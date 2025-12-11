Động thái mới của Kering trước "cơn sốt vàng nội địa Trung Quốc"

Kering Ventures, một nhánh đầu tư của Tập đoàn Kering, mới đây đã mua một phần cổ phần thiểu số tại thương hiệu trang sức Trung Quốc Borland, theo thông cáo mà công ty công bố đầu tháng này.

Borland là thương hiệu trang sức có trụ sở tại Hàng Châu, chuyên về trang sức chế tác bằng vàng 24K. Sản phẩm của Borland ứng dụng kỹ thuật kim hoàn truyền thống của hoàng gia Trung Quốc, còn được gọi là “filigree” (kim xảo).

Thương hiệu cho biết rằng tuần vừa qua, công ty đã huy động được hơn 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD) từ các nhà đầu tư, bao gồm Kering Ventures và Shunwei Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Trung Quốc do tỷ phú Lôi Quân, Chủ tịch Xiaomi Corp., đồng sáng lập.

Khoản đầu tư của Kering vào Borland diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng trẻ ngày càng chi nhiều hơn cho dòng sản phẩm trang sức bằng vàng. Những năm gần đây, vàng đã trở thành phân khúc trang sức tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc, khi giới trẻ mua vàng không chỉ để làm đẹp mà còn để thể hiện bản sắc và cá tính.

“Một người trẻ mua trang sức vàng có thể là vì yêu thích thiết kế, nhưng họ cũng xem món đồ đó như một cách xoa dịu lo âu về tương lai bất định,” bà Tôn Duệ, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nhận định. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ, biểu tượng văn hóa và cảm giác an tâm như một loại tài sản đã đưa vàng nhiều Karat trở thành dòng sản phẩm xa xỉ được ưa chuộng trong đời sống thường ngày.

Kering cho biết khoản đầu tư vào Borland thông qua Kering Ventures giúp tập đoàn “tham gia vào sự phát triển của một thương hiệu đang tăng trưởng mạnh trong phân khúc trang sức vàng 24K vốn đang bùng nổ”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh “hiệu ứng vàng Laopu” ngày càng lan rộng, tái định hình thị trường hàng xa xỉ bền vững (hard luxury) tại Trung Quốc trong suốt năm qua.

Laopu - một thương hiệu vàng 24K khác của Trung Quốc, thành lập năm 2009 - đã đạt doanh thu hơn 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025 và chứng kiến cổ phiếu tăng tới 2.300% kể từ khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vào tháng 6/2024.

Việc Kering sớm rót vốn vào Borland cho thấy các thương hiệu vàng Trung Quốc không còn đứng ngoài cuộc chơi, mà đang tái định nghĩa nơi giá trị xa xỉ được tạo ra. Sự bùng nổ của trang sức vàng cao cấp tại Trung Quốc được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự trỗi dậy bất ngờ của thương hiệu vàng Laopu — một hiện tượng trái ngược hoàn toàn với mức sụt giảm của nhiều thương hiệu xa xỉ phương Tây tại thị trường này. Doanh thu của Laopu trong nửa đầu năm 2025 tăng hơn 250% so với cùng kỳ, đạt 12,4 tỷ nhân dân tệ, sau mức tăng trưởng 168% của năm trước đó.

“Laopu đã chứng minh rằng phân khúc tưởng như ngách này vẫn có thể liên tục bứt phá. Giá vàng tăng cũng góp phần thổi bùng sức nóng cho thị trường,” ông Richard Lin, chuyên gia phân tích tiêu dùng tại SPDB International Holdings Ltd, nhận định. “Sự hào hứng đầu tư và gọi vốn vào phân khúc vàng thủ công di sản phản ánh niềm tin rõ rệt vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực này.”

“Trang sức vàng di sản” (heritage gold jewelry) là những món vàng gắn liền với văn hoá Trung Quốc và các kỹ thuật kim hoàn truyền thống như kỹ nghệ filigree (kim hoàn sợi). Với hệ thống cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại hàng đầu, tập khách hàng của các thương hiệu vàng nội địa như Laopu và Borland đang ngày càng tạo sức ép cạnh tranh lên các tên tuổi lâu đời như Hermès International SCA hay Cartier thuộc tập đoàn Richemont.

Borland cho biết họ sẽ sử dụng khoản đầu tư mới để mở rộng mạng lưới phân phối và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Thương vụ này cũng phù hợp với chiến lược “tái thiết lập tại Trung Quốc” của Kering.

Tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) tháng trước, tập đoàn đã công bố liên minh chiến lược với Tuần lễ Thời trang Thượng Hải nhằm hỗ trợ các nhà thiết kế nội địa — một bước dịch chuyển cho thấy sự ưu tiên mới: từ khai thác thị trường sang tham gia vào văn hoá bản địa.

Dưới thời tân CEO Luca de Meo, Kering đang nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng tại Trung Quốc, và khoản đầu tư vào Borland giúp tập đoàn củng cố mối liên kết với nền kinh tế văn hoá của quốc gia này trong thời điểm then chốt.