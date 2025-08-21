Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến thị trường du lịch nội địa sôi động chưa từng có, tăng trưởng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch Hà Nội và miền Bắc trở thành tâm điểm nhờ các tour gắn với sự kiện A80 lịch sử…
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thị trường du lịch ghi nhận sức bật ấn
tượng. Thay vì đặt tour sát ngày như thói quen trước đây, nhiều gia
đình và đoàn khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, đặc biệt tập trung vào Hà
Nội và các tỉnh miền Bắc.
Theo ông Vũ, tour nội địa năm nay chiếm ưu thế, khoảng 60% tổng
lượng khách trong kỳ nghỉ lễ. Tương tự, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng
Giám đốc Công ty Vietravel, cho biết dịp lễ 2/9 năm nay, sản phẩm tour và dịch
vụ nội địa ghi nhận sức mua khả quan, dự kiến lượng khách tăng 20 - 30% so với
cùng kỳ.
Du lịch Hà Nội với tâm điểm là đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hiện đang “nóng” lên từng ngày nhờ một loạt các sản phẩm tour đặc sắc, ấn tượng.
Theo Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy,
điểm nhấn của tour Xem diễu binh - ghé thăm "Kho tàng lưu giữ ký ức quốc
gia" là du khách sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao quanh khu vực diễn ra
lễ diễu binh. Tại những nơi này, du khách không chỉ thuận tiện xem diễu binh mà
còn có thể tranh thủ du lịch Hà Nội, thưởng thức đặc sản thủ đô và check in phố
phường rợp màu cờ hoa.
Cũng trong tour này, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch
sử Quân sự, nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn
hội nhập. Nơi đây còn áp dụng công nghệ hiện đại như sa bàn 3D mapping, màn
hình tra cứu thông tin, mã QR để mang lại cho du khách các trải nghiệm khác biệt
với các chuyến tham quan bảo tàng thông thường.
Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia chương trình
"Viết thư cho Hà Nội ngày Độc lập", gửi thư
trực tuyến hoặc scan, chụp lại bức thư gửi qua đường link của chương trình. Giải
thường là các chuyến khám phá phương nam đầy màu sắc hoặc khám phá
núi rừng Hà Giang.
TÂY BẮC MÙA THU ĐỘC LẬP
Với hành trình du lịch Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, 5
ngày 4 đêm, tour “Tây Bắc mùa thu độc lập” đang được quan tâm nhiều nhất tại Công
ty Du lịch Việt. Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Vũ, cho biết du khách sẽ đến Hà Nội
tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Tối 2/9, du khách có thể lựa chọn một
trong 5 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hay sân Mỹ Đình.
Tiếp đến, tại Mộc Châu, du khách sẽ khám phá cao nguyên
xanh, đồi chè hình trái tim, trang trại bò sữa. Tại Điện Biên, khám phá di tích
lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng Chiến thắng lịch
sử Điện Biên Phủ là các trải nghiệm trong hành trình.
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đặt tour du lịch Hà Nội - Tuyên
Quang - Đồng Văn - Lũng Cú - Thác Bản Giốc, 5 ngày 4 đêm, giá từ 11,4 triệu đồng.
HÀ NỘI BỐN MÙA
Anh Trần Tuấn Huy, Trưởng phòng Marketing Công ty Lữ hành Hà
Nội (Hanoitourist), cho biết đơn vị đang triển khai loạt chương trình du lịch
trọng điểm mang tên "Hà Nội bốn mùa", được thiết kế riêng cho dịp Quốc
khánh 2/9 năm nay. Nổi bật trong số đó là các tour "Hà Nội và các vòng
thành", "Phố cổ - Hồ Tây", "Hà Nội và các làng nghề",
cùng hành trình du lịch sông Hồng bằng tàu Thăng Long Victory…
Ngoài các chương trình tour, Hanoitourist cũng đã chuẩn bị kỹ
lưỡng về cơ sở lưu trú thuộc hệ thống của Tổng công ty Du lịch Hà Nội như khách
sạn Metropole, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Thăng Long Opera… nhằm phục vụ
khách có nhu cầu nghỉ tại vị trí thuận lợi để theo dõi các hoạt động diễu binh,
diễu hành. Đặc biệt, nhân viên Hanoitourist đã được cập nhật thông tin chi tiết
về lịch trình các tuyến diễu binh để tư vấn địa điểm lưu trú phù hợp với nhu cầu
từng khách hàng.
HÀNH TRÌNH TỰ HÀO VIỆT NAM
Dịp lễ 2/9, Saigontourist Travel kết hợp với Vietnam
Airlines mở nhiều tour tuyến du lịch phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, với mục
tiêu thu hút tệp khách hàng Việt kiều về thăm quê hương. Điểm nhấn là “Hành trình Tự hào Việt Nam” - kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh. Đây là chuyến đi đặc biệt để trái tim hòa cùng nhịp đập đất nước - chạm
vào khoảnh khắc lịch sử – sống trọn niềm tự hào dân tộc.
Sản phẩm tour đặc biệt này không chỉ đưa du khách về với Quảng
trường Ba Đình lịch sử, sống trọn vẹn trong không khí của các buổi tổng duyệt
diễu binh, duyệt binh và Lễ chính thức ngày 2/9, mà còn mở rộng kết hợp các
chương trình khám phá vẻ đẹp đất trời miền Bắc: Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long,
Sapa… Du khách sẽ bay cùng Vietnam Airlines, ở khách sạn: 3 – 4 sao, mỗi tour kéo
dài từ 4 đến 6 ngày, khởi hành từ TP. HCM với giá trọn gói từ
10.079.000đ/khách.
HÒA NHỊP CONCERT QUỐC GIA
Đại diện BenThanh Tourist cho hay, chào đón kỳ nghỉ Quốc
khánh 2/9, công ty đã giới thiệu gần 30 tour du lịch trong và ngoài nước, giá trọn gói từ 1,59 triệu đồng. Các tour khởi hành tập trung vào ngày 28, 29 và 30/8, giúp du
khách tối ưu thời gian nghỉ. Lịch trình được thiết kế hài hòa giữa tham quan,
nghỉ ngơi và khám phá, phù hợp với nhiều đối tượng từ khách lẻ đến nhóm gia
đình hoặc bạn bè.
Nổi bật trong số đó là hai tuyến đặc biệt mang chủ đề “Hòa
nhịp Concert quốc gia”, gồm tuyến Hạ Long – Bảo tàng Quảng Ninh – Văn Miếu Quốc
Tử Giám và tuyến Chùa Bái Đính – Tràng An – Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Cả
hai tour du lịch đều có thời lượng 4 ngày, giá trọn gói 12,99 triệu đồng, bao gồm 2 đêm
lưu trú tại Hà Nội và một ngày tự do, để du khách chủ động lên kế hoạch khám
phá nhịp sống thủ đô và đắm mình trong không khí hào hùng của lễ diễu hành, duyệt
binh chúc mừng “sinh nhật của Tổ quốc”.
CHÙM TOUR NGẮN CỦA DU LỊCH HÀ NỘI
Đến thời điểm này, nhiều di tích trọng
điểm của Hà Nội đã được tu bổ, cải tạo như nhà 5D Hàm Long, di tích 48 Hàng Ngang, nhà 90 Thợ
Nhuộm. Di tích quốc gia “Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946”
tại làng lụa Vạn Phúc cũng được bổ sung nội dung trưng bày mới, giúp du khách
có cái nhìn chân thực hơn về thời khắc lịch sử.
Song song với đó, Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục duy trì các tour
tham quan cả ngày lẫn đêm, với chuyên đề “Bút sắc, lòng son” kéo dài đến hết
31/8. Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng mở ra nhiều không
gian triển lãm, trưng bày nghệ thuật hiện đại, trở thành điểm đến kết hợp giữa
truyền thống và hơi thở đương đại.
Ngoài ra, ngành du lịch Hà Nội
còn triển khai các chương trình tour đêm, tour trải nghiệm kết hợp công nghệ thực
tế ảo, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình chiếu ánh sáng 3D... Những nỗ lực này không chỉ giúp lịch sử trở nên
gần gũi, dễ tiếp cận mà còn tạo nên sản phẩm đặc thù, khác biệt của du lịch Thủ
đô.
