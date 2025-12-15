Xây dựng “lá chắn thép an ninh chiến lược”, củng cố"thế trận lòng dân", giữ vững ổn định chính trị

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 15/12/2025
Dũng Hiếu
15/12/2025, 15:44
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng pháo đài vững chắc về ổn định chính trị, “lá chắn thép an ninh chiến lược”, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng và củng cố “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.
Sáng 15/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Hội nghị được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025; đồng thời xác định mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, quán triệt các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nổi bật là công tác tham mưu chiến lược tiếp tục được xác định là “điểm sáng”, đóng góp vào nhiều quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng công an cũng gương mẫu, đi đầu trong triển khai các nghị quyết, chủ trương lớn của Bộ Chính trị.
Cùng với đó, tư duy chiến lược trong bảo đảm an ninh quốc gia tiếp tục được đổi mới, kết hợp đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở và ngoài biên giới quốc gia. An ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng được bảo vệ tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia, thụ hưởng.
Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Lực lượng công an tiếp tục đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “tinh, gọn, mạnh” được triển khai quyết liệt, tạo nền tảng thực tiễn quan trọng cho tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Đồng thời, công tác hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thống nhất triển khai khẩu hiệu hành động năm 2026: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”; xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác và 3 giải pháp đột phá trọng tâm.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an nhân dân trong năm 2025, khẳng định những đóng góp quan trọng của lực lượng đối với thành tựu chung của đất nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò “3 tiên phong” và “3 gương mẫu” trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “3 tiên phong” gồm: tiên phong triển khai mô hình tổ chức bộ máy công an 3 cấp; tiên phong trong xây dựng, định hình nền tảng số quốc gia và triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; tiên phong trong các phong trào an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trong các đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng công an đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân.
“3 gương mẫu” được Thủ tướng nêu rõ gồm: gương mẫu trong tham mưu tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng hệ thống chính trị trong triển khai thủ tục hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gương mẫu trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Theo Thủ tướng, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trong đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm hơn 24%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong toàn lực lượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, chuyên nghiệp hơn, giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an thực hiện phong trào thi đua “3 nhất”: “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”; đồng thời bảo đảm công tác công an trong kỷ nguyên mới đạt “3 tốt”: “An ninh trật tự tốt nhất – Góp phần phát triển đất nước tốt nhất – Phục vụ nhân dân tốt nhất”, góp phần kiến tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội.
Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị, “lá chắn thép an ninh chiến lược”, trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; phát triển “tường lửa quốc gia” trên không gian mạng và củng cố “thế trận lòng dân” trên mặt trận tư tưởng.
Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; đồng thời tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.
Kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lập nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Cảng HKQT Long Thành, yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ để kịp vận hành chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026...
Mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả...
Sau khi phê bình việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan, dứt khoát hoàn thành xây dựng lại nhà ở an toàn cho 12 hộ dân trước ngày 31/12/2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 317/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định mới có bổ sung quy định riêng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính, đồng thời làm rõ cơ chế bảo đảm tiền vay...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2025/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, theo các Nghị quyết của Quốc hội...
