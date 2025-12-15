Chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt 237 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm dự kiến được tổ chức vào sáng 19/12/2025 với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến...

Sáng 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 237 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức lễ, trong đó có 151 dự án khởi công và 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Phân theo chủ thể triển khai, có 38 dự án của các bộ, ngành; 40 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 159 dự án do các địa phương thực hiện. Tổng mức đầu tư các dự án, công trình khoảng 3,4 triệu tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức buổi lễ vào 9 giờ ngày 19/12/2025, với điểm cầu Trung tâm được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối 11 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Trong số 237 dự án, công trình đủ điều kiện, Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn 79 điểm cầu tiêu biểu, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025), trên cơ sở cân nhắc lĩnh vực, vùng kinh tế và vai trò, ý nghĩa kinh tế – xã hội của từng dự án.

Đối với điểm cầu Trung tâm, Bộ Xây dựng báo cáo 2 phương án gồm tổ chức lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; hoặc tổ chức tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hoặc Dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện Báo cáo trung tâm và dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, tổng kết chặng đường 5 năm 2021–2025 thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tạo khí thế và động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng, gồm 28 tập thể và 31 cá nhân, với các hình thức khen thưởng từ Huân chương Lao động các hạng đến Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện UBND các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai cùng một số đơn vị liên quan đã làm rõ tiến độ, điều kiện và phương án tổ chức lễ đối với các dự án trên địa bàn.

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam trình bày phương án kịch bản tổng thể, phương thức kết nối tín hiệu, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn và phát sóng thông suốt, an toàn tại điểm cầu Trung tâm và các điểm cầu địa phương.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức buổi lễ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với ý nghĩa chính trị của Ngày Toàn quốc kháng chiến. Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu trên cả nước, trong đó có các điểm cầu trực tiếp có giao lưu, kết nối hình ảnh và các điểm cầu trực tuyến.

Phó Thủ tướng giao Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì xây dựng, hoàn thiện kịch bản tổ chức theo hướng rõ ràng, khả thi, bám sát Báo cáo trung tâm và bài phát biểu của Thủ tướng; nội dung nghệ thuật cần phù hợp, tạo bản sắc chung, tránh hình thức. Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền thông suốt trong suốt thời gian tổ chức buổi lễ.

Đối với điểm cầu Trung tâm, Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Hà Nội báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của dự án được lựa chọn, làm cơ sở quyết định phương án cuối cùng. Công tác khen thưởng phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng tiêu chí, phản ánh thực chất phong trào thi đua triển khai các công trình, dự án trong 5 năm qua, tạo hiệu ứng lan tỏa và động viên rộng rãi trong toàn xã hội.