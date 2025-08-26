Nhìn lại dự báo VN-Index 2025: VCBS nổi bật với kịch bản sát thực tế
Khánh Huyền
26/08/2025, 07:52
Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay trải qua nhiều biến động mạnh, khi VN-Index từng rơi về sát 1.094 điểm rồi hồi phục trở lại và hiện giao dịch quanh 1.645 điểm.
Trong bối cảnh này, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) nổi bật là đơn vị duy nhất từ cuối 2024 dự báo VN-Index có thể chinh phục 1.555 điểm theo kịch bản cơ sở và 1.663 điểm ở kịch bản tích cực – sát với diễn biến thực tế hiện nay.
Đầu năm 2025, ít nhà đầu tư dự đoán được thị trường sẽ liên tục lập đỉnh lịch sử. Thanh khoản thị trường thường xuyên đạt ngưỡng hơn 2 tỷ USD, thậm chí có phiên vượt 3 tỷ USD. Trong bối cảnh này, những dự báo sát thực tế như của VCBS càng nổi bật vì đã phản ánh đúng nhịp tăng trưởng thực sự của VN-Index.
DỰ BÁO NỬA CUỐI NĂM 2025: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO NHÀ ĐẦU TƯ
VCBS xây dựng dự báo VN-Index dựa trên mức trung bình điều hòa P/E khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm xác định vùng định giá hợp lý cho thị trường. Trên cơ sở này, công ty dự báo lợi nhuận toàn thị trường (EPS) tiếp tục tăng trưởng, nhờ động lực từ các ngành trụ cột như Ngân hàng (15%) và Bất động sản (13%). Bên cạnh đó, một số ngành khác được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hai chữ số là Bán lẻ (40%), Xây dựng & Tài nguyên (18%) và Dầu khí (28%).
Ngoài yếu tố thị trường, VCBS cũng bám sát các điều kiện vĩ mô: xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu, định hướng tăng trưởng GDP 8% của Chính phủ, cùng những cải cách về mặt chính sách nhằm cải thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy phát triển tại các nhóm ngành trọng điểm. Sự kết hợp giữa phân tích định lượng và đánh giá chiến lược giúp các kịch bản dự báo của VCBS có nền tảng vững chắc, không chỉ mang tính dự báo mà còn đóng vai trò định hướng cho nhà đầu tư.
VCBS DUY TRÌ SỰ CHÍNH XÁC GIỮA NHIỀU QUAN ĐIỂM
Dựa trên các kịch bản được các công ty chứng khoán công bố vào đầu năm 2025, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt trong quan điểm về VN-Index. BSC đưa ra cơ sở 1.436 điểm, tích cực 1.550 điểm; VNDirect nâng dự báo lên 1.450 điểm, từ mức dự báo trước đó là 1.400 điểm; SSI cũng đồng quan điểm với kịch bản 1.450 điểm. MBS, VPBankS, TVSI thận trọng với cơ sở khoảng 1.400 –1.420 điểm. Trong bối cảnh đó, VCBS là đơn vị duy nhất đưa ra dự báo sát diễn biến thực tế, với kịch bản cơ sở 1.555 điểm và tích cực 1.663 điểm. VN-Index hiện giao dịch 1.645,47 điểm, gần sát các dự báo này.
Việc dự báo được vùng điểm hợp lý, sát thực tế, không chỉ mang giá trị tham khảo mà còn thể hiện năng lực phân tích của VCBS. Dự báo cho nửa cuối năm 2025 vẫn dựa trên nền tảng phân tích chắc chắn, với kịch bản cơ sở duy trì tại 1.555 điểm và kịch bản tích cực tại 1.663 điểm, dựa trên kỳ vọng nâng hạng thị trường, bên cạnh các chính sách thúc đẩy tăng trưởng được đẩy mạnh và những bước tiến tích cực trong ngoại giao linh hoạt.
Thị trường còn hơn bốn tháng để khép lại năm 2025, những biến động vĩ mô hay dòng tiền vẫn có thể tạo ra thử thách, cũng như kỳ vọng mới. Tuy nhiên, nhìn lại các kịch bản từ đầu năm, có thể thấy rõ: Những dự báo dựa trên nền tảng phân tích vững chắc của các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường luôn giữ vai trò kim chỉ nam quan trọng cho nhà đầu tư.
