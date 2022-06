Việt Nam đứng thứ 4 về mức tăng trưởng lượng tìm kiếm thông tin du lịch quốc tế

Kể từ sau khi mở cửa hoàn toàn từ 15/3/2022, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Theo dữ liệu từ công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insights, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam (đối với hàng không và cơ sở lưu trú) đang tăng rất nhanh, được xếp vào nhóm tăng cao nhất trên thế giới.

Các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Singapore, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Thái Lan, Canada, Anh. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là TP.HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Quy Nhơn.

Cụ thể, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không đến Việt Nam từ tháng 3/2022 đã không ngừng tăng lên, lượng tìm kiếm đầu tháng 4 đạt mức tăng 663% và tới giữa tháng tăng 720% so với cùng kỳ năm ngoái. Tới cuối tháng 4/2022, lượng tìm kiếm hàng không tới Việt Nam đã chạm mốc 1.114% và tiếp tục tăng cao trong tháng 5, thời điểm cao nhất tăng tới 2.000% so với cùng kỳ năm 2021.

Về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, mức tăng từ đầu tháng 4/2022 đến giữa tháng 5/2022 đã tăng hơn 4 lần. Cụ thể, thời điểm ngày 1/4/2022, lượng tìm kiếm tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021, đến giữa tháng 5 đạt mức tăng 450% và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50% - 75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới. Nguồn: Tổng cục Du lịch.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5/2022, đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch, nhưng đây là tín hiệu rất tích cực đối với ngành du lịch sau hơn 2 tháng Việt Nam chính thức công bố mở cửa hoàn toàn du lịch.

Trong 5 tháng đầu năm, các thị trường khu vực trên thế giới đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể thị trường khu vực châu Á đạt 230.988 lượt khách, tăng 3,2 lần; khu vực châu Mỹ đạt 49.675 lượt khách, tăng 22,9 lần; khu vực châu Âu đạt 65.253 lượt khách, tăng 10,7 lần.

Lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không đến Việt Nam từ ngày 15/3/2022 đến ngày 28/5/2022. Nguồn: Tổng cục Du lịch

Lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ ngày 15/3/2022 đến ngày 28/5/2022. Nguồn: Tổng cục Du lịch.

Hai thị trường gửi khách hàng đầu trong 5 tháng đầu năm là Hàn Quốc đạt 56.501 lượt khách, tăng 3,3 lần; Mỹ đạt 40.977 lượt khách, tăng gần 29 lần. Đáng chú ý, 2 thị trường ở Đông Nam Á có tốc độ phục hồi rất mạnh là Campuchia đạt 23.951 lượt khách, tăng 87 lần; Singapore đạt 17.321 lượt khách, tăng 44,7 lần.

Bên cạnh đó, ở khu vực châu Âu, Anh đạt 10.992 lượt khách, tăng khoảng 16 lần, Pháp đạt 10.897 lượt khách, tăng 16,7 lần; Đức đạt 10.373 lượt khách, tăng khoảng 21 lần. Úc đạt 16.864 lượt khách, tăng 33 lần. Ở khu vực châu Á có thị trường Đài Loan đạt 17.546 lượt khách, tăng 2,8 lần; Nhật Bản đạt 16.592 lượt khách, tăng gần 4 lần.

Ở khu vực Đông Nam Á có thị trường Malaysia đạt 11.502 lượt khách, tăng 19 lần; Lào đạt 11.292 lượt khách, tăng 2,6 lần; Thái Lan đạt 10.920 lượt khách, tăng 8,3 lần. Riêng thị trường Trung Quốc đạt 32.133 lượt khách trong 5 tháng đầu năm nhưng vẫn giảm gần 6% so với cùng kỳ năm trước do Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách “Zero Covid”.

Cũng theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa trong tháng 5/2022 ước đạt 12 triệu lượt, tăng 243% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có khoảng 8,2 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách du lịch nội địa đạt khoảng 48,6 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 211 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ khi chính thức mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, Chính phủ đã ban hành những chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách quốc tế tới du lịch Việt Nam như: khôi phục chính sách miễn thị thực và xuất nhập cảnh như trước khi có dịch, không yêu cầu có chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Từ ngày 27/4/2022 dừng việc khai báo y tế với Covid-19 đối với người nhập cảnh. Từ ngày 15/5/2022, du khách tới Việt Nam không phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh…

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam cũng được đẩy mạnh, nhất là trên các nền tảng số. Đặc biệt, nhân dịp SEA Games 31 vừa qua, ngành du lịch đã chủ động tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn tới các đoàn thể thao Đông Nam Á và du khách trên thế giới.