Đà Nẵng sẵn sàng cho Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á-Routes Asia 2022

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan để rà soát, đảm bảo công tác chuẩn bị sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022).

Routes Asia 2022 lần thứ 16 diễn ra từ ngày 4 - 9/6/2022 tại Đà Nẵng do Công ty Informa Routes chủ trì, đồng tổ chức là UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần thương mại Duy Anh – IPP Travel Retail.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động: khảo sát của đoàn đại biểu hàng không HAP tại sân bay Đà Nẵng, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills…

Bên cạnh đó là các diễn đàn "Đà Nẵng- Điểm đến tiềm năng của châu Á”; tọa đàm “Vietnam Case Study”; giải pháp khôi phục hàng không; du lịch phục hồi - xu hướng du lịch trong tương lai; các chiến lược phục hồi sân bay và hãng hàng không và tọa đàm Đáp ứng nhu cầu hàng không - xu hướng mới ở Châu Á Thái Bình Dương là gì…

Ngoài ra, sự kiện trưng bày ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng, triển lãm sản phẩm đặc trưng của TP Đà Nẵng; diễu hành thuyền hoa; triển lãm gian hàng về du lịch, hàng không châu Á 2022...

Để sẵn sàng cho sự kiện, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã chủ trì kết nối với Công ty Informa Routes, Công ty IPP Travel Retail, và các sở, ban, ngành triển khai công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự… phục vụ các chương trình trên.

Triển khai duy tu, sửa chữa hạ tầng Trung tâm hội chợ Triển lãm nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất các chương trình, hoạt động chính của diễn đàn. Chuẩn bị phương án xử lý thủ tục hải quan, bố trí khu vực đón tiếp đại biểu.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ với các đối tác quốc tế tiềm năng, công tác chuẩn bị về nội dung cũng như đề xuất hợp tác trong thời gian đến được UBND thành phố đặc biệt chú trọng.

Nhằm truyền thông về Diễn đàn cũng như quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đến với các đại biểu quốc tế, công tác trang trí trực quan sự kiện được Sở Du lịch triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính, khu vực tổ chức sự kiện cũng như tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sở Du lịch đã chuẩn bị các video clip giới thiệu về điểm đến Đà Nẵng, thiết kế chương trình tham quan, các sản phẩm đặc trưng làm quà tặng lưu niệm dành cho khách mời của sự kiện, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với hành khách đi tại nhà ga quốc tế T2…

Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương tổ chức trưng bày ảnh đẹp Đà Nẵng, trưng bày sản phẩm OCOP và triển khai các điểm âm nhạc đường phố trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Với kinh nghiệm đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, thành phố Đà Nẵng huy động sự tham gia của tất cả các sở, ban ngành.

Theo đó, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 1911/KH-SYT ngày 27/4/2022 xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và đảm bảo y tế tại sự kiện Routes Asia 2022, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, nhân lực, vật tư, trang thiết bị, máy móc, bố trí khu vực y tế tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ giúp việc thường trực thuộc Tổ ứng phó sự cố môi trường để tiếp nhận thông tin, tổ chức triển khai xử lý các vấn đề về môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện như: kiểm tra, giám sát hoạt động vệ sinh, quan trắc chất lượng môi trường không khí, phun chế phẩm khử mùi, khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, tập trung tại những địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã xây dựng phương án thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực tổ chức tiệc, bữa ăn dành cho đại biểu bao gồm: Tiệc chào mừng, tiệc kết nối, tiệc trưa, bữa ăn nhẹ giữa các phiên làm việc của Diễn đàn và tại các cơ sở lưu trú của đại biểu có phục vụ ăn uống từ ngày 01/6 đến hết ngày 08/6/2022.

Tăng cường kiểm tra điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn cung cấp thực phẩm và tiến hành lấy mẫu thức ăn, thực phẩm lưu trữ trong trường hợp cần thiết.

Công tác an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện cũng được đề cao. Công an thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều phương án về phân luồng giao thông, bố trí lực lượng giám sát và giữ an ninh, trật tự tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng, các địa điểm tổ chức hoạt động phụ trơ trong khuôn khổ sự kiện.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tập trung tăng cường công tác truyền thông, quảng bá diễn đàn và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đến các thị trường quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với các đối tác quốc tế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hàng không, phát triển công nghệ cao và logistics.

“Cùng với sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp, Diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022 đã sẵn sàng để tạo ấn tượng tốt đẹp với đại biểu quốc tế, góp phần thúc đẩy hoạt động hàng không du lịch quốc tế đến/đi Đà Nẵng và Việt Nam…”, ông Sơn nhấn mạnh.