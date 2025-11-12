Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Việt An
12/11/2025, 10:33
Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên ký kết các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, thúc đẩy các tuyến bay nối tuyến thuận lợi hơn nữa giữa Việt Nam và các nước quốc đảo nam Thái Bình Dương...
Chiều ngày 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 11- 13/11/2025).
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Việt Nam đến các nhà Lãnh đạo cấp cao Solomon; hoan nghênh Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1996; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ là điểm khởi đầu tốt đẹp đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới, sôi động và thực chất hơn.
Nhắc lại những kết quả trao đổi tích cực đạt được trong cuộc gặp với Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele ngày 9/6 bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC-3) tại Nice - Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, thiết lập các cơ chế tham vấn giữa các Bộ, ngành liên quan và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Thủ tướng Solomon có kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác về thương mại, giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như nông nghiệp, hợp tác biển và nghề cá, năng lượng tái tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam sớm cử đoàn sang tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Solomon, nhất là việc đầu tư các cơ sở đánh bắt, chế biến tại chỗ và xuất khẩu thủy hải sản tại Solomon.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên ký kết các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, trước mắt là Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; thúc đẩy các tuyến bay nối tuyến thuận lợi hơn nữa giữa Việt Nam và các nước quốc đảo nam Thái Bình Dương.
Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Solomon đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka bày tỏ ấn tượng sâu sắc và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của Việt Nam dành cho cá nhân Bộ trưởng và đoàn ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam.
Cho biết Solomon coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka nhấn mạnh Việt Nam là một dân tộc kiên cường, đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất hiện nay. Hai nước Việt Nam và Solomon có nhiều điểm chung, có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong quá trình phát triển.
Đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về Khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Solomon nhân chuyến thăm lần này, coi đây là nền tảng quan trọng để hai nước phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiền năng, Bộ trưởng Agovaka đề nghị Việt Nam hỗ trợ Solomon trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật nghề cá, nông nghiệp; mong muốn nhập khẩu gạo, nguyên vật liệu từ Việt Nam; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư các dự án tiềm năng tại Solomon.
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao Solomon nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đồng thời cùng đóng góp vào hợp tác hiệu quả và thực chất giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) vì sự phát triển bền vững của khu vực.
08:25, 29/10/2025
08:26, 29/10/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành gần 91.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tại công điện số 213/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực...
Cần nghiên cứu bổ sung quy định cấm tiết lộ danh người tố cáo dưới mọi hình thức và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức để xảy ra việc lọt, lộ thông tin này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, coi đây là trụ cột của an sinh xã hội. Bộ Công an được giao vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, vi phạm pháp luật nếu có, hướng tới thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: