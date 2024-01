Nhiều đường bay Tết "cháy" vé, có chặng bán vé vượt số ghế cung ứng

"Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24,2 nghìn chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và 27% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9,6 nghìn chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với lịch bay quốc tế bình thường đang khai thác".

Cục Hàng không Việt Nam.