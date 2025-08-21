Thứ Năm, 21/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

Tường Bách

21/08/2025, 08:17

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến thị trường du lịch nội địa sôi động chưa từng có, tăng trưởng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch Hà Nội và miền Bắc trở thành tâm điểm nhờ các tour gắn với sự kiện A80 lịch sử…

Các tour du lịch gắn với Quốc khánh 2/9 hiện đang “nóng” lên từng ngày. Ảnh: Hoàng thành Thăng Long.
Các tour du lịch gắn với Quốc khánh 2/9 hiện đang “nóng” lên từng ngày. Ảnh: Hoàng thành Thăng Long.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thị trường du lịch ghi nhận sức bật ấn tượng. Thay vì đặt tour sát ngày như thói quen trước đây, nhiều gia đình và đoàn khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, đặc biệt tập trung vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Theo ông Vũ, tour nội địa năm nay chiếm ưu thế, khoảng 60% tổng lượng khách trong kỳ nghỉ lễ. Tương tự, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, cho biết dịp lễ 2/9 năm nay, sản phẩm tour và dịch vụ nội địa ghi nhận sức mua khả quan, dự kiến lượng khách tăng 20 - 30% so với cùng kỳ.

Du lịch Hà Nội với tâm điểm là đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hiện đang “nóng” lên từng ngày nhờ một loạt các sản phẩm tour đặc sắc, ấn tượng.

XEM DIỄU BINH - GHÉ THĂM "KHO TÀNG LƯU GIỮ KÝ ỨC QUỐC GIA"

Theo Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy, điểm nhấn của tour Xem diễu binh - ghé thăm "Kho tàng lưu giữ ký ức quốc gia" là du khách sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao quanh khu vực diễn ra lễ diễu binh. Tại những nơi này, du khách không chỉ thuận tiện xem diễu binh mà còn có thể tranh thủ du lịch Hà Nội, thưởng thức đặc sản thủ đô và check in phố phường rợp màu cờ hoa.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự.

Cũng trong tour này, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn hội nhập. Nơi đây còn áp dụng công nghệ hiện đại như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, mã QR để mang lại cho du khách các trải nghiệm khác biệt với các chuyến tham quan bảo tàng thông thường.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia chương trình "Viết thư cho Hà Nội ngày Độc lập", gửi thư trực tuyến hoặc scan, chụp lại bức thư gửi qua đường link của chương trình. Giải thường là các chuyến khám phá phương nam đầy màu sắc hoặc khám phá núi rừng Hà Giang.

TÂY BẮC MÙA THU ĐỘC LẬP

Với hành trình du lịch Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, 5 ngày 4 đêm, tour “Tây Bắc mùa thu độc lập” đang được quan tâm nhiều nhất tại Công ty Du lịch Việt. Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Vũ, cho biết du khách sẽ đến Hà Nội tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Tối 2/9, du khách có thể lựa chọn một trong 5 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hay sân Mỹ Đình.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9.
Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9.

Tiếp đến, tại Mộc Châu, du khách sẽ khám phá cao nguyên xanh, đồi chè hình trái tim, trang trại bò sữa. Tại Điện Biên, khám phá di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là các trải nghiệm trong hành trình.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đặt tour du lịch Hà Nội - Tuyên Quang - Đồng Văn - Lũng Cú - Thác Bản Giốc, 5 ngày 4 đêm, giá từ 11,4 triệu đồng.

HÀ NỘI BỐN MÙA

Anh Trần Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoitourist), cho biết đơn vị đang triển khai loạt chương trình du lịch trọng điểm mang tên "Hà Nội bốn mùa", được thiết kế riêng cho dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Nổi bật trong số đó là các tour "Hà Nội và các vòng thành", "Phố cổ - Hồ Tây", "Hà Nội và các làng nghề", cùng hành trình du lịch sông Hồng bằng tàu Thăng Long Victory…

Du lịch trên sông Hồng.
Du lịch trên sông Hồng.

Ngoài các chương trình tour, Hanoitourist cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở lưu trú thuộc hệ thống của Tổng công ty Du lịch Hà Nội như khách sạn Metropole, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Thăng Long Opera… nhằm phục vụ khách có nhu cầu nghỉ tại vị trí thuận lợi để theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, nhân viên Hanoitourist đã được cập nhật thông tin chi tiết về lịch trình các tuyến diễu binh để tư vấn địa điểm lưu trú phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

