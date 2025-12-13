Trung Quốc tính đầu tư thêm 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip

Gói đầu tư hàng chục tỷ USD đang được cân nhắc chính là tín hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm tự chủ hoàn toàn công nghệ bán dẫn của Trung Quốc...

Chính phủ Trung Quốc đang xem xét thông qua gói đầu tư bổ sung có thể lên tới 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn, theo Bloomberg.

Nguồn vốn đầu tư này được cho là nhằm tăng tốc hoạt động thiết kế chip, mở rộng năng lực chế tạo và rút ngắn khoảng cách của các nhà sản xuất chip Trung quốc với các thị trường hàng đầu thế giới. Kế hoạch này đang được xem xét ngay cả khi Mỹ mới đây đã nới lại hạn chế xuất khẩu GPU H200 của Nvidia cho thị trường Trung Quốc.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Trung Quốc đã công bố nhiều chính sách quy mô lớn nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip nội địa, giảm phụ thuộc vào nguồn cung Mỹ và ứng phó tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu. Chẳng hạn như chương trình khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước hay siết chặt sử dụng phần cứng quốc tế trong sản xuất chip.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng buôn lậu các dòng chip tiên tiến vẫn diễn ra phổ biến tại Trung Quốc và trình độ thiết kế và sản xuất chip của nước này vẫn bị đánh giá là đi sau nhiều thế hệ so với Nvidia và AMD.

Dẫu vậy, nếu Chính phủ Trung Quốc thông qua khoản đầu tư hàng chục tỷ USD chắc chắn sẽ tiếp thêm đáng kể sức mạnh cho ngành công nghiệp bán dẫn của nước này.

Gói hỗ trợ thấp nhất được đề xuất là 28 tỷ USD, nhưng kịch bản cao nhất lên đến 70 tỷ USD. Con số này vượt xa tổng mức đầu tư của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua Đạo luật CHIPS. Điều đó đồng nghĩa, nếu Trung Quốc thực sự rót 70 tỷ USD vào ngành bán dẫn, đây sẽ là khoản đầu tư công lớn nhất từng dành cho lĩnh vực này trên phạm vi toàn cầu

Bloomberg cho biết Bắc Kinh vẫn đang hoàn thiện danh sách doanh nghiệp sẽ được nhận vốn hỗ trợ cũng như cách thức phân bổ nguồn lực.

Định hướng của Trung Quốc là coi bán dẫn là lĩnh vực “mệnh lệnh chiến lược”, nhằm giảm rủi ro an ninh công nghệ và phá vỡ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài trong những công đoạn sản xuất silicon tiên tiến.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tung ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành chip như: trợ giá điện cho các nhà máy sử dụng silicon nội địa, yêu cầu các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu phải sử dụng tối thiểu 50% chip sản xuất trong nước cho các tác vụ AI ở giai đoạn suy luận.

Tuy nhiên, khi chuyển sang đào tạo mô hình AI quy mô lớn, năng lực chip nội địa của Trung Quốc vẫn chưa thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ. Chẳng hạn như DeepSeek từng thử nghiệm chip Huawei Ascend cho huấn luyện và suy luận mô hình, nhưng sau đó, doanh nghiệp này vẫn quay lại sử dụng phần cứng Nvidia vì hiệu năng của chip nội địa chưa đủ đáp ứng yêu cầu của mô hình.

Dù vậy, Trung Quốc cũng đã ghi nhận một số bước tiến đáng kể. Một số doanh nghiệp nước này cho biết họ đang nghiên cứu các kỹ thuật đóng gói và lắp ráp tiên tiến để nâng cao hiệu năng trên các tiến trình cũ hơn.