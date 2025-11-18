Nhất trí định hướng đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait lên tầm chiến lược

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh lương thực, khoa học-công nghệ cũng như phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế...

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, sáng 17/11 theo giờ địa phương, ngay sau lễ đón chính thức tại Cung điện Bayan, Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí trọng thị, thân tình và tin cậy, thể hiện tình cảm và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ Việt Nam-Kuwait và khẳng định Việt Nam có vị trí chiến lược trong chính sách đối ngoại của Kuwait.

Quốc vương Kuwait chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh giá cao những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đánh giá cao những bước phát triển sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước trong 49 năm qua và mong muốn hai bên sẽ có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Quốc vương nhấn mạnh những chia sẻ và ấn tượng từ trái tim về đất nước Việt Nam tươi đẹp, bốn mùa phong phú, con người hiền hậu, cảnh vật hấp dẫn; mong muốn hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam; coi lợi ích của Việt Nam là lợi ích của Kuwait.

Bày tỏ tin tưởng luôn có người bạn chân thành, tin cậy và đang phát triển mạnh mẽ là Việt Nam, Quốc vương bày tỏ sự quan tâm đến đất nước và nhân dân Việt Nam như quan tâm đến đất nước và nhân dân Kuwait và mãi mãi không bao giờ quên sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với Kuwait.

Quốc vương mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh lương thực, khoa học-công nghệ cũng như phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế.

Quốc vương khẳng định với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait hết sức quan tâm tăng cường hợp tác giữa GCC và Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để mở rộng hợp tác với ASEAN.

Bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Quốc vương đã dành nhiều tình cảm, trực tiếp chỉ đạo thúc đẩy quan hệ song phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng cũng như việc tổ chức chuyến thăm lần này.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Kuwait dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại những dấu ấn hợp tác trong quan hệ hai nước thời gian qua, đó là phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, đó là Kuwait là nước ở khu vực vùng Vịnh hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, là sự hỗ trợ kịp thời 600.000 liều vaccine COVID-19 của Kuwait trong lúc Việt Nam khó khăn nhất.

Toàn cảnh buổi hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng gia.

Khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, mở ra giai đoạn hợp tác mới năng động, toàn diện và hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait (1976-2026), Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí định hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đề nghị Quốc vương Kuwait tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tương xứng với quy mô, yêu cầu mới, chú trọng đẩy mạnh và tạo đột phá, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 9 lĩnh vực trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.

Trong đó, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tích cực trao đổi đoàn cấp cao; đẩy mạnh trụ cột hợp tác về năng lượng, mở rộng hợp tác dầu khí; tạo đột phá trong quan hệ đầu tư; mong Quốc vương chỉ đạo Cơ quan đầu tư Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại; đề nghị Quốc vương ủng hộ sớm đàm phán, ký kết FTA Việt Nam-GCC; sớm đàm phán Hiệp định bảo đảm an ninh lương thực và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác phát triển các thiết bị quốc phòng lưỡng dụng, trong đó có thiết bị UAV, tham gia các triển lãm quốc phòng của nhau, hợp tác trong việc xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác an ninh mạng; đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, văn hoá, thể thao, giáo dục đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định với những tiềm năng và thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Kuwait tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung thúc đẩy hòa bình và tái thiết ở khu vực Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thắt chặt sự tin cậy chính trị và tăng cường phối hợp, tham vấn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah thăm Việt Nam. Quốc vương vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm thăm Việt Nam.