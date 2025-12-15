Thủ tướng kiểm tra Cảng HKQT Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Cảng HKQT Long Thành, yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ để kịp vận hành chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026...

Cảng HKQT Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, triển khai qua ba giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, quy mô khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, gồm bốn dự án thành phần.

Trực tiếp kiểm tra, động viên tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đặc biệt là hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 máy móc, thiết bị đang thi công liên tục, ngày đêm bám công trường.

Theo báo cáo, dự án thành phần 1 – xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước – đã cơ bản hoàn thành, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút để bảo đảm hoàn thành trước ngày 19/12. Dự án thành phần 2 – các công trình quản lý bay, gồm đài kiểm soát không lưu và các hạng mục kỹ thuật – đang được khẩn trương lắp đặt thiết bị, sẵn sàng phục vụ bay kỹ thuật theo kế hoạch.

Với dự án thành phần 3 – nhóm công trình thiết yếu phục vụ hoạt động sân bay, Thủ tướng lưu ý đây là hạng mục then chốt, trong tổng số 15 gói thầu mới hoàn thành 3 gói, còn 12 gói đang triển khai. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thi công đồng bộ, tập trung vào các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách và các tuyến giao thông nội cảng, bảo đảm cơ bản hoàn thành để phục vụ bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Đối với dự án thành phần 4 – các công trình dịch vụ mặt đất, Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các nhà đầu tư, yêu cầu phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12, bảo đảm khai thác đồng bộ ngay trong giai đoạn 1.

Làm việc với các bộ, ngành, đơn vị sau khi thị sát công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiến độ dự án đang thay đổi rõ rệt theo từng ngày, từng tuần. Nhiều hạng mục quan trọng đã dần hoàn thiện, trong đó nhà ga hành khách – “trái tim” của sân bay, đài kiểm soát không lưu – “bộ óc” của sân bay, cùng hệ thống đường băng đã sáng đèn. Các điều kiện hạ tầng thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc, trạm xăng dầu, đường kết nối nội bộ, cảnh quan môi trường, sân đỗ, bãi cỏ đang được hoàn thiện khẩn trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: VGP.

Để bảo đảm mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và cảnh quan tổng thể của sân bay.

Thủ tướng đề nghị Quân khu 7 và các đơn vị quân đội trên địa bàn tăng cường lực lượng hỗ trợ thi công; lực lượng công an phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự trên toàn công trường. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải bám sát Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến kiểm tra dự án cách đây một tháng, cũng như các chỉ đạo gần đây của Chính phủ, hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm kinh tế hàng không, đô thị sân bay tại Long Thành.

Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra tiến độ các tuyến giao thông kết nối Cảng HKQT Long Thành, trong đó có các nút giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để các tuyến kết nối được hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả khi sân bay đi vào khai thác.

Bên cạnh các trục giao thông hiện hữu như T1, T2, Quốc lộ 51, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phát triển các tuyến giao thông và đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, hình thành hành lang giao thông liên vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cao độ của tất cả các chủ thể tham gia, Cảng HKQT Long Thành sẽ sớm hoàn thiện, trở thành công trình hạ tầng tầm cỡ quốc tế, đóng vai trò động lực cho phát triển kinh tế hàng không và không gian tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ.