025: Chính phủ Mỹ đóng cửa, giá vàng tăng chóng mặt

Thế giới

3

Chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện kiểm soát

Doanh nghiệp niêm yết

4

POW chào bán cổ phiếu tăng vốn lên hơn 30.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh tuần này, giá dầu bốc hơi 8%

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy