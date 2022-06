Những tiện ích nào giúp hai resort Việt lọt top khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất thế giới?

Thuộc tập đoàn truyền thông uy tín Signature Media Group, tạp chí Holidays with Kids vừa công bố những người thắng cuộc trong giải thưởng thường niên do độc giả bình chọn Readers’ Choice Awards 2021. Hàng trăm ngàn độc giả đã bình chọn cho những khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các điểm đến tham quan yêu thích của họ. Alma Resort chỉ đứng sau Atlantis Dubai của UAE và Disneyland Hotel ở Paris, Pháp trong top “Những khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất thế giới” (Best Family Resorts Worldwide).

Khu nghỉ dưỡng Alma rộng 30ha với công viên nước, bảo tàng khoa học, 14 khu vực ẩm thực và nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Khu nghỉ gần sân bay, cách TP Nha Trang khoảng 40 km, dễ dàng di chuyển. Resort có 12 hồ bơi được bố trí từ cao xuống thấp, trải dài ra tận bãi biển với nhiều trải nghiệm thể thao dưới nước, công viên nước với đường trượt, hồ tạo sóng và sông lười để cả gia đình cùng vui chơi. Ở đây có các câu lạc bộ trẻ em và thanh thiếu niên. Các phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nhìn ra biển. Một số điểm nổi bật khác của resort là rạp chiếu phim, đồi thả diều, khu tập golf 18 lỗ...

Giám đốc Điều hành Alma Resort, ông Herbert Laubichler-Pichler cho biết, đội ngũ Alma đã rất vui mừng khi khu nghỉ dưỡng được sở hữu và vận hành độc lập này được công nhận trên toàn thế giới nhờ vào một loạt các tiện ích và dịch vụ đẳng cấp dành cho gia đình. “Không có nơi nào tốt hơn cho các gia đình đi nghỉ dưỡng ở Việt Nam như Alma Resort và giải thưởng này là minh chứng cho điều đó. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn về du lịch nhiều thế hệ, và quy mô của Alma có thể chào đón các gia đình lên đến bốn thế hệ,” ông Herbert chia sẻ thêm.

Tạp chí Holidays with Kids đã hết lời ca ngợi những khu nghỉ dưỡng thắng giải Readers’ Choice Awards 2021. Tạp chí viết: “Quá trình tìm kiếm những điểm đến tốt nhất dành cho gia đình trên khắp thế giới đã đưa chúng tôi đến các công viên giải trí ở Anh, Paris và Hồng Kông, các bãi biển ở Việt Nam và Maldives, chỗ lưu trú sang trọng ở New Zealand, khu bảo tồn ở Nam Phi và công viên thủy cung ở Dubai”.

Trong khi đó, đứng vị trí thứ 5, The Anam được gọi là "một bức tranh hoàn hảo" tại Cam Ranh. Trẻ em có thể đến câu lạc bộ trẻ em hoặc tham gia chơi các môn thể thao dưới nước, tập yoga và đánh tennis. Khu nghỉ dưỡng 5 sao có rạp chiếu phim trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra, cả gia đình có thể tham gia chuyến du ngoạn, câu cá trên thuyền và một số trải nghiệm văn hóa.

The Anam Resort Cách sân bay quốc tế Cam Ranh 11km và chúng ta có thể dễ dàng di chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không. The Anam được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương thời Pháp sang trọng, phục vụ đầy đủ ẩm thực đa dạng với nhà hàng mang phong cách Pháp, nhà hàng và bar phục vụ ẩm thực Việt, nhà hàng biển, quầy bar cổ điển, dịch vụ ẩm thực tại phòng… Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có khu chăm sóc spa với 10 phòng trị liệu, các phòng hội nghị, sân tập golf, cửa hàng lưu niệm...

The Anam Resort từng được công nhận là Khu nghỉ dưỡng văn hóa sang trọng (Luxury Cultural Resort) trong giải World Luxury Hotel Awards 2019. Năm trước, Alma Resort cũng vinh dự được Luxury Lifestyle Awards vinh danh là khu nghỉ dưỡng gia đình sang trọng hàng đầu Việt Nam và được tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Luxury Travel Advisor bình chọn là khách sạn có ảnh Instagram đẹp nhất ở khu vực châu Á và Ấn Độ Dương, và là 1 trong 4 khu nghỉ dưỡng có ảnh chụp Instagram đẹp nhất trên thế giới.