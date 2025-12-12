LocknLock và Điện Máy Xanh khởi động đại tiệc ưu đãi cuối năm

Đón mùa lễ hội, LocknLock phối hợp cùng Điện Máy Xanh chính thức khởi động chương trình ưu đãi lớn nhất tháng 12 mang tên "Đại tiệc cuối năm - Rộn ràng deal chất”, mang đến không khí mua sắm tưng bừng cùng loạt sản phẩm chính hãng giá tốt, quà tặng hấp dẫn và deal độc quyền.

MUA SẮM AN TÂM, TRẢI NGHIỆM CHUẨN HÀN QUỐC

Kể từ khi ra mắt, gian hàng chính hãng LocknLock trên website Điện Máy Xanh đã nhanh chóng trở thành “điểm hẹn mua sắm” của những khách hàng đề cao sự tiện nghi, thẩm mỹ và chất lượng. Tại không gian trực tuyến này, người dùng có thể thoải mái khám phá hệ sinh thái sản phẩm LocknLock vô cùng phong phú: Từ điện gia dụng nhà bếp như nồi cơm điện, bình đun siêu tốc, máy xay… đến dụng cụ nấu nướng, hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt và nhiều sản phẩm tiện ích khác phục vụ cuộc sống hiện đại.

Mua sắm trên gian hàng LocknLock đồng nghĩa với việc sở hữu sản phẩm chính hãng - thông tin minh bạch – dịch vụ chăm sóc tận tâm. Sự hợp lực giữa LocknLock - thương hiệu gia dụng Hàn Quốc với hơn 40 năm tiên phong sáng tạo - và Điện Máy Xanh - nhà bán lẻ điện máy dẫn đầu thị trường Việt Nam - mang đến trải nghiệm tiêu dùng tiện lợi, đáng tin cậy và đầy cảm hứng, đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm.

THÁNG 12 TƯNG BỪNG ƯU ĐÃI

Tháng 12 mở màn rực rỡ bằng chương trình ưu đãi dành cho dòng vali du lịch LocknLock, mang đến lựa chọn sắm sửa lý tưởng cho mùa lễ hội với mức giảm lên đến 55% cho nhiều mẫu vali 20–24 inch. Đây là sự kiện khởi động đầy sôi động với loạt ưu đãi giá trị cùng quà tặng tiện ích như máy xay sinh tố Mini Blender 280ml, giúp khách hàng vừa chuẩn bị hành trang du lịch cuối năm vừa tận hưởng niềm vui săn sale với nhiều lựa chọn thiết thực, phong cách chuẩn Hàn.

Tiếp nối bầu không khí lễ hội, giai đoạn “Giữa Tháng, Vạn Deal – Ngập Tràn Ưu Đãi” (từ 14/12 đến 18/12) mang đến các gia đình loạt ưu đãi “sale shock” tập trung vào nhóm Sản phẩm Mẹ & Bé và Nồi cơm điện cao cấp, giúp người tiêu dùng dễ dàng sắm sửa cho những bữa ăn ấm cúng và sinh hoạt tiện nghi cuối năm.

Song song đó, các thiết bị làm đẹp – tạo kiểu tóc như lược điện tạo kiểu, máy duỗi tóc không dây, máy tạo kiểu đa năng và máy sấy gập gọn cũng được áp dụng mức giảm sâu từ 30% đến 40%, đi kèm quà tặng 0 đồng là máy vắt cam trị giá 485.000 đồng.

Sự kết hợp ưu đãi này mang đến lựa chọn mua sắm thiết thực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc gia đình lẫn chăm sóc cá nhân, giúp người tiêu dùng dễ dàng chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm với mức chi phí tối ưu.

Khép lại 2025 là sự kiện “Giáng sinh sang xịn – Deal hời giá xinh” (từ 22/12 đến 25/12). Đỉnh cao mùa sale này quy tụ các cơ hội vàng để săn đồ công nghệ nổi bật như thiết bị tạo kiểu tóc thời thượng và máy hút bụi thông minh, đi kèm quà tặng 0Đ giá trị. Đây là thời điểm lý tưởng để khách hàng chốt đơn những món quà Giáng Sinh tinh tế, đồng thời trang bị các sản phẩm hiện đại, tiện ích, hoàn thiện không gian sống và phong cách cá nhân đón chào năm mới.

Bên cạnh ba đợt ưu đãi theo tuần, LocknLock còn giới thiệu ưu đãi nổi bật xuyên tháng dành cho dòng Máy hút bụi không dây ENV356GRY cao cấp. Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng khi mua sản phẩm sẽ nhận ngay vali thời trang EJM433WHT với giá chỉ 0 đồng. Sự kết hợp này mang đến lựa chọn mua sắm tối ưu, vừa nâng cấp không gian sống đón Tết, vừa bổ sung phụ kiện du lịch tiện dụng cho những chuyến đi cuối năm.

Không đơn thuần là một đợt giảm giá, loạt chương trình tháng 12 của LocknLock và Điện Máy Xanh mang concept “Sống sang xịn”, hướng đến việc khuyến khích người tiêu dùng tận hưởng một mùa lễ hội cuối năm trọn vẹn. Bằng cách mang những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và thẩm mỹ đến gần hơn với mọi gia đình thông qua mức giá hấp dẫn, LocknLock mong muốn đồng hành cùng người Việt chăm chút từ bữa ăn gia đình, không gian sống, đến việc chăm sóc bản thân, sẵn sàng đón một mùa Giáng Sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Người tiêu dùng quan tâm có thể truy cập ngay gian hàng chính hãng LocknLock trên Website Điện Máy Xanh theo đường link: https://bit.ly/LNL-DMX để khám phá toàn bộ ưu đãi và săn những deal hời độc quyền.

