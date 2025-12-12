Việt quất Australia – bưởi Việt Nam: Dấu mốc mới trong thương mại nông sản hai chiều

Việt quất Australia chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam trong khi trước đó bưởi Việt Nam đã đặt chân vào thị trường Australia, đánh dấu bước tiến mới trong dòng chảy thương mại về trao đổi nông sản giữa hai quốc gia...

Ngày 10/12, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện chào đón trái việt quất Australia chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam đã diễn ra, tiếp nối hoạt động ra mắt trước đó tại Hà Nội.

Sự kiện do Cơ quan thương mại và đầu tư của Chính phủ Australia (Austrade) thay mặt cho đại diện Hiệp hội Berries Australia tổ chức, nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, đồng thời khẳng định đà phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sở hữu điều kiện khí hậu đa dạng, kỹ thuật canh tác tiên tiến và chiến lược đầu tư vào giống cây trồng cao cấp, ngành việt quất Australia đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua và hiện có khả năng cung ứng gần như quanh năm.

Tại sự kiện, các nhà vườn và doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Australia giới thiệu tiêu chuẩn sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng cùng các công nghệ hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống phân loại tự động thế hệ mới giúp bảo đảm mỗi trái việt quất đạt độ đồng đều, an toàn và chất lượng cao cấp.

Phát biểu tại chương trình, bà Emma McDonald, Tham tán thương mại và đầu tư cấp cao của Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường năng động và giàu tiềm năng nhất đối với các sản phẩm nông sản tươi cao cấp của Australia. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến thực phẩm chất lượng cao và giàu dinh dưỡng”.

Trước khi việt quất Australia được cấp phép nhập khẩu, thị trường Việt Nam chủ yếu tiêu thụ việt quất từ Mỹ và New Zealand. Nhờ những điều kiện sinh thái lý tưởng này, nhiều giống việt quất Australia được đánh giá cao trên thị trường quốc tế bởi kết cấu chắc, vị ngọt tự nhiên, giá trị dinh dưỡng vượt trội và đạt kích thước ấn tượng, thậm chí lên tới 3,9 cm.

Đặc biệt nhờ vị trí địa lý gần châu Á, trái việt quất có thể đến tay người tiêu dùng Việt Nam chỉ trong 24 giờ sau thu hoạch, giữ trọn độ tươi và hương vị. Không chỉ dùng trực tiếp, việt quất còn là nguyên liệu phổ biến trong bánh, sinh tố và các món tráng miệng, với hàm lượng chất chống oxy hóa cao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Lô việt quất thử nghiệm đầu tiên được đưa tới Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Austrade

Ông John Glason, đại diện công ty liên doanh Driscoll Australia, cho biết doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội phát triển nông sản việt quất tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Thuộc tập đoàn Costa, Driscoll Australia là doanh nghiệp trồng việt quất lớn nhất Australia và cũng sở hữu những thương hiệu cam quýt quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như Vytal và 2PH. Đơn vị này đồng thời sở hữu giống việt quất lớn nhất thế giới – Turner.

Chiến lược của Driscoll là cung cấp việt quất 52 tuần trong năm, và tại thị trường Việt Nam, mục tiêu là duy trì nguồn cung việt quất Australia quanh năm. Tại Australia, mức độ thâm nhập thị trường của quả việt quất đạt khoảng 65% , và nếu mức độ này được tái hiện tại Việt Nam, Driscoll kỳ vọng có thêm khoảng 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng.

Sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh cũng thể hiện sự tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Vào tháng 10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Australia công bố việc hai nước mở cửa thị trường cho hai loại trái cây là bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Australia và việt quất Australia xuất khẩu sang Việt Nam.

Đây là dấu mốc cho thấy sự “song hành” trong trao đổi thương mại nông sản, đồng thời củng cố thêm nền tảng hợp tác kỹ thuật, đối thoại chính sách và tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thị trường của các loại trái cây tiềm năng khác.

Đến nay, bưởi là loại quả thứ 6 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Australia, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo. Ngược lại, việt quất trở thành loại quả thứ 7 của Australia được nhập khẩu vào Việt Nam, nối tiếp các mặt hàng nho, cam, quýt, anh đào, đào và xuân đào.