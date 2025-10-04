Stablecoin "lên ngôi" giữa lạm phát 229% tại Venezuela

Venezuela hiện nằm trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về sử dụng tiền điện tử, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch thường nhật, theo báo cáo từ Chainalysis mới đây...

Tính đến tháng 5/2025, lạm phát thường niên của Venezuela đã đạt khoảng 229%, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Chưa kể, đồng tiền quốc gia của Venezuela là bolívar đã mất giá trầm trọng. Chỉ trong vài tháng gần đây, đồng tiền này đã mất khoảng 30% giá trị và giảm tới 69% so với cùng kỳ (từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2025), khiến người dân đánh mất niềm tin để dùng trong giao dịch hằng ngày.

Theo CoinTelegraph, họ đang tìm kiếm phương tiện thanh toán mới, trong đó có stablecoin USDT. Điều thú vị là người dân Venezuela đang gọi USDT với cái tên thân thuộc là “dólares Binance”, đơn giản vì họ giao dịch USDT nhiều nhất qua nền tảng Binance P2P.

“ĐÔ LA HÓA KỸ THUẬT SỐ"

Siêu lạm phát tái bùng phát tại Venezuela vào tháng 5/2025 với mức tăng 26% chỉ trong một tháng, đã đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm tại nước này quá 200%, khiến việc định giá hàng hoá bằng bolívar gần như trở nên vô nghĩa vì phải cập nhật liên tục.

Trong khi đó, USD tiền mặt ngày càng khan hiếm do cấm vận và dòng tiền dầu hạn chế.

Nhưng USDT lại dễ kiếm, dễ lưu thông và rẻ hơn khi chuyển nhượng. Theo một số nguồn tin quốc tế, giới chức Venezuela đang dần nới lỏng hoạt động giao dịch bằng tiền điện tử.

Năm 2024, hoạt động on-chain tại nước này gần như tăng gấp đôi so với năm trước, và stablecoin chiếm khoảng 47% giao dịch có giá trị dưới 10.000 USD. Điều này đã minh chứng cho việc USDT trở thành công cụ thanh toán phổ biến của hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CÁCH USDT ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VENEZUELA

Chẳng hạn trong hoạt động thanh toán, người bán tại Venezuela sau khi lập hoá đơn (theo đồng bolívar), sẽ làm mới tỷ giá USDT (chủ yếu dựa trên bảng giá Binance P2P được cập nhật liên tục), sau đó người mua chỉ việc quét mã QR chứa địa chỉ Tron (TRC-20) của người bán. Như vậy, giao dịch cũng chỉ mất vài giây.

Cách giao dịch này đang thực sự trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của người dân Venezuela tại các thành phố lớn.

Mặc dù vậy, việc sử dụng USDT như một phương tiện thanh toán không diễn ra suôn sẻ tại đất nước này.

Một là, giá USDT trên các sàn P2P thay đổi liên tục trong ngày. Chỉ cần chậm một giờ, số tiền thanh toán có thể nhiều nhưng cũng có thể ít hơn nếu bolívar biến động mạnh. Thế nên, các điểm bán hàng thường ghi rõ thời gian trên hóa đơn để cập nhật giá mới và chốt sổ vào cuối ngày.

Hai là, nguy cơ mất điện thoại hay quên mật khẩu ví điện tử là chuyện có thật. Thế nên người dùng Venezuela thường cài đặt khóa PIN hoặc sinh trắc học, bật chế độ tự khóa ví và với số dư lớn thì chuyển sang ví lạnh (loại ví tiền điện tử không kết nối trực tiếp với Internet) hoặc ví có thể khôi phục nhờ bạn bè/người thân.

Ba là, USDT do một công ty quản lý và trong một số trường hợp có thể bị đóng băng. Vì thế, người dùng sẽ chỉ giữ số dư vừa đủ để xoay vòng, chia nhỏ tiền vào nhiều ví, tránh các giao dịch rủi ro và đảm bảo giao dịch.

Quan trọng là dù chính quyền nước này dần chấp nhận USDT trên các sàn tư nhân, việc tự do giao dịch bằng tiền điện tử vẫn chưa được cơ quan quản lý Venezuela hợp thức hoá.

Nhưng dù vậy, khi đồng nội tệ liên tục mất giá, còn USD giấy lại khan hiếm, đô la kỹ thuật số trở thành lựa chọn an toàn và tiện lợi nhất để thanh toán những khoản chi tiêu nhỏ hàng ngày cho tới các giao dịch xuyên biên giới của người dân và doanh nghiệp nhỏ ở Venezuela.

Có một thực tế làn sóng “đô la hóa kỹ thuật số" này cũng không phải chỉ diễn ra tại Venezuela. Ở các nước lạm phát cao như Argentina, stablecoin cũng đang dần trở thành công cụ thanh toán phục vụ hoạt động mua bán hằng ngày, chuyển tiền hay duy trì dòng vốn của người dân nước này.