HÀNH TRÌNH TỰ HÀO VIỆT NAM

Dịp lễ 2/9, Saigontourist Travel kết hợp với Vietnam Airlines mở nhiều tour tuyến du lịch phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, với mục tiêu thu hút tệp khách hàng Việt kiều về thăm quê hương. Điểm nhấn là “Hành trình Tự hào Việt Nam” - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là chuyến đi đặc biệt để trái tim hòa cùng nhịp đập đất nước - chạm vào khoảnh khắc lịch sử – sống trọn niềm tự hào dân tộc.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình lịch sử.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sản phẩm tour đặc biệt này không chỉ đưa du khách về với Quảng trường Ba Đình lịch sử, sống trọn vẹn trong không khí của các buổi tổng duyệt diễu binh, duyệt binh và Lễ chính thức ngày 2/9, mà còn mở rộng kết hợp các chương trình khám phá vẻ đẹp đất trời miền Bắc: Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sapa… Du khách sẽ bay cùng Vietnam Airlines, ở khách sạn: 3 – 4 sao, mỗi tour kéo dài từ 4 đến 6 ngày, khởi hành từ TP. HCM với giá trọn gói từ 10.079.000đ/khách.

HÒA NHỊP CONCERT QUỐC GIA

Đại diện BenThanh Tourist cho hay, chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, công ty đã giới thiệu gần 30 tour du lịch trong và ngoài nước, giá trọn gói từ 1,59 triệu đồng. Các tour khởi hành tập trung vào ngày 28, 29 và 30/8, giúp du khách tối ưu thời gian nghỉ. Lịch trình được thiết kế hài hòa giữa tham quan, nghỉ ngơi và khám phá, phù hợp với nhiều đối tượng từ khách lẻ đến nhóm gia đình hoặc bạn bè.

Nổi bật trong số đó là hai tuyến đặc biệt mang chủ đề “Hòa nhịp Concert quốc gia”, gồm tuyến Hạ Long – Bảo tàng Quảng Ninh – Văn Miếu Quốc Tử Giám và tuyến Chùa Bái Đính – Tràng An – Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cả hai tour du lịch đều có thời lượng 4 ngày, giá trọn gói 12,99 triệu đồng, bao gồm 2 đêm lưu trú tại Hà Nội và một ngày tự do, để du khách chủ động lên kế hoạch khám phá nhịp sống thủ đô và đắm mình trong không khí hào hùng của lễ diễu hành, duyệt binh chúc mừng “sinh nhật của Tổ quốc”.

CHÙM TOUR NGẮN CỦA DU LỊCH HÀ NỘI

Đến thời điểm này, nhiều di tích trọng điểm của Hà Nội đã được tu bổ, cải tạo như nhà 5D Hàm Long, di tích 48 Hàng Ngang, nhà 90 Thợ Nhuộm. Di tích quốc gia “Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946” tại làng lụa Vạn Phúc cũng được bổ sung nội dung trưng bày mới, giúp du khách có cái nhìn chân thực hơn về thời khắc lịch sử.

Song song với đó, Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục duy trì các tour tham quan cả ngày lẫn đêm, với chuyên đề “Bút sắc, lòng son” kéo dài đến hết 31/8. Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng mở ra nhiều không gian triển lãm, trưng bày nghệ thuật hiện đại, trở thành điểm đến kết hợp giữa truyền thống và hơi thở đương đại.

Ngoài ra, ngành du lịch Hà Nội còn triển khai các chương trình tour đêm, tour trải nghiệm kết hợp công nghệ thực tế ảo, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình chiếu ánh sáng 3D... Những nỗ lực này không chỉ giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận mà còn tạo nên sản phẩm đặc thù, khác biệt của du lịch Thủ đô.

du lịch Hà Nội Quốc khánh 2/9

Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Những món đồ "xa xỉ nhỏ" đang hấp dẫn các nhà mốt

Nắm bắt cơn sốt móc treo túi (bag charm) đang lan truyền được coi là một bước đi khôn ngoan và thực dụng đối với các thương hiệu xa xỉ, khi họ có thể kiếm thêm lợi nhuận từ xu hướng này...

Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh

Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh

Đối với doanh nghiệp bánh Trung thu, mùa Tết đoàn viên là mùa bán hàng lớn thứ 2 trong năm, sau mùa Tết Nguyên Đán. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tung ra dòng sản phẩm độc đáo nhất của mình nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận…

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận là Điểm du lịch

Với quyết định công nhận “Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh” là Điểm du lịch, Nghệ An có thêm một địa chỉ gắn kết giữa văn hóa và lịch sử cách mạng, mở ra không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và những dấu ấn lịch sử đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống.

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Trên thị trường, nhiều chế phẩm được quảng cáo là “chữa đột quỵ” từ Trung Quốc, Hàn Quốc… được rao bán dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có một loại thuốc được biết đến rộng rãi và bán với giá khá đắt là An cung ngưu hoàng hoàn...

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh…

