Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...

Theo báo cáo do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) kèm theo lốc, lốc xoáy bất thường và hoàn lưu bão gây lũ lụt trên sông Hoàng Long, sông Đáy, nhiều khu vực trong tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề.

Thiên tai đã gây khiến 9 người chết, 50 người bị thương do lốc xoáy, hơn 3.150 ha lúa mùa bị ngập úng, nghiêng đổ; 200 ha ao nuôi thủy sản bị tràn bờ, nhiều diện tích nuôi trồng ở vùng trũng thấp mất trắng.

Ngoài ra, 64 cơ sở nuôi cá với 758 lồng bè bị ảnh hưởng do nước ngập nhà kho, cầu bến, gây thiệt hại lớn cho người dân nuôi trồng thủy sản.

Trong nông nghiệp, bão số 10 khiến hơn 3.150ha lúa mùa tại Ninh Bình bị ngập úng, nghiêng đổ

Khoảng 102ha ruộng muối tại 4 xã ven biển gồm Giao Bình (62ha), Rạng Đông (6ha), Hải Tiến (14ha) và Hải Quang (20ha) bị ngập nặng, khiến sản lượng muối gần như mất trắng, hàng nghìn con gia cầm bị chết; khoảng 200–300 cây keo trong rừng phòng hộ xã Phú Long bị gãy đổ.

Trạm bơm xóm Nội (phường Đông Hoa Lư) bị đổ sập; nhiều công trình thủy lợi và hạ tầng nông thôn khác bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, mưa lớn còn gây ra sạt lở đất tại thôn 1, xã Phú Long với diện tích khoảng 10m2. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và tổ chức khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước những thiệt hại trên, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương tổng kinh phí 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Theo dự toán, địa phương đề nghị hỗ trợ thiệt hại về người là 520 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở 63,5 tỷ đồng; riêng lĩnh vực thủy lợi, đê điều đề nghị 400 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm bị hư hại.

Đối với nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ dự kiến 331,5 tỷ đồng, trong đó: trồng trọt 45 tỷ đồng, thủy sản 285 tỷ đồng và chăn nuôi 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác ước tính cần hỗ trợ 404,48 tỷ đồng.

Cùng với đó, để phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão những năm tới, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, cho phép tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê biển trọng yếu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025–2029.

Các tuyến đê được đề xuất đầu tư nằm tại các xã Hải Tiến, Hải Hòa, Hải Thịnh, Hải Quang và Giao Bình – khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, gió bão và nước dâng.

Trong đợt bão số 10 vừa qua, một số vị trí trên tuyến đê biển này đã bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn km25+570 tuyến đê Hải Thịnh III dài khoảng 75m và khu vực kè Cổ Vạy tuyến đê Giao Thủy.