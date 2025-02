Lễ hội Đường sách Tết nhận doanh thu kỷ lục

Theo thống kê của ban tổ chức, ước tính có hơn 1 triệu lượt người đến tham quan, mua sách tại Lễ hội Đường sách Tết xuyên suốt 7 ngày tổ chức, tăng 13,6% so với năm ngoái. Hơn 5.686 tựa sách, tương đương 81.238 quyển đã được bán ra, tăng 6,67% so với năm 2024 là 5.080 tựa. Doanh thu tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 ước tính đạt 10,4 tỷ đồng, trung bình doanh thu hàng ngày đạt 1,48 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024.

Năm nay, Lễ hội Đường sách Tết thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn bạn đọc. Đi dọc Đường sách Tết, du khách không khó để bắt gặp những khu vực trưng bày sách hay với đa dạng thể loại về lịch sử, ký ức hay tương lai của thế giới, phát triển kinh tế sau đại dịch; các tựa sách về doanh nhân, khởi nghiệp; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số; khoa học, vũ trụ... Ngoài ra còn có gian hàng sách thiếu nhi, khu vực trưng bày sách nói, sách điện tử; sách cho người khiếm thị...

Đặc biệt, sách thiếu nhi không những được dành nhiều vị trí trang trọng tại lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ, mà còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới, khẳng định sự ưu tiên đầu tư cho thị trường sách thiếu nhi. Điển hình, Skids ra mắt bộ sách song ngữ “Hà Nội - Sài Gòn du ký” kết hợp yếu tố lịch sử và văn hóa, giúp thiếu nhi khám phá vẻ đẹp của hai đại đô thị Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời giúp trẻ em rèn luyện ngoại ngữ một cách nhẹ nhàng.

Bằng việc phát hành song ngữ, những cuốn sách thiếu nhi như vậy còn tăng cơ hội tiếp cận sâu sắc hơn đến những độc giả là người nước ngoài, các gia đình và các em bé ngoại quốc, để văn hóa truyền thống của Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn, tiến đến điểm chạm quốc tế nhiều hơn. Đây cũng là động lực để góp phần đưa ngành xuất bản Việt Nam vượt ra khỏi đường biên, bắt đầu từ ngôn ngữ.

Nhận dịp này, nhà xuất bản Tổng hợp TP,HCM cũng đã cho ra mắt những tựa sách mới như: Tết chốn vàng son (Lê Tiên Long), Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa Tống sử, Nguyên sử, Tân Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo (In lần thứ ba có bổ sung và sửa chữa) (Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu); Việt Nam sử luận - góc nhìn đa chiều (Trịnh Vĩnh Thường - Nguyễn Phúc An dịch và khảo chú); Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt (Trần Viết Ngạc); Kim cổ cách ngôn (Lương Văn Can); Huế và triều Nguyễn, theo dấu thời gian (Đỗ Minh Điền)…

Ngoài các ấn phẩm sách in, năm nay, bạn đọc còn được trải nghiệm nghe sách nói miễn phí với những đầu sách thú vị, ý nghĩa qua ứng dụng sách nói Voiz FM. Theo đó, trong 1 tuần, bạn đọc sẽ được nghe các ấn phẩm, chủ đề như: Bác Hồ & các danh nhân lịch sử; Kỹ năng Chuyển đổi số; Tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh - Đại sứ văn hoá đọc; Văn chương kinh điển thế giới; Văn học Việt Nam vượt thời gian; Văn hoá - Lịch sử - Triết học; Sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Việc ra đời của sách nói giúp lan truyền văn hóa đọc, giúp việc đọc của mọi người trở nên dễ dàng, thuận tiện, tiếp cận nhanh chóng hơn rất nhiều. Để sách nói đến gần với mọi người hơn, những chủ đề đã được chọn lọc phù hợp với xu thế của thời đại, ví dụ như về công nghệ, AI,… Trong những ngày diễn ra Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025, ứng dụng sách nói của Bookas ghi nhận hơn 20.000 lượt truy cập – minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc với sách điện tử nói chung và sách nói của Bookas nói riêng.

Ngoài những con số tích cực từ doanh thu, lượt người tham quan, ban tổ chức cũng đặc biệt nhấn mạnh về 175 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm diễn ra xuyên suốt lễ hội. Con số này tăng hơn 63,8% chương trình so với năm 2024. Trong đó điểm nhấn là chuỗi chương trình, giao lưu của đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đoạt giải thưởng Sách quốc gia 2024 với 12 chương trình, tăng gần 4 lần so với năm ngoái.

Ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết: "Những chủ đề ví dụ như những hoạt động của các đại sứ văn hóa đọc hoặc các chương trình lì xì sách Tết, đã mang lại sức sống và điều đặc biệt cho Lễ hội Đường sách Tết năm nay".

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của Lễ hội Đường sách Tết năm nay, thiết kế của toàn tuyến Lê Lợi được lấy ý tưởng từ hình ảnh tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được xem là một dấu ấn lịch sử về sự phát triển của TP.HCM; triển lãm, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, xuất bản phẩm về những sự kiện lịch sử của đất nước nói chung và Thành phố nói riêng; triển lãm các bìa báo xuân và quá trình hình thành và phát triển nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, số lượng lớn sách sách quý, sách hiếm, sách có giá trị được trưng bày, giới thiệu đến công chúng tại nhà triển lãm công nghệ ánh sáng, trong đó có những quyển sách độc bản, được in trên những chất liệu giấy độc đáo… mang đến những giá trị tinh thần to lớn.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm của Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM. Qua hơn một thập kỷ khai xuân năm mới cùng thành phố, lễ hội đã ngày một phát triển, mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và thu hút sự quan tâm của người dân. Năm 2011, Đường sách Tết lần đầu được tổ chức tại đoạn đường Mạc Thị Bưởi (nối Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, quận 1). Từ năm 2023, lễ hội đã được tổ chức tại đường Lê Lợi, một trong những trục đường chính tại trung tâm thành phố, sánh ngang với Đường hoa Nguyễn Huệ. Hoạt động này đã góp phần vun đắp tình yêu sách, xây dựng văn hóa đọc ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân TP.HCM.