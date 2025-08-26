Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Nhìn lại dự báo VN-Index 2025: VCBS nổi bật với kịch bản sát thực tế

Khánh Huyền

26/08/2025, 07:52

Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay trải qua nhiều biến động mạnh, khi VN-Index từng rơi về sát 1.094 điểm rồi hồi phục trở lại và hiện giao dịch quanh 1.645 điểm.

Trong bối cảnh này, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) nổi bật là đơn vị duy nhất từ cuối 2024 dự báo VN-Index có thể chinh phục 1.555 điểm theo kịch bản cơ sở và 1.663 điểm ở kịch bản tích cực – sát với diễn biến thực tế hiện nay.

VnEconomy

Đầu năm 2025, ít nhà đầu tư dự đoán được thị trường sẽ liên tục lập đỉnh lịch sử. Thanh khoản thị trường thường xuyên đạt ngưỡng hơn 2 tỷ USD, thậm chí có phiên vượt 3 tỷ USD. Trong bối cảnh này, những dự báo sát thực tế như của VCBS càng nổi bật vì đã phản ánh đúng nhịp tăng trưởng thực sự của VN-Index.

DỰ BÁO NỬA CUỐI NĂM 2025: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO NHÀ ĐẦU TƯ

VCBS xây dựng dự báo VN-Index dựa trên mức trung bình điều hòa P/E khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm xác định vùng định giá hợp lý cho thị trường. Trên cơ sở này, công ty dự báo lợi nhuận toàn thị trường (EPS) tiếp tục tăng trưởng, nhờ động lực từ các ngành trụ cột như Ngân hàng (15%) và Bất động sản (13%). Bên cạnh đó, một số ngành khác được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hai chữ số là Bán lẻ (40%), Xây dựng & Tài nguyên (18%) và Dầu khí (28%).

Ngoài yếu tố thị trường, VCBS cũng bám sát các điều kiện vĩ mô: xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu, định hướng tăng trưởng GDP 8% của Chính phủ, cùng những cải cách về mặt chính sách nhằm cải thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy phát triển tại các nhóm ngành trọng điểm. Sự kết hợp giữa phân tích định lượng và đánh giá chiến lược giúp các kịch bản dự báo của VCBS có nền tảng vững chắc, không chỉ mang tính dự báo mà còn đóng vai trò định hướng cho nhà đầu tư.

VCBS DUY TRÌ SỰ CHÍNH XÁC GIỮA NHIỀU QUAN ĐIỂM

Dựa trên các kịch bản được các công ty chứng khoán công bố vào đầu năm 2025, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt trong quan điểm về VN-Index. BSC đưa ra cơ sở 1.436 điểm, tích cực 1.550 điểm; VNDirect nâng dự báo lên 1.450 điểm, từ mức dự báo trước đó là 1.400 điểm; SSI cũng đồng quan điểm với kịch bản 1.450 điểm. MBS, VPBankS, TVSI thận trọng với cơ sở khoảng 1.400 –1.420 điểm. Trong bối cảnh đó, VCBS là đơn vị duy nhất đưa ra dự báo sát diễn biến thực tế, với kịch bản cơ sở 1.555 điểm và tích cực 1.663 điểm. VN-Index hiện giao dịch 1.645,47 điểm, gần sát các dự báo này.

Việc dự báo được vùng điểm hợp lý, sát thực tế, không chỉ mang giá trị tham khảo mà còn thể hiện năng lực phân tích của VCBS. Dự báo cho nửa cuối năm 2025 vẫn dựa trên nền tảng phân tích chắc chắn, với kịch bản cơ sở duy trì tại 1.555 điểm và kịch bản tích cực tại 1.663 điểm, dựa trên kỳ vọng nâng hạng thị trường, bên cạnh các chính sách thúc đẩy tăng trưởng được đẩy mạnh và những bước tiến tích cực trong ngoại giao linh hoạt.

Thị trường còn hơn bốn tháng để khép lại năm 2025, những biến động vĩ mô hay dòng tiền vẫn có thể tạo ra thử thách, cũng như kỳ vọng mới. Tuy nhiên, nhìn lại các kịch bản từ đầu năm, có thể thấy rõ: Những dự báo dựa trên nền tảng phân tích vững chắc của các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường luôn giữ vai trò kim chỉ nam quan trọng cho nhà đầu tư.

vcbs

Đọc thêm

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...

Cổ phiếu lớn kéo VN-Index nảy tăng, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Cổ phiếu lớn kéo VN-Index nảy tăng, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...

Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh

Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh

Về mặt kỹ thuật và đếm sóng, mức biến động này còn chưa xác nhận rằng đó là một đợt điều chỉnh, mà chỉ là nhiễu động trong xu hướng tăng. Đây là những nhiễu động thứ cấp.

