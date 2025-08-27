Thứ Tư, 27/08/2025

Tiêu & Dùng

Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tuệ Mỹ

27/08/2025, 08:16

Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…

Hàng loạt sách hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, những người lính Cụ Hồ... ra mắt dịp Quốc khánh 2/9.
Hàng loạt sách hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, những người lính Cụ Hồ... ra mắt dịp Quốc khánh 2/9.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ Di sản Hồ Chí Minh với các đầu sách mới: Dấu chân những người yêu nước, Chuyện ba người lính.

Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh với bề dày hơn 35 năm, đến nay đã có hơn 60 tựa sách và bản đồ, đầy đủ các phiên bản sách giấy - audiobook - ebook dành cho bạn đọc tìm hiểu về cuộc đời - sự nghiệp của Bác Hồ và các cơ quan, đơn vị trang bị cho thư viện hay Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Mới nhất, cuốn Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan viết về những tên tuổi góp phần làm nên lịch sử, cùng "đồng cam cộng khổ" với nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tác giả vốn quen thuộc với bạn đọc qua nhiều tựa sách nghiên cứu và biên khảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Khắc sâu lời Bác", "Phong cách Hồ Chí Minh" hay "Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931".

 Cuốn Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan viết về những tên tuổi góp phần làm nên lịch sử.
 Cuốn Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan viết về những tên tuổi góp phần làm nên lịch sử.

Ở công trình lần này, TS. Nguyễn Văn Khoan dành nhiều thời gian gặp gỡ nhân chứng, sưu tầm tư liệu để viết về các bậc tiền bối cách mạng. Những gương mặt quen thuộc như: Lê Hồng Sơn, Phùng Chí Kiên, Dương Bạch Mai... được khắc họa cùng các nhân vật ít được biết đến hơn nhưng có đóng góp to lớn trong lịch sử dân tộc.

Danh mục nhân vật trong sách khá đa dạng: Hoàng Trọng Mậu - Tổng Tư lệnh Quang Phục quân; Hồ Học Lãm - người Đảng viên không mang thẻ Đảng; Lý Phương Đức - nữ chiến sĩ giao thông; Nguyễn Sỹ Sách - người con ưu tú Xô Viết Nghệ Tĩnh; Đỗ Ngọc Du - Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Hà Nội; hay những trí thức yêu nước như Dương Bạch Mai, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám...

Trong khi đó, tiểu thuyết Chuyện ba người lính của tác giả Vũ Công Chiến bám theo cuộc đời quân ngũ của một tân binh từ ngày nhập ngũ cho đến hết chiến tranh. Theo nhận định của PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, tác phẩm khắc họa thế giới chiến trận khốc liệt nhưng cũng chan chứa tình đồng đội, sự nương tựa lẫn nhau để tồn tại giữa ranh giới sống - chết.

 Tiểu thuyết Chuyện ba người lính của tác giả Vũ Công Chiến.
 Tiểu thuyết Chuyện ba người lính của tác giả Vũ Công Chiến.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản có tranh minh họa màu cuốn Lịch sử nước ta được Bác Hồ viết theo thể thơ lục bát, tái hiện lịch sử Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời điểm năm 1941 - khi Người viết tập thơ này.

Tập thơ khơi gợi lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Hai câu mở đầu “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đã trở thành bài học yêu nước khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt.

Cùng với đó, cuốn Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8.1945) giới thiệu hoàn chỉnh chân dung 15 thành viên nội các nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn sơ khởi. Với quan điểm, con người tạo nên sự sinh động cho các chi tiết lịch sử, trong cuốn sách này, tác giả Kiều Mai Sơn đã khắc họa chân dung 15 vị Bộ trưởng giai đoạn đầu tiên ấy.

Những truyện ký này không chỉ giúp độc giả hiểu thêm về cuộc đời các nhà lãnh đạo cách mạng tiên phong, mà còn về bối cảnh lịch sử, gia đình, xã hội đã hun đúc nên những người con ưu tú của dân tộc.

Sống trong lòng kháng chiến là tập nhật ký đặc biệt của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, ghi lại chân thực những năm tháng đầy gian khó nhưng giàu lí tưởng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). Cuốn sách là tấm gương phản chiếu tâm hồn một nhà văn đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ yêu nước, giàu trăn trở, sống giữa thời đại sục sôi của dân tộc.

Sau 20 năm kể từ khi ra mắt độc giả, ấn phẩm Mãi mãi tuổi hai mươi, những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã lay động hàng triệu trái tim độc giả được NXB Kim Đồng trân trọng giới thiệu trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Đây cũng là một trong những ấn phẩm đầu tiên thuộc Tủ sách Thanh Niên của NXB Kim Đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công ty cổ phần Sách điện tử Waka giới thiệu Tủ sách Thanh niên trên nền tảng đọc sách Waka. Tủ sách tập hợp hàng trăm đầu sách, tư liệu miễn phí về lịch sử Việt Nam. Nội dung các sách đa dạng, từ hồi ký, tiểu sử, bút ký chiến trường đến lịch sử địa phương, tất cả đều được viết giản dị, dễ đọc, nhấn mạnh câu chuyện đời thường của những con người làm nên lịch sử.

  Combo sách
  Combo sách "Quà Độc lập"  của Waka.

Không chỉ dừng lại ở sách miễn phí, các công ty và nền tảng đọc như Waka còn nắm bắt nhu cầu, phối hợp cùng nhà sách lớn như FAHASA ra mắt combo sách "Quà Độc lập". Combo này gồm cả sách in và tặng miễn phí sách audio cùng chủ đề. Đây là hình thức vừa bảo đảm chất lượng nội dung, vừa “bắt trend” nhằm tạo sự quan tâm, gắn kết độc giả trẻ với dịp lễ trọng đại.

Dành cho lứa tuổi thiếu nhi, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM tung tập thơ Bé yêu Tổ quốc của tác giả Cao Mai Trang, do Nhật Ánh Phạm minh họa. Tập thơ dày 56 trang gồm 50 bài thơ dẫn dắt người đọc tham quan ba miền Bắc - Trung - Nam gắn bó ruột thịt tạo nên dáng hình chữ S trải dài Việt Nam xinh đẹp. 

Còn Nhà xuất bản Kim Đồng thì giới thiệu ấn phẩm Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam giúp độc giả tìm hiểu những nét văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam qua từng bản làng, món ăn, lễ hội; những bộ trang phục truyền thống, những phong tục tập quán được gìn giữ; lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt nhất là cuốn Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập của tác giả Kiều Mai Sơn. Cuốn sách công phu với nhiều tư liệu quý góp phần tìm hiểu văn bản chính luận Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp các độc giả trẻ hiểu sâu sắc thêm về một thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Từ ngày 28/8/2025 tới 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, TP Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Triển lãm sẽ bao gồm phân khu triển lãm giới thiệu về toàn ngành xuất bản (gồm khu trưng bày sách và tư liệu, khu vực điện tử), phân khu riêng của mảng xuất bản, mảng in, mảng phát hành; tham gia các hoạt động sự kiện tọa đàm, giới thiệu sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; giới thiệu, trao đổi về công nghệ xuất bản/in/phát hành trong xu thế chuyển đổi số…

Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính

Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính

Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…

Hè 2025: mùa của những Micro-trend

Hè 2025: mùa của những Micro-trend

Mùa hè này, mọi người tiêu dùng có vẻ như đều bị bội thực bởi những “micro-trend” - xu hướng xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất nhanh chóng…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

