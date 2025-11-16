Thủ tướng và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria và Nam Phi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Việt An
16/11/2025, 11:38
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng của đất nước...
Sáng 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.
Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, trong đó có ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria.
Chuyến công tác nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung.
Cũng qua đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy và tạo động lực mới cho phát triển quan hệ song phương Việt Nam với ba nước, hướng tới tầm cao mới, nhất là thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
10:33, 12/11/2025
19:45, 05/11/2025
Tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản và Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi lãnh đạo của địa phương và doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm tại Việt Nam và tăng cường hợp tác phát triển nhân lực, khoa học công nghệ...
Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan để rà soát tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ...
Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Nhà Quốc hội, với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở đầu giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước...
Thường trực Chính phủ họp cho ý kiến về Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là hai dự án quy mô lớn, định hình không gian phát triển mới của Thủ đô, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát cơ chế và chuẩn bị các bước trình Bộ Chính trị...
Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức từ ngày 1 - 10/12/2025. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tổ chức từ ngày 2 - 3/2/2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức từ ngày 9 - 20/2/2026.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: