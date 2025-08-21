Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến thị trường du lịch nội địa sôi động chưa từng có, tăng trưởng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch Hà Nội và miền Bắc trở thành tâm điểm nhờ các tour gắn với sự kiện A80 lịch sử…

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thị trường du lịch ghi nhận sức bật ấn tượng. Thay vì đặt tour sát ngày như thói quen trước đây, nhiều gia đình và đoàn khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, đặc biệt tập trung vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Theo ông Vũ, tour nội địa năm nay chiếm ưu thế, khoảng 60% tổng lượng khách trong kỳ nghỉ lễ. Tương tự, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, cho biết dịp lễ 2/9 năm nay, sản phẩm tour và dịch vụ nội địa ghi nhận sức mua khả quan, dự kiến lượng khách tăng 20 - 30% so với cùng kỳ.

Du lịch Hà Nội với tâm điểm là đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hiện đang “nóng” lên từng ngày nhờ một loạt các sản phẩm tour đặc sắc, ấn tượng.

XEM DIỄU BINH - GHÉ THĂM "KHO TÀNG LƯU GIỮ KÝ ỨC QUỐC GIA"

Theo Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy, điểm nhấn của tour Xem diễu binh - ghé thăm "Kho tàng lưu giữ ký ức quốc gia" là du khách sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao quanh khu vực diễn ra lễ diễu binh. Tại những nơi này, du khách không chỉ thuận tiện xem diễu binh mà còn có thể tranh thủ du lịch Hà Nội, thưởng thức đặc sản thủ đô và check in phố phường rợp màu cờ hoa.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự.

Cũng trong tour này, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn hội nhập. Nơi đây còn áp dụng công nghệ hiện đại như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, mã QR để mang lại cho du khách các trải nghiệm khác biệt với các chuyến tham quan bảo tàng thông thường.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia chương trình "Viết thư cho Hà Nội ngày Độc lập", gửi thư trực tuyến hoặc scan, chụp lại bức thư gửi qua đường link của chương trình. Giải thường là các chuyến khám phá phương nam đầy màu sắc hoặc khám phá núi rừng Hà Giang.

TÂY BẮC MÙA THU ĐỘC LẬP

Với hành trình du lịch Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, 5 ngày 4 đêm, tour “Tây Bắc mùa thu độc lập” đang được quan tâm nhiều nhất tại Công ty Du lịch Việt. Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Vũ, cho biết du khách sẽ đến Hà Nội tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Tối 2/9, du khách có thể lựa chọn một trong 5 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hay sân Mỹ Đình.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9.

Tiếp đến, tại Mộc Châu, du khách sẽ khám phá cao nguyên xanh, đồi chè hình trái tim, trang trại bò sữa. Tại Điện Biên, khám phá di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là các trải nghiệm trong hành trình.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đặt tour du lịch Hà Nội - Tuyên Quang - Đồng Văn - Lũng Cú - Thác Bản Giốc, 5 ngày 4 đêm, giá từ 11,4 triệu đồng.

HÀ NỘI BỐN MÙA

Anh Trần Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing Công ty Lữ hành Hà Nội (Hanoitourist), cho biết đơn vị đang triển khai loạt chương trình du lịch trọng điểm mang tên "Hà Nội bốn mùa", được thiết kế riêng cho dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Nổi bật trong số đó là các tour "Hà Nội và các vòng thành", "Phố cổ - Hồ Tây", "Hà Nội và các làng nghề", cùng hành trình du lịch sông Hồng bằng tàu Thăng Long Victory…

Du lịch trên sông Hồng.

Ngoài các chương trình tour, Hanoitourist cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở lưu trú thuộc hệ thống của Tổng công ty Du lịch Hà Nội như khách sạn Metropole, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Thăng Long Opera… nhằm phục vụ khách có nhu cầu nghỉ tại vị trí thuận lợi để theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành. Đặc biệt, nhân viên Hanoitourist đã được cập nhật thông tin chi tiết về lịch trình các tuyến diễu binh để tư vấn địa điểm lưu trú phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

HÀNH TRÌNH TỰ HÀO VIỆT NAM

Dịp lễ 2/9, Saigontourist Travel kết hợp với Vietnam Airlines mở nhiều tour tuyến du lịch phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, với mục tiêu thu hút tệp khách hàng Việt kiều về thăm quê hương. Điểm nhấn là “Hành trình Tự hào Việt Nam” - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là chuyến đi đặc biệt để trái tim hòa cùng nhịp đập đất nước - chạm vào khoảnh khắc lịch sử – sống trọn niềm tự hào dân tộc.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sản phẩm tour đặc biệt này không chỉ đưa du khách về với Quảng trường Ba Đình lịch sử, sống trọn vẹn trong không khí của các buổi tổng duyệt diễu binh, duyệt binh và Lễ chính thức ngày 2/9, mà còn mở rộng kết hợp các chương trình khám phá vẻ đẹp đất trời miền Bắc: Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sapa… Du khách sẽ bay cùng Vietnam Airlines, ở khách sạn: 3 – 4 sao, mỗi tour kéo dài từ 4 đến 6 ngày, khởi hành từ TP. HCM với giá trọn gói từ 10.079.000đ/khách.

HÒA NHỊP CONCERT QUỐC GIA

Đại diện BenThanh Tourist cho hay, chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, công ty đã giới thiệu gần 30 tour du lịch trong và ngoài nước, giá trọn gói từ 1,59 triệu đồng. Các tour khởi hành tập trung vào ngày 28, 29 và 30/8, giúp du khách tối ưu thời gian nghỉ. Lịch trình được thiết kế hài hòa giữa tham quan, nghỉ ngơi và khám phá, phù hợp với nhiều đối tượng từ khách lẻ đến nhóm gia đình hoặc bạn bè.

Nổi bật trong số đó là hai tuyến đặc biệt mang chủ đề “Hòa nhịp Concert quốc gia”, gồm tuyến Hạ Long – Bảo tàng Quảng Ninh – Văn Miếu Quốc Tử Giám và tuyến Chùa Bái Đính – Tràng An – Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cả hai tour du lịch đều có thời lượng 4 ngày, giá trọn gói 12,99 triệu đồng, bao gồm 2 đêm lưu trú tại Hà Nội và một ngày tự do, để du khách chủ động lên kế hoạch khám phá nhịp sống thủ đô và đắm mình trong không khí hào hùng của lễ diễu hành, duyệt binh chúc mừng “sinh nhật của Tổ quốc”.