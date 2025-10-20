Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Nhiều hợp tác xã tại Thái Nguyên xốc lại sản xuất sau bão lũ lịch sử

Hải Yến

20/10/2025, 19:45

Nhà xưởng, kho hàng, hệ thống máy móc bị hư hỏng, hàng hóa ngập nước là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp, hộ tiểu thương, hợp tác xã tại Thái Nguyên sau đợt bão lũ vừa qua. Đặc biệt, các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản và chăn nuôi tập trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất...

Lực lượng dân quân hỗ trợ các hợp tác xã vệ sinh chuồng trại sau bão, lũ
Lực lượng dân quân hỗ trợ các hợp tác xã vệ sinh chuồng trại sau bão, lũ

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, toàn tỉnh có khoảng 13.598 ha cây trồng, thủy sản bị ngập úng và hư hỏng; 1.042.793 con vật nuôi bị chết, cuốn trôi.

Không chỉ nông hộ riêng lẻ chịu thiệt hại, nhiều hợp tác xã cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi nhà xưởng, kho hàng, hệ thống máy móc bị hư hỏng, hàng hóa ngập nước. Đặc biệt, các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản và chăn nuôi tập trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Thiên Phúc cho biết, sau 5 năm phát triển, hợp tác xã của chị đã gây dựng được hơn 30ha vùng nguyên liệu với nhiều loại dược liệu như sâm Bố Chính, sâm Ba Kích.

Trong đó, sâm Bố Chính chiếm 3ha, và cho thu hoạch ổn định, sản lượng mỗi năm lên tới 2 tấn sâm tươi. Ngoài ra, hợp tác xã của chị còn kết hợp nuôi gà đen H’Mông và nuôi ốc nhồi, mỗi vụ chị thu hoạch khoảng 7 tấn ốc và hơn 6 tấn gà đen H’Mông.

Hợp tác xã Thiên Phúc đang phát triển ổn định và đúng hướng thì đợt bão lũ vừa qua đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Sau mưa lớn, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi toàn bộ 7 tấn ốc thương phẩm và gây thiệt hại nặng cho trại gà mông đẻ hơn 3.000 con.

“Chúng tôi đã chuẩn bị phương án phòng chống từ sớm, nhưng nước lên nhanh quá, không kịp trở tay. Tổng thiệt hại ước tính từ 800 đến 900 triệu đồng. Ngay khi nước rút, Hợp tác xã đã huy động toàn bộ nhân lực dọn dẹp, khử trùng chuồng trại, khôi phục lại khu sản xuất để sớm tái đàn”.

Hợp tác xã Thiên Phúc cho biết nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và các đối tác liên kết. Một số sản phẩm dược liệu còn lại đã được tiêu thụ khẩn cấp để tạo dòng tiền duy trì hoạt động, giúp hợp tác xã tiếp tục cầm cự và khởi động lại sản xuất.

Cũng tại địa bàn xã Đồng Hỷ, Hợp tác xã Miến Việt Cường, đơn vị sản xuất miến dong nổi tiếng của Thái Nguyên được xem là một trong những hợp tác xã chịu thiệt hại nặng nhất.

Toàn bộ nguyên liệu và thành phẩm bị ngập nước, máy móc hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lên tới 14 tỷ đồng. Nhiều đơn hàng phục vụ thị trường cuối năm bị đình trệ, nhân lực thiếu hụt do một số hộ thành viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ.

Đại diện Hợp tác xã Miến Việt Cường cho biết: “Chúng tôi gần như rơi vào tình trạng đình trệ hoàn toàn. Một số khách hàng buộc phải hủy đơn vì tiến độ giao hàng bị gián đoạn. Hiện hợp tác xã đang rất cần được hỗ trợ về vốn, giãn nợ và tiếp cận các nguồn vay ưu đãi để khôi phục lại sản xuất. Hiện, hợp tác xã đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời xây dựng kế hoạch khôi phục từng phần, ưu tiên các công đoạn sản xuất chủ lực".

Kho hàng của Hợp tác xã Miến Việt Cường bị thiệt hại nặng nề do bão lũ
Kho hàng của Hợp tác xã Miến Việt Cường bị thiệt hại nặng nề do bão lũ

Trước những thiệt hại nghiêm trọng của các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương cử các đoàn công tác đến khảo sát, nắm tình hình thực tế tại nhiều địa bàn bị ảnh hưởng nặng, kịp thời hướng dẫn hợp tác xã khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn sản xuất.

Đơn vị cũng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, trong đó tập trung vào chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ khôi phục nhà xưởng, máy móc, phương tiện sản xuất và tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã.

