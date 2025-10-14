Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Nguyễn Thuấn
14/10/2025, 21:58
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...
Theo báo cáo do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) kèm theo lốc, lốc xoáy bất thường và hoàn lưu bão gây lũ lụt trên sông Hoàng Long, sông Đáy, nhiều khu vực trong tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề.
Thiên tai đã gây khiến 9 người chết, 50 người bị thương do lốc xoáy, hơn 3.150 ha lúa mùa bị ngập úng, nghiêng đổ; 200 ha ao nuôi thủy sản bị tràn bờ, nhiều diện tích nuôi trồng ở vùng trũng thấp mất trắng.
Ngoài ra, 64 cơ sở nuôi cá với 758 lồng bè bị ảnh hưởng do nước ngập nhà kho, cầu bến, gây thiệt hại lớn cho người dân nuôi trồng thủy sản.
Khoảng 102ha ruộng muối tại 4 xã ven biển gồm Giao Bình (62ha), Rạng Đông (6ha), Hải Tiến (14ha) và Hải Quang (20ha) bị ngập nặng, khiến sản lượng muối gần như mất trắng, hàng nghìn con gia cầm bị chết; khoảng 200–300 cây keo trong rừng phòng hộ xã Phú Long bị gãy đổ.
Trạm bơm xóm Nội (phường Đông Hoa Lư) bị đổ sập; nhiều công trình thủy lợi và hạ tầng nông thôn khác bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Bên cạnh đó, mưa lớn còn gây ra sạt lở đất tại thôn 1, xã Phú Long với diện tích khoảng 10m2. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và tổ chức khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Trước những thiệt hại trên, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương tổng kinh phí 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.
Theo dự toán, địa phương đề nghị hỗ trợ thiệt hại về người là 520 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở 63,5 tỷ đồng; riêng lĩnh vực thủy lợi, đê điều đề nghị 400 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm bị hư hại.
Đối với nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ dự kiến 331,5 tỷ đồng, trong đó: trồng trọt 45 tỷ đồng, thủy sản 285 tỷ đồng và chăn nuôi 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác ước tính cần hỗ trợ 404,48 tỷ đồng.
Cùng với đó, để phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão những năm tới, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, cho phép tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê biển trọng yếu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025–2029.
Các tuyến đê được đề xuất đầu tư nằm tại các xã Hải Tiến, Hải Hòa, Hải Thịnh, Hải Quang và Giao Bình – khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, gió bão và nước dâng.
Trong đợt bão số 10 vừa qua, một số vị trí trên tuyến đê biển này đã bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn km25+570 tuyến đê Hải Thịnh III dài khoảng 75m và khu vực kè Cổ Vạy tuyến đê Giao Thủy.
Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...
Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…
Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...
Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: