Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tuệ Mỹ
27/08/2025, 08:16
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành
công và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ Di sản Hồ Chí
Minh với các đầu sách mới: Dấu chân những người yêu nước, Chuyện ba người
lính.
Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh với bề dày hơn 35 năm, đến nay đã có
hơn 60 tựa sách và bản đồ, đầy đủ các phiên bản sách giấy - audiobook - ebook
dành cho bạn đọc tìm hiểu về cuộc đời - sự nghiệp của Bác Hồ và các cơ quan,
đơn vị trang bị cho thư viện hay Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Mới nhất, cuốn Dấu chân những người yêu nước của TS
Nguyễn Văn Khoan viết về những tên tuổi góp phần làm nên lịch sử, cùng "đồng
cam cộng khổ" với nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc do Chủ tịch
Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tác giả vốn quen thuộc với bạn đọc qua nhiều tựa sách
nghiên cứu và biên khảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Khắc sâu lời Bác",
"Phong cách Hồ Chí Minh" hay "Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông
năm 1931".
Ở công trình lần này, TS. Nguyễn Văn Khoan dành nhiều thời
gian gặp gỡ nhân chứng, sưu tầm tư liệu để viết về các bậc tiền bối cách mạng.
Những gương mặt quen thuộc như: Lê Hồng Sơn, Phùng Chí Kiên, Dương Bạch Mai...
được khắc họa cùng các nhân vật ít được biết đến hơn nhưng có đóng góp to lớn
trong lịch sử dân tộc.
Danh mục nhân vật trong sách khá đa dạng: Hoàng Trọng Mậu -
Tổng Tư lệnh Quang Phục quân; Hồ Học Lãm - người Đảng viên không mang thẻ Đảng;
Lý Phương Đức - nữ chiến sĩ giao thông; Nguyễn Sỹ Sách - người con ưu tú Xô Viết
Nghệ Tĩnh; Đỗ Ngọc Du - Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Hà Nội; hay những
trí thức yêu nước như Dương Bạch Mai, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng
Minh Giám...
Trong khi đó, tiểu thuyết Chuyện ba người lính của
tác giả Vũ Công Chiến bám theo cuộc đời quân ngũ của một tân binh từ ngày nhập
ngũ cho đến hết chiến tranh. Theo nhận định của PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, tác phẩm
khắc họa thế giới chiến trận khốc liệt nhưng cũng chan chứa tình đồng đội, sự
nương tựa lẫn nhau để tồn tại giữa ranh giới sống - chết.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc
khánh 2/9, lần đầu tiên, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản có tranh
minh họa màu cuốn Lịch sử nước ta được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát, tái hiện
lịch sử Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941 - khi Người
viết tập thơ này.
Tập thơ khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý
thức trách nhiệm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Hai câu mở đầu “Dân
ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đã trở thành bài
học yêu nước khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt.
Cùng với đó, cuốn Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8.1945) giới thiệu hoàn chỉnh chân dung 15
thành viên nội các nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn sơ khởi. Với quan
điểm, con người tạo nên sự sinh động cho các chi tiết lịch sử, trong cuốn sách
này, tác giả Kiều Mai Sơn đã khắc họa chân dung 15 vị Bộ trưởng giai đoạn đầu
tiên ấy.
Những truyện ký này không chỉ giúp độc giả hiểu thêm về cuộc đời các
nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong, mà còn về bối cảnh lịch sử, gia đình, xã hội
đã hun đúc nên những người con ưu tú của dân tộc.
Sống trong lòng kháng chiến là tập nhật ký đặc biệt của nhà
văn Nguyễn Huy Tưởng, ghi lại chân thực những năm tháng đầy gian khó nhưng giàu
lí tưởng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). Cuốn sách là tấm
gương phản chiếu tâm hồn một nhà văn đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ yêu nước,
giàu trăn trở, sống giữa thời đại sục sôi của dân tộc.
Sau 20 năm kể từ khi ra mắt độc giả, ấn phẩm Mãi mãi tuổi
hai mươi, những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã lay động hàng triệu
trái tim độc giả được NXB Kim Đồng trân trọng giới thiệu trong dịp kỷ niệm đặc
biệt này. Đây cũng là một trong những ấn phẩm đầu tiên thuộc Tủ sách Thanh Niên
của NXB Kim Đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công ty cổ phần Sách
điện tử Waka giới thiệu Tủ sách Thanh niên trên nền tảng đọc sách Waka. Tủ sách
tập hợp hàng trăm đầu sách, tư liệu miễn phí về lịch sử Việt Nam. Nội dung các
sách đa dạng, từ hồi ký, tiểu sử, bút ký chiến trường đến lịch sử địa phương, tất
cả đều được viết giản dị, dễ đọc, nhấn mạnh câu chuyện đời thường của những con
người làm nên lịch sử.
Không chỉ dừng lại ở sách miễn phí, các công ty và nền tảng
đọc như Waka còn nắm bắt nhu cầu, phối hợp cùng nhà sách lớn như FAHASA ra mắt
combo sách "Quà Độc lập". Combo này gồm cả sách in và tặng miễn phí
sách audio cùng chủ đề. Đây là hình thức vừa bảo đảm chất lượng nội dung, vừa
“bắt trend” nhằm tạo sự quan tâm, gắn kết độc giả trẻ với dịp lễ trọng đại.
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM
tung tập thơ Bé yêu Tổ quốc của tác giả Cao Mai Trang, do
Nhật Ánh Phạm minh họa. Tập thơ dày 56 trang gồm 50 bài thơ dẫn dắt người đọc
tham quan ba miền Bắc - Trung - Nam gắn bó ruột thịt tạo nên dáng hình chữ S trải
dài Việt Nam xinh đẹp.
Còn Nhà xuất bản Kim Đồng thì giới thiệu ấn phẩm Chung
một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam giúp độc giả tìm hiểu những nét
văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước
Việt Nam qua từng bản làng, món ăn, lễ hội; những bộ trang phục truyền thống,
những phong tục tập quán được gìn giữ; lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Đặc biệt nhất là cuốn Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập của
tác giả Kiều Mai Sơn. Cuốn sách công phu với nhiều tư liệu quý góp phần
tìm hiểu văn bản chính luận Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp các
độc giả trẻ hiểu sâu sắc thêm về một thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc Việt
Nam.
Từ ngày 28/8/2025 tới 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, TP Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).
Triển lãm sẽ bao gồm phân khu triển lãm giới thiệu về toàn ngành xuất bản (gồm khu trưng bày sách và tư liệu, khu vực điện tử), phân khu riêng của mảng xuất bản, mảng in, mảng phát hành; tham gia các hoạt động sự kiện tọa đàm, giới thiệu sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; giới thiệu, trao đổi về công nghệ xuất bản/in/phát hành trong xu thế chuyển đổi số…